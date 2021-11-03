Юрьев-Польский: ребус от русских святых

(3,4 км)

Осмотр лучше начать с кремля (5,0 на Я.Картах), бросив машину возле гостиницы “Юрьевская” на углу Советской площади и ул. Владимирской. Преисполнившись уважения, дальше — строго пешком: на юг через широкий проезд в валу, ко входу в музей-монастырь (с 9 до 17, обед с 12:30 до 13:30, укороченный понедельник, выходной вторник и санитарная последняя пятница).

Святые врата (1654 г.) с церковью Иоанна Богослова (1670 г.) над нею, скорее всего, ещё на ремонте, поэтому вход — через воротца в стене. Рядом жёлтые таблички, перепутать сложно. Внутри по прямой — вагончик музейной кассы (самостоятельный осмотр всей территории и зданий — 340 руб., фото бесплатно, экскурсии можно заказать на сайте).

Если требуется приложиться к мощам благоверного, то они в соборном храме Архангела Михаила (1809 г.). Если душа просит простора — то соответствующий вид обеспечен со звонницы шатровой колокольни (1683 г.). Рядом — деревянная церковь Георгия Победоносца (1718 г.), срубленная без пилы и гвоздей, состояние которой удивит не одного дачника. В самом музее большее впечатление производит самоотверженность его работников, чем кропотливо собранные экспозиции.

Выйдя обратно за монастырские стены и обойдя справа краснокирпичную махину Троицкого собора без купола (1913 г., закрыт навсегда), окажемся у чуда из чудес — Георгиевского собора. Он достоин того, чтобы медленно обойти его, дивясь на узоры и отыскивая в их сплетении барельефы св. Георгия, кентавров в русских кафтанах, грифонов, драконов, сирен и, конечно, слоника. Внутри собора (вход тут тоже платный) — главная городская святыня, Святославов крест, в окружении небольшой экспозиции.

Изначально собор был раза в два выше. Его нынешние пропорции — следствие (не)полного восстановления главным государственным “прорабом” Василием Ермолиным в 1471 г. Собравший часть разнесённых по огородам камней, он так и не смог повторить оригинальный пазл — и вот уже пять веков люди гадают, как же там всё сочеталось.