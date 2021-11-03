Юрьев-Польский: ребус от русских святых

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Покровитель: св. благоверный князь Святослав Всеволодович († 1253).
Основан: 1152 г., первое упоминание в 1177 г.
В составе Великого княжества Московского: с 1340 г.
Население: 18 098 чел. (2020 г.), сокращается.
Оптимальный маршрут: на автомобиле в составе других путешествий из Владимира и Суздаля в Переславль-Залесский или обратно.
Расстояние и время от МКАД: 190 км, 2 ч 13 мин. при выезде в 5 утра в субботу по дороге через Переславль-Залесский.
Юрьев-Польский, названный по имени основателя Москвы, — младший брат столицы, спрятавшийся от туристов посреди великолепного Ополья (отсюда вторая часть названия). Этот уездный городок, славный своим домонгольским Георгиевским собором, — идеальный промежуточный пункт на пути между Владимиром/Суздалем и Переславлем-Залесским для тех, кому вдруг понадобилось срезать Золотое кольцо. Тот случай, когда на осмотр достопримечательностей целого дня многовато, но проехать такое место совсем без остановки — совершенно непозволительно.
Пять причин приехать
touristam.com, architectureguru.ru
Километровый вал несохранившегося деревянного кремля, насыпанный в середине XII в., высотой до 7 м, по которому приятно обойти древнейшую часть города без боязни навернуться. Зимой детишкам тут отлично катается на санках.
commons.wikimedia.org, monasterium.ru
Пара “звериных” квестов для туристов. Среди орнаментов Георгиевского собора надо отыскать себе на счастье слоника — с хоботом, бивнями и шикарными когтями (Что? Да!). А среди Торговых рядов XIX в. — виды вымышленного города Арбатова из “Золотого теленка”, под который Юрьев-Польский не пришлось даже “гримировать”.
Лучшее время для посещения
Со среды по воскресенье, до обеда, если выехать рано утром из Владимира, Суздаля, Переславля, Александрова или даже Москвы. Трёх часов всё обойти и подкрепиться хватит с избытком, если…
Идеальная стоянка и перекус
…если не ставится спецзадача переночевать. Сделать это лучше либо на главной площади в гостинице “Юрьевская” (Оценки 4,8/5 на Я.Картах, 4,3/5 на Google.Maps, но на Booking.com не ищется + неработающий сайт). Либо в 100 м по соседству — в гостинице “Покровская” (4,3 на Я.Картах, 4,2 на Google.Maps, 8,4/10 на Booking.com, сайта нет вовсе).
Если за пару часов прогулки вы страшно проголодались и готовы прождать ресторанный час на приготовление блюд, то отобедать можно в кафе “Династия” по ходу маршрута (4,8 на Я.Картах, 4,5/5 на Tripadvisor, открыто с 12 до 23, в пятницу и субботу — дольше). Если же “жрачка — потом” и она нужна быстро, то копеечный перекус ждёт в конце пути в столовке “Кафе на набережной” (4,4 на Я.Картах, 5,0 на Tripadvisor, с 8 до 17 кроме воскресенья).
Как правильно понимать
Ровесник Москвы посреди исторического ядра Владимиро-Суздальской земли, Юрьев-Польский никогда не претендовал на роль её объединителя. Единственный взлёт города пришёлся на годы жизни его удельного (и на пару лет — великого владимирского) князя Святослава. Отпрыск Всеволода Большое Гнездо, святой отец святого сына, женатый на дочери святых Петра и Февронии, он в 20 лет поставил не на того брата в самом кровопролитном сражении домонгольской Руси — Липицкой битве (1216 г.), произошедшей неподалёку от Юрьева-Польского.
Традиция приписывает Святославу, который “сам бе мастер”, не только изготовление креста своего имени, но и проектирование Георгиевского собора. Он же, избежав гибели от татарского клинка, к концу жизни основал Михайло-Архангельский монастырь, где теперь, после четвёртого переноса (найдите ошибку в заголовке), покоятся его мощи.
Все последующие века Юрьев, сжигаемый то татарами, то Литвою, служил городом-спутником Суздалю. С которым и захирел к середине XIX века, после того как прямая транспортная артерия из Москвы через Владимир в Нижний поставила крест на древнем Стромынском тракте. Не спасли ни железная дорога, ни Золотое кольцо, умудрившееся окружить город, но не взять его.
Уход Юрьева-Польского на периферию цивилизационной гравитации, однако, спас его центр от основательной переделки в XX веке. Благодаря огромному частному сектору тут полно мест, откуда невзрачные трёх–пятиэтажки вообще не видны.
В последнее время город прихорашивается: от благоустройства центра “под туристов” до возведения едва ли не лучшего в области ФОКа — после того как местная школьница нажаловалась Путину. И всё же интегральным свойством Юрьева-Польского следовало бы назвать честную бедность — одну на всех.
Оптимальный маршрут
(3,4 км)
Осмотр лучше начать с кремля (5,0 на Я.Картах), бросив машину возле гостиницы “Юрьевская” на углу Советской площади и ул. Владимирской. Преисполнившись уважения, дальше — строго пешком: на юг через широкий проезд в валу, ко входу в музей-монастырь (с 9 до 17, обед с 12:30 до 13:30, укороченный понедельник, выходной вторник и санитарная последняя пятница).
Святые врата (1654 г.) с церковью Иоанна Богослова (1670 г.) над нею, скорее всего, ещё на ремонте, поэтому вход — через воротца в стене. Рядом жёлтые таблички, перепутать сложно. Внутри по прямой — вагончик музейной кассы (самостоятельный осмотр всей территории и зданий — 340 руб., фото бесплатно, экскурсии можно заказать на сайте).
Если требуется приложиться к мощам благоверного, то они в соборном храме Архангела Михаила (1809 г.). Если душа просит простора — то соответствующий вид обеспечен со звонницы шатровой колокольни (1683 г.). Рядом — деревянная церковь Георгия Победоносца (1718 г.), срубленная без пилы и гвоздей, состояние которой удивит не одного дачника. В самом музее большее впечатление производит самоотверженность его работников, чем кропотливо собранные экспозиции.
Выйдя обратно за монастырские стены и обойдя справа краснокирпичную махину Троицкого собора без купола (1913 г., закрыт навсегда), окажемся у чуда из чудес — Георгиевского собора. Он достоин того, чтобы медленно обойти его, дивясь на узоры и отыскивая в их сплетении барельефы св. Георгия, кентавров в русских кафтанах, грифонов, драконов, сирен и, конечно, слоника. Внутри собора (вход тут тоже платный) — главная городская святыня, Святославов крест, в окружении небольшой экспозиции.
Изначально собор был раза в два выше. Его нынешние пропорции — следствие (не)полного восстановления главным государственным “прорабом” Василием Ермолиным в 1471 г. Собравший часть разнесённых по огородам камней, он так и не смог повторить оригинальный пазл — и вот уже пять веков люди гадают, как же там всё сочеталось.
Вернуться в город приятней всего по валу — и лучше против часовой стрелки: так удастся разглядеть весь ансамбль монастыря (недавно все ненужные насаждения были спилены по всему городу).
От площади стоит продолжить прогулку по пешеходной части улицы 1 Мая вдоль отреставрированных Торговых рядов. Через 250 м напротив территории ЦРБ будет детская площадка, лучшая в городе. Её в 2014-м построила за миллион рублей местная семья. Собирали на операцию для их единственного сына, скидывались всем миром — но не успели. Оставшиеся два миллиона были отданы другому тяжелобольному ребенку…
Если теплоты посреди этой бедной святости всё еще недостаточно, можно добрести закоулками вдоль извилистой Колокши (вётлы, берёзы, десятки мостков у воды) до Покровской и Никитской церквей на той стороне речки. Деревянные полы, намоленное место — тут и правда хорошо, сюда ходят люди. И вы приходите.
Приключения по соседству
Живописные валы древнерусского Мстиславля посреди деревни Городище в 12 км к северу. Соседнее полесчитается местом той самой Липицкой битвы. Впрочем, не всеми: с документом спорят памятный крест в Осановце и версии одна другой краше.
Имение князей Голицыных в Симе, где скончался Багратион, с небольшим музеем полководца (пока на ремонте). Рядом — церковь Димитрия Солунского, где Пётр Иванович был первоначально погребён (24 км по дороге в Переславль-Залесский).
Денис Тукмаков