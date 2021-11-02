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Jack Daniel’s назван самым ценным алкогольным брендом

“Джек” стоимостью в $6,537 млрд на 82-й “ступеньке”
Jack Daniel’s
goodfon.ru
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Консалтинговая компания Interbrand представила свой очередной, 22-й по счёту, годовой отчёт “Лучший мировой бренд 2021” (Best Global Brand 2021).

“Каждый день делать всё, что в наших силах”

Рейтинг Interbrand возглавил технологический гигант Apple, стоимость которого составители списка оценили в $408,25. В топ-10 вошли также Amazon, Microsoft, Google, Samsung, Coca-Cola, Toyota, Daimler, McDonald’s, Disney. При этом самой ценной маркой крепких спиртных напитков в мире признан виски Jack Daniel‘s, принадлежащий предприятию Brown-Forman и занявший в рейтинге 2021 года 81-ю строку.

Jack Daniel‘s в настоящее время оценивается в 6,537 млрд долларов США, что на 4% больше показателя годичной давности. В прошлогоднем отчете Jack Daniel‘s также входил в сотню лучших компаний мира, занимая 82-е место.

Мемориальная доска на офисе Джека Дэниела
Мемориальная доска на офисе Джека Дэниела

С момента своего скромного начала ещё в конце 1800-х годов компания Jack Daniel's неуклонно следовала идее производить продукт аутентичный, высококачественный и обладающий духом свободы, — прокомментировала публикацию рейтинга София Анжелис, старший вице-президент и управляющий директор бренда Jack Daniel's. — Теперь, более 150 лет спустя, наши обязательства и стратегия не изменились. Мы продолжаем работать, претворяя в жизнь слова мистера Джека*: “Каждый день делать всё, что в наших силах.

Помимо Jack Daniel‘s, в рейтинг попал и другой крепкий алкогольный напиток, но — почти на замыкающей позиции. Крупнейший в мире бренд коньяка Hennessy занял 95-е место в списке 100 лучших. Moët Hennessy (в настоящее время оценивается в $5,299 млрд) входит в состав компании LVMH, занимающейся производством предметов роскоши и управляемой французским миллиардером Бернаром Арно. В течение девяти первых месяцев 2021 года LVMH продемонстрировала рост продаж вин и крепких напитков на 30%, чему способствовало, как отмечает французская пресса, “постепенное восстановление” туризма. Однако при этом в списке Interbrandконьячная марка опустилась на четыре ступеньки по сравнению с результатом прошлого года.

Свою табель о рангах Interbrand составляет в соответствии с “финансовыми показателями бренда, его ролью в принятии решений о покупке, конкурентоспособностью” и некоторыми другими факторами. Кроме того, специалисты консалтинговой компании учитывают и то, как ведущие марки ориентируются в “быстро меняющемся бизнес-ландшафте”.

Любопытные факты из истории бренда Jack Daniel's

Джеку Дэниелу было шесть лет, когда его мать скончалась, оставив Джека и его братьев сиротами. С мачехой у Джека отношения не сложились, и после очередной перепалки он отправился жить к своему дяде.

Ещё будучи подростком, Дэниел подружился с Дэном Коллом, местным лютеранским священником и бакалейщиком. Дэн взял Джека под своё крыло, научив сироту хитростям управления магазином. У Колла имелся слуга по имени Натан Грин, работавший и в магазине, и на его небольшой винокурне. Именно этот скромный человек, как утверждает сама компания Jack Daniel’s, посвятил Джека в премудрости дистилляции и настаивания виски. Позже Джек нанял Грина в качестве менеджера винокурни, или, как это сейчас называется, Master Distiller.

В 1863 году жена священника Колла услышала проповедь о вреде алкоголя и заставила своего благоверного выбирать между служением Богу или бизнесом по производству виски. Дэн Колл выбрал первое и продал винокурню своему ученику. Так 13-летний мальчик Джек Дэниел стал владельцем производства виски.

В 1866 году шестнадцатилетний Дэниел официально зарегистрировал предприятие по производству виски Jack Daniel Distillery. Сегодня это — старейшее алкогольное предприятие США.

Памятник Джеку Дэниелу
Памятник Джеку Дэниелу

Умер Джек Дэниел очень неудачным образом… Однажды он утром рано пришёл в офис — ему понадобились книги, которые хранились в его собственном сейфе, но взять он их не смог, потому что забыл комбинацию цифр замка. Провозившись с шифрами около часа, он в отчаянии пнул сейф. Удар пришёлся прямо в угол массивного изделия — Дэниел сломал себе большой палец ноги. Пошла кровь, которую предприниматель остановил подручными средствами, не уделив должного внимания соблюдению санитарных норм. В результате этого в кровь попала инфекция, от которой Джек скончался через шесть лет после длительной болезни. А ведь плесни он в тот ключевой момент на рану собственный виски — и трагедии не случилось бы!..

Самый продаваемый американский виски в мире производится в регионе, где его нельзя продавать. Город Линчберг в штате Теннесси был объявлен безалкогольным городом с момента введения сухого закона. Закон, как мы знаем, впоследствии отменили, но Линчберга это не коснулось. Сегодня вы можете посетить винокурню, осмотреть её объекты и попробовать виски. Купить виски на территории завода по закону вы не можете — поэтому вам охотно продадут собственно бутылку как ёмкость, в качестве сувенира. А в соответствующем чеке будет отмечено, что находящаяся в ней жидкость бесплатна. Точно таким же образом на винокурне можно купить и бочку виски.

Jack Daniel’s — одна из немногих винокурен в мире, которая производит собственные бочки. Изготавливаются они из американского белого дуба и используются для выдержки виски только один раз. Затем эти бочки продаются другим ликёро-водочным заводам, пивоварам или производителям соусов. Кроме того, из их дощечек делают мебель (столы, стулья, полочки) и даже гитары.

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Никто на самом деле точно не знает, почему на бутылке Jack Daniel’s Old № 7 стоит эта цифра. Версий на этот счёт существует три. Согласно одной, у Дэниела было семь подружек. В соответствии с другой, 7 — это номер поезда, на котором перевозились бочки. Третья же гласит, что однажды во время транспортировки этим поездом одна из семи перевозимых бочек пропала, и Джек потратил целых семь лет, чтобы найти её.

1908 год. Реклама Jack Daniel's Old №7

Знаменитый американский певец Фрэнк Синатра был похоронен с бутылкой виски Jack Daniel’s. Кроме неё в гроб Фрэнку положили также пачку сигарет Camel, зажигалку Zippo и десятицентовую монету. В честь Синатры, для которого Jack Daniel’s был напитком номер один, компания выпустила виски Sinatra Select. То же самое винокурня сделала и для вокалиста Motörhead Лемми Килмистера, который, как сообщается, пил по бутылке Jack Daniel’s в день в течение 30 лет.

Винокурня Jack Daniel's
Винокурня Jack Daniel's

Более четверти миллиона человек в год совершают паломничество на винокурню Jack Daniel’s.

На территории винокурни есть известняковая пещера, а в ней — источник с прозрачной, не содержащей железа водой. Именно эта вода используется для производства виски данной марки.

Сегодня слава Jack Daniel’s выходит далеко за рамки бутылки: этот виски также используется в качестве культового аромата в других продуктах, включая соусы для барбекю.

*Джек (Джаспер Ньютон) Дэниел (1850–1911), создатель виски Jack Daniel’s и одноимённой компании.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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