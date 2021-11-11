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Johnnie Walker представляет виски с высоким содержанием ржи

Новая “крутая штучка” от JW будет выпускаться в Китае
Johnnie Walker
wikimedia

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Одна из наиболее известных и пользующихся заслуженным признанием потребителей марка виски Johnnie Walker* объявила о пополнении своего ассортимента. В продажу поступил купажированный шотландский виски с высоким (до 60%) содержанием ржи.

“Мы искали, чем бы выделить наш продукт, — отметил мастер купажирования Джим Беверидж, создавший, как сам и заметил, новую “крутую штучку” вместе с известным виски-блендером Джорджем Харпером. — Теперь, когда это получилось, я могу и на покой уйти”.

Беверидж, отработавший в отрасли ровно сорок лет, действительно после “ржаного дебюта” объявил о выходе на пенсию.

High Rye

Johnnie Walker High Rye Blended Scotch Whisky продолжает нашу традицию раздвигать границы возможностей шотландского виски, — добавил Харпер. — У нас получилось сделать не просто уникальный, но фантастический скотч, который хорош и сам по себе, и превосходен в составе классических коктейлей именно благодаря своему ярко выраженному ржаному аромату. Рожь делает виски более смелым, напористым и настойчивым, я бы сказал.

Фотография: Johnnie Walker High Rye Blended Scotch Whisky | alcoexpert.ru

Johnnie Walker High Rye представляет собой “в разрезе” (если так можно выразиться по отношению к жидкости) слоёный пирог сбалансированных вкусов. Здесь и сладкие фруктовые нотки Cardhu, и богатые ягодно-фруктовые оттенки Glenkinchie, и тонкие струйки дыма от Caol Ila. Новый виски дистиллируют и выдерживают в дубовых бочках на винокурнях Cameronbridge и Teaninich.

High Rye крепостью 40% уже доступен для покупателей в США по розничной цене S34,99 за бутылку 750 мл.

Кроме того, по результатам недавно проведённого маркетингового исследования, компания Diageo (владелец бренда Johnnie Walker) сообщила о планах строительства завода по производству этого односолодового виски в Китае — азиатский регион демонстрирует быстрое увеличение потребления скотча, надо успевать за рынком. Завод обойдётся алкогольному гиганту примерно в $75 млн.

Строительство собираются запустить в начале 2022 года.

Завод Eryuan Diageo будет расположен в округе Эрюань в провинции Юньнань и станет первым производителем односолодового виски китайского происхождения. Новый объект построят на высоте 2100 метров над уровнем моря — в месте, выбранном из-за мягкого климата, биологического разнообразия и доступа к природной родниковой воде.

В винокурне площадью 66 000 квадратных метров откроют также интерактивный центр для посетителей — по мысли организаторов, это будет способствовать развитию туризма и принесёт дополнительные доходы не только предприятию, но и провинции в целом.

Рекламный образ Шагающего Человека

Рекламный образ Шагающего Человека, ставшего логотипом Johnnie Walker

Diageo добилась значительных успехов на рынке КНР за последние несколько лет. В апреле 2019 года для создания виски компания объединилась с Jiangsu Yanghe Distillery — производителем традиционного китайского крепкого спиртного напитка байцзю.

Британский алкогольный монстр, конечно же, не единственный европейский производитель спиртного, кто догадался зайти в Китай. Совсем недавно, в сентябре этого года, голландская Nolet Distillery (владелец водки Ketel One), обнародовала свои планы строительства центра исследований и производства крепких напитков в Шанхае.

“Китай является крупнейшим в мире рынком алкоголя, и спрос на виски быстро растёт среди потребителей среднего класса, которые стремятся и дальше открывать для себя изысканные сорта этого напитка и наслаждаться ими”, — прокомментировал Сэм Фишер, президент Diageo Asia Pacific and Global Travel.

“Природные окрестности Эрюаня позволят нам создать односолодовый виски мирового класса китайского происхождения, который поразит воображение любителей алкоголя премиум-класса в Поднебесной”, — пояснил Фишер.

В соответствии с целями устойчивого развития, изложенными в плане действий Diageo “Общество 2030: Дух прогресса”, завод начнёт использовать “возобновляемые и чистые технологии”. Предполагается, что он не станет выбрасывать углерод в атмосферу, а вся вода, которая служит промышленным целям, будет очищена и вновь запущена в процесс изготовления продукции.

Строительство планируется открыть в начале следующего года.

*“Джонни Уокер” (Johnnie Walker) — бренд шотландского виски. Считается наиболее распространённым скотчем в мире. Реализуется, согласно утверждениям Diageo, “практически во всех странах мира”. Годовой объём производства различных сортов виски (Johnnie Walker Black Label, Red Label, Gold Label, Blue Label, PlatinumLabel, Doble Black, Green Label etc.) — 150 млн литров.

Компания Johnnie Walker была основана шотландским предпринимателем Джоном Уокером в 1820 году в городе Килманрок. Базой будущему прославленному бренду послужила… бакалейная лавка, которая досталась 15-летнему Джонни в наследство от отца. Юноша в свободное от основной работы время увлекался купажированием чая. Причём не только для узкого семейного круга — смеси, приготовляемые Джонни, пользовались спросом у покупателей лавки. Купажированием виски Уокер занялся намного позже — в 1856 году, подключив к этому делу своего сына Александра. В 1867 году Александр создал первый купажированный виски семейного предприятия Old Highland. В 1893 году наследники Уокеров-первопроходцев приобрели для Johnnie Walker первую винокурню Cardhu, после чего дела фирмы резко пошли в гору — в 1920 году виски компании продавались уже в 120 странах мира!..

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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