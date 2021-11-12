К вопросу об истории униформы: от трофеев Густава Эрикссона и до “мундиров павловского манеру”

После Древнего мира, где единообразной военной формой смог блеснуть разве что Древний Рим, униформа как таковая на протяжении многих сотен лет просто отсутствовала. Причём как в армии, так и на флоте.

Нет, жителям средневековой Европы, конечно, приходилось придумывать отличительные знаки, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к той или иной стороне/группировке и случайно не укокошить своего во время схватки. Гербы, какие-нибудь белые накидки (помните “Белый Отряд” Конан-Дойля?) и тому подобные вещи на роль “распознавалок” вполне годились. Но в настоящую единообразную униформу они так и не превращались, ибо в Средневековье люд одевался кто во что горазд, ориентируясь на содержание своего кошелька и буйство фантазии. В итоге первая единообразная военная форма появилась (если говорить про Европу нового времени), скорее всего, в Швеции. Если говорить ещё точнее, то во время так называемой Befrielsekriget — шведской войны за независимость от Дании.

В 1521 году шведские повстанцы, предводителем которых был дворянин Густав Эрикссон — будущий король Густав I Ваза, совершили налёт на город Фалун. Немецкие купцы, державшие лавки в Фалуне, были убиты, а их имущество конфисковано. Местное население Густав обложил двойным налогом, “поскольку они предали шведские интересы и служили тирану”. По итогам этой акции Эрикссону досталась груда отжатых у прежних (в основном — немецких) владельцев тканей, преимущественно синих и жёлтых цветов. Быстро продать данные трофеи в условиях Befrielsekriget не представлялось возможным, поэтому предводитель повстанцев приказал пустить захваченные ткани на изготовление одежды для своих порядком уже поистрепавшихся подчинённых. Так появилась знаменитая шведская униформа — жёлтый верх, синий низ. Ну а дальше, как говорится, понеслось.