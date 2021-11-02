Jack Daniel’s назван самым ценным алкогольным брендом

Джеку Дэниелу было шесть лет, когда его мать скончалась, оставив Джека и его братьев сиротами. С мачехой у Джека отношения не сложились, и после очередной перепалки он отправился жить к своему дяде.

Ещё будучи подростком, Дэниел подружился с Дэном Коллом, местным лютеранским священником и бакалейщиком. Дэн взял Джека под своё крыло, научив сироту хитростям управления магазином. У Колла имелся слуга по имени Натан Грин, работавший и в магазине, и на его небольшой винокурне. Именно этот скромный человек, как утверждает сама компания Jack Daniel’s, посвятил Джека в премудрости дистилляции и настаивания виски. Позже Джек нанял Грина в качестве менеджера винокурни, или, как это сейчас называется, Master Distiller.

В 1863 году жена священника Колла услышала проповедь о вреде алкоголя и заставила своего благоверного выбирать между служением Богу или бизнесом по производству виски. Дэн Колл выбрал первое и продал винокурню своему ученику. Так 13-летний мальчик Джек Дэниел стал владельцем производства виски.

В 1866 году шестнадцатилетний Дэниел официально зарегистрировал предприятие по производству виски Jack Daniel Distillery. Сегодня это — старейшее алкогольное предприятие США.