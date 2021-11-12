К вопросу об истории униформы: от трофеев Густава Эрикссона и до “мундиров павловского манеру”

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По признанию многих дам, мужчина в военной форме всегда выглядит более выигрышно, чем мужчина в партикулярном, сиречь — гражданском платье. Когда же в новое время у сильной части человечества появился шанс впервые примерить униформу, а также когда оная появилась на флоте?
Давайте постараемся отыскать ответы на эти вопросы.
Жёлтый верх, синий низ — и понеслось!
После Древнего мира, где единообразной военной формой смог блеснуть разве что Древний Рим, униформа как таковая на протяжении многих сотен лет просто отсутствовала. Причём как в армии, так и на флоте.
Нет, жителям средневековой Европы, конечно, приходилось придумывать отличительные знаки, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к той или иной стороне/группировке и случайно не укокошить своего во время схватки. Гербы, какие-нибудь белые накидки (помните “Белый Отряд” Конан-Дойля?) и тому подобные вещи на роль “распознавалок” вполне годились. Но в настоящую единообразную униформу они так и не превращались, ибо в Средневековье люд одевался кто во что горазд, ориентируясь на содержание своего кошелька и буйство фантазии. В итоге первая единообразная военная форма появилась (если говорить про Европу нового времени), скорее всего, в Швеции. Если говорить ещё точнее, то во время так называемой Befrielsekriget — шведской войны за независимость от Дании.
В 1521 году шведские повстанцы, предводителем которых был дворянин Густав Эрикссон — будущий король Густав I Ваза, совершили налёт на город Фалун. Немецкие купцы, державшие лавки в Фалуне, были убиты, а их имущество конфисковано. Местное население Густав обложил двойным налогом, “поскольку они предали шведские интересы и служили тирану”. По итогам этой акции Эрикссону досталась груда отжатых у прежних (в основном — немецких) владельцев тканей, преимущественно синих и жёлтых цветов. Быстро продать данные трофеи в условиях Befrielsekriget не представлялось возможным, поэтому предводитель повстанцев приказал пустить захваченные ткани на изготовление одежды для своих порядком уже поистрепавшихся подчинённых. Так появилась знаменитая шведская униформа — жёлтый верх, синий низ. Ну а дальше, как говорится, понеслось.
В 1645 году Кромвель ввёл единую униформу для своей New Model Army — Армии нового образца. Дешевле прочих на тот момент оказался красный краситель для ткани, что и привело к появлению в пехотных полках New Model Army одежды красного цвета, ставшей отличительной особенностью униформы английской инфантерии.
С 1660-х, во время реформ маркиза де Лувуа, французская армия тоже переходит к единообразной военной форме — светло-серые камзолы с красными вставками. В 1700 году озаботился созданием униформы для регулярной российской армии царь Пётр. Русские армейские камзолы были тёмно-зелёного цвета с красными вставками. Сукно для своей армии Пётр Алексеевич изначально закупал в Англии, Голландии и немецких государствах.
В 1707 году единообразная униформа вводится в австрийской армии, а с 1710-го — в испанской.
Плащ, пиджак, брушлат, бушлат
Ну а что же флот?
Наверное, первым элементом морской униформы, появившимся в новое время, следует считать якорь, вышитый на рукаве рубахи или камзола. Такое “украшение” было введено в английском флоте в 1588 году адмиралом сэром Говардом Эффингемским. Произошла сия новация по довольно простой и банальной причине. Накануне явления в Ла-Манш Grande y Felicísima Armada — Великой и славнейшей армады испанцев, английская королева Елизавета предпочитала вкладывать деньги в усиление армии, а не флота. Английские матросы питались скудно и месяцами не получали жалования. Нельзя сказать, что лайми это нравилось, поэтому экипажи кораблей Елизаветы частенько сбегали на сушу. Вот чтобы иметь хоть какой-то признак, позволяющий выявить на берегу флотских дезертиров, сэр Говард и распорядился вышивать якоря на рукавах.
В 1720-х годах в европейских флотах впервые появились бушлаты (peacoat в английском флоте, caban — во французском). По сути, бушлат являлся модифицированным тёплым шерстяным плащом из числа тех, что любили носить… берберийские пираты. Отличительной чертой этих плащей являлись короткие широкие рукава и тесьма на поясе. Называлась такая одежда у пиратов caba. Перекочевав во французский, испанский и португальский языки, это слово превратилось в caban. В Англию же бушлат пришёл из Голландии, где его называли pijjakker. Несколько позже это слово у нас трансформировалось во всем хорошо известный “пиджак”.
Что касается слова “бушлат”, то в Россию оно явилось из языка немецкого, в котором бушлат изначально назывался брушлатом (Brust — грудь, latte — нагрудник, то бишь защита груди).
Впервые по-настоящему единообразная военная форма на флоте появилась в 1748 году, когда Британское адмиралтейство приняло первый единый стандарт униформы для морских офицеров. С этого момента унтер-офицеры (помощники хирургов, штурманов, мичманов, а также комендоры, боцманы, плотники) Royal Navy должны были носить простой синий сюртук с белой каймой и синими пуговицами. Мичманы — тоже синий сюртук с белой каймой, но их пуговицы обтягивались белым крепом. Штурман, баталёр, хирург, капеллан — тёмно-синий сюртук с позолоченными пуговицами. Лейтенант и мастер энд коммандер — синий сюртук и белый жилет. Наконец, капитан и командор — синий сюртук с золотыми гравированными пуговицами.
Легко заметить, что в данном случае пуговицы играли роль погон. Однако через 40 лет это было признано неудобным, и в 1795 году на Royal Navy ввели погоны.
У французов история флотской униформы развивалась не менее причудливо. Во французском королевстве XVIII века министр флота обычно одновременно был и министром по делам колоний. Меж тем во французских колониях в Индии первой половины XVIII века активно добывался краситель индиго, отличавшийся тем, что окрашенная им ткань теряла цвет довольно медленно. Не воспользоваться данным нюансом рачительные министры флота Франции не могли, так что уже к 1740 году в камзолы цвета индиго оказался централизованно одет первый полк королевской морской пехоты Франции. “Тест-драйв” новинки у морпехов затянулся, но к началу XIX века французские моряки всё же начали массово переодеваться в камзолы цвета индиго, которые на солнце выгорали медленнее, чем приходили в негодность из-за износа ткани.
“Если кто свой мундир или ружьё проиграет…”
Тем временем русские морские волки, как водится, шли своим особым путём.
Первоначально Пётр I повелел господам флотским офицерам одеваться в такие же зелёные камзолы, что были в ходу у армейцев. При этом нижним чинам на флоте дозволялось одеваться, как те сами захотят, лишь бы одёжка та выглядела пристойно. Впрочем, монарха, любящего во всём системный подход, “анархичность” вида матросов явно не устроила. Посему в 1709 году для нижних чинов на флоте ввели солдатские зелёные мундиры, за ношение которых из матросского жалования казна ежегодно удерживала 25 копеек.
Царь-реформатор относился к обмундированию очень серьёзно — в Морском уставе 1720 года имелась такая статья:
Словом, строг был Пётр Алексеевич — не забалуешь!
При Анне Иоанновне флот получил мундиры василькового цвета с красной подкладкой. Однако красители, которыми сукно окрашивалось в голубой цвет, оказались страшной дрянью. Цвет окрашенного такими красителями сукна после первой же стирки, скажем так, “преудивительно менялся”. В силу этого на васильковый мундир русские моряки закономерно наплевали, вернувшись к использованию традиционного зелёного камзола с красными вставками.
При Елизавете на русском флоте был введён белый камзол с зелёными бортами, при Екатерине II — белый с зелёными лацканами, обшлагами и воротником. При Павле вернулись к зелёному камзолу, только уже однотонному и дополненному белым штанами. На этом время творческих метаний в области российского морского “мундиростроения” закончилось. В “мундирах павловского манеру” русские моряки благополучно дослужили до конца Эпохи паруса.
Сергей Махов