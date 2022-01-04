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Эммитт Смит откроет гламурный ресторан в Лас-Вегасе

Икона NFL и место для шумных вечеринок
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Трёхкратный победитель чемпионата США по американскому футболу Эммитт Смит* объявил об открытии ресторана площадью более 30 000 квадратных футов на Лас-Вегас-Стрип. Инаугурация престижной точки общепита, которая будет называться Emmitt’s, намечена совсем скоро — на весну 2022 года. И уже сейчас спортивный селебрити празднует старт своего бизнеса.

Вместительный зал ресторана позволит не только проводить в нём деловые и семейные ужины или представительские банкеты с истинно  ̶к̶у̶п̶е̶ч̶е̶с̶к̶и̶м̶ коммерческим размахом, но и устраивать концерты популярных групп и солистов, показы мод, а также другие мероприятия класса люкс. Но чтобы вписаться в высокие стандарты, мало их повторить — надо превзойти “рекорды шарма на миллионы баксов” и приглянуться взыскательной публике. Впрочем, чемпион агрессивного футбола знает, как идти к любой своей цели.

Эммит Смит
Эммит Смит

“Я рад создать исключительное пространство, в котором можно будет превосходно отобедать или отужинать, испытать незабываемые впечатления от прослушивания любимых исполнителей и праздничной атмосферы. Надеюсь, мы станем новой легендой и без того уже легендарного Лас-Вегас-Стрип”, — скромно высказался Эммитт Смит.

“Эммитт привлечёт лучших кулинаров в свою команду, — добавил вслед за ним известный в Вегасе менеджер Джим Хенсли (он будет управлять всем хозяйством Emmitt’s). — Я уверен, нас ждёт такой же блестящий успех, какой был у Смита в его футбольной карьере, по окончании которой он был введён в Зал славы NFL”. 

Emmitt’s предложит элитный, изысканный ужин на первом и втором этажах ресторана, где будет располагаться многофункциональная зона-премиум The Deck для состоятельных посетителей — там легко можно проводить шикарные шумные вечеринки, живые концерты и другие частные мероприятия вплоть до корпоративов. На втором уровне также разместится The Player’s Lounge, роскошный уголок, нечто вроде спортбара, только круче — для просмотра спортивных состязаний и прямых репортажей о событиях в течение дня.

Фирма Эммитта активно занимается распространением алкогольных напитков, рекламой, брендингом, криптовалютой — при таком разнообразии интересов и источников дохода продвижение ресторана вряд ли составит для Смита какие-то трудности. А расположение заведения на одной из центральных улиц Вегаса только добавит интереса к проекту у крупных компаний, которые не прочь будут вложиться в рекламу.

Комплекс Emmitt’s вырастет в нескольких минутах ходьбы от многочисленных горячих точек Лас-Вегаса. К ресторану можно будет подойти и по уникальному пешеходному мосту, который перекинут над Лас-Вегас-Стрип.

Партнёром Смита по ресторанному бизнесу выступает бывший игрок клуба New Orleans Saints Дрю Брис, ныне — один из владельцев спортивного бистро Walk‑On’s Sports Bistreaux, который откроется в начале 2022 года там же, на Лас‑Вегас‑Стрип.

О возможных ценах на блюда и напитки в Emmitt’s американская пресса деликатно умалчивает.

*Эммитт Джеймс Смит III — икона профессионального американского футбола, бизнесмен. Смит провел 15 сезонов в Национальной футбольной лиге (NFL). 13 из них выступал за “Далласских ковбоев”. Восемь раз принимал участие в Pro Bowl — “Матче звёзд” лиги (рекорд, который до сих пор никто не может превзойти). Трижды в составе команды становился чемпионом NFL. Введён в Зал славы лиги, включён в символическую сборную всех времён NFL. После окончания спортивной карьеры Смит работал футбольным комментатором‑аналитиком, принимал участие в популярном шоу ABC “Танцы со звёздами”. Как бизнесмен и предприниматель, Смит управляет несколькими компаниями в сфере недвижимости, строительства, технологий и гостеприимства.

Андрей Карат

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