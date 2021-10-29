Как адмирал Ушаков один корабль ловил, да не выловил

Заметим, что “Женеро” повезло не только вырваться из пекла, но и поддержать славу французского оружия. 18 августа 1798 года ле Жель перехватил шедший в Гибралтар 51-пушечный британский корабль “Линдер” кэптена Томаса Болдена Томсона. К 9 утра “Женеро” сблизился с лайми на дистанцию двух пистолетных выстрелов и открыл огонь. После упорного боя “Линдер” был захвачен, но победа далась “Женеро” непросто — французский корабль потерял бизань, почти все пушки верхнего дека, а также 100 человек убитыми и около 180 ранеными из 935 человек команды. Любопытно, что потери на “Линдере” оказались меньше французских — 35 убитыми и 57 ранеными из команды в 282 человека.

28 августа “Женеро” прибыл на Корфу, притащив туда же на буксире свой трофей. К середине сентября почти вся команда “Линдера” была условно-досрочно отпущена в рамках обмена пленными. Исключение составили лишь плотник Томас Джаррат, а также несколько офицеров. Скорее всего, их бы ле Жель тоже в конце концов отпустил. Но 24 сентября к Корфу нагрянула русско-турецкая эскадра Ушакова и Кадыр-бея.