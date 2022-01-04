Эммитт Смит откроет гламурный ресторан в Лас-Вегасе

“Я рад создать исключительное пространство, в котором можно будет превосходно отобедать или отужинать, испытать незабываемые впечатления от прослушивания любимых исполнителей и праздничной атмосферы. Надеюсь, мы станем новой легендой и без того уже легендарного Лас-Вегас-Стрип”, — скромно высказался Эммитт Смит.

“Эммитт привлечёт лучших кулинаров в свою команду, — добавил вслед за ним известный в Вегасе менеджер Джим Хенсли (он будет управлять всем хозяйством Emmitt’s). — Я уверен, нас ждёт такой же блестящий успех, какой был у Смита в его футбольной карьере, по окончании которой он был введён в Зал славы NFL”.

Emmitt’s предложит элитный, изысканный ужин на первом и втором этажах ресторана, где будет располагаться многофункциональная зона-премиум The Deck для состоятельных посетителей — там легко можно проводить шикарные шумные вечеринки, живые концерты и другие частные мероприятия вплоть до корпоративов. На втором уровне также разместится The Player’s Lounge, роскошный уголок, нечто вроде спортбара, только круче — для просмотра спортивных состязаний и прямых репортажей о событиях в течение дня.

Фирма Эммитта активно занимается распространением алкогольных напитков, рекламой, брендингом, криптовалютой — при таком разнообразии интересов и источников дохода продвижение ресторана вряд ли составит для Смита какие-то трудности. А расположение заведения на одной из центральных улиц Вегаса только добавит интереса к проекту у крупных компаний, которые не прочь будут вложиться в рекламу.

Комплекс Emmitt’s вырастет в нескольких минутах ходьбы от многочисленных горячих точек Лас-Вегаса. К ресторану можно будет подойти и по уникальному пешеходному мосту, который перекинут над Лас-Вегас-Стрип.

Партнёром Смита по ресторанному бизнесу выступает бывший игрок клуба New Orleans Saints Дрю Брис, ныне — один из владельцев спортивного бистро Walk‑On’s Sports Bistreaux, который откроется в начале 2022 года там же, на Лас‑Вегас‑Стрип.

О возможных ценах на блюда и напитки в Emmitt’s американская пресса деликатно умалчивает.