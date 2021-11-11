Johnnie Walker представляет виски с высоким содержанием ржи

Одна из наиболее известных и пользующихся заслуженным признанием потребителей марка виски Johnnie Walker* объявила о пополнении своего ассортимента. В продажу поступил купажированный шотландский виски с высоким (до 60%) содержанием ржи.

“Мы искали, чем бы выделить наш продукт, — отметил мастер купажирования Джим Беверидж, создавший, как сам и заметил, новую “крутую штучку” вместе с известным виски-блендером Джорджем Харпером. — Теперь, когда это получилось, я могу и на покой уйти”.

Беверидж, отработавший в отрасли ровно сорок лет, действительно после “ржаного дебюта” объявил о выходе на пенсию.