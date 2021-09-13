Итальянские каникулы на “Хлебозаводе”

От редакции.
Как и следовало ожидать, в столицу неизбежно пришла осень. Начали сворачиваться летние веранды и биргартены. Вечерние улицы пустеют, а любители позагорать окончательно испарились из московских парков до следующего сезона.
Прощаться с летом всегда тяжело. Впрочем, этот процесс может пройти достаточно безболезненно, если совместить его с посещением фестиваля “Итальянские каникулы” — по крайней мере, нам так подумалось. Обещанные еда, музыка и последние дни теплой погоды смогли бы уговорить даже мёртвого!..
В итоге корреспондент Fitzroy отправился изучать итальянский гастрономический фестиваль в пункт, обозначенный на карте Москвы как общественное пространство “Хлебозавода № 9”.
“Итальянские каникулы” (в прошлом — “Фестиваль гастрономических развлечений”) в этом году существенно расширили программу, решив соединить на одной площадке гастрономические эксперименты, высокие технологии и даже спорт. Программа обещала более 30 гастрономических проектов, шеф-поваров из Италии и новинки фуд-дизайна. Развёрнутую секцию Food & Science с официантами-роботами и соревнования по бочче — итальянскому петанку.
Фотографии предоставлены автором
Вишенкой на торте должен был послужить колоссальный концерт с участием Cream Soda, Lavanda и (вы не поверите!) Филиппа Киркорова. Видимо, предполагалось, что народный артист России, только вернувшийся с Венецианского кинофестиваля, привезёт с собой частичку того самого настроения, которое было способно сделать фестиваль по-настоящему итальянским. Это всё — обещанная организаторами программа, которую мы с нетерпением ждали еще с тёплых летних месяцев. Затем наступило долгожданное субботнее утро сентября — время оправляться на фестиваль.
Фестиваль оказался COVID-free — везде требовался QR-код о вакцинации или свежий ПЦР-тест. Безопасность прежде всего.
Именно с этих QR-кодов “Итальянские каникулы” и начались. Организаторы боролись с пандемией по принципу московского метрополитена: перед рамками металлоискателей толпились люди, пока волонтёры и служба безопасности проверяла у потенциальных гостей всё что можно.
Для начала — справку о вакцинации или ПЦР-тест. Потом следовало измерение температуры. Затем — проверка кодов — билетов на фестиваль (требовалась предварительная регистрация). И уже на самом входе — досмотр вещей без возможности оставить что-то запрещённое к проносу в камере хранения. Ну просто потому, что данной камеры хранения не имелось вовсе.
Миновав все кордоны, защищавшие фестиваль от города, наш корреспондент сразу добыл себе коктейль мартини & тоник и пошёл смотреть рекламу Martini. Поскольку иных вариантов просто не было. Весь “Хлебозавод” оказался забрендирован производителями известного вермута и заставлен бюстами Давида с “АлиЭкспресса”. В этом, собственно, и заключалось 90% всей Италии на фестивале. Остальные 10% скромно делили между собой ларёчные пиццы и панини. Таким образом, из 30 анонсированных ранее гастрономических проектов корреспонденту Fitzroy повстречались лишь несколько ларьков с пиццой, бутербродами, а также “хачапури и вино”. Верхом гастрономических экспериментов стал ларек Даниловского рынка с овощами и арбузами.
Фотографии предоставлены автором
Сделав несколько кругов между ларьками и пару заходов за коктейлями, представитель Fitzroy с удивлением понял, что на фестивале совершенно нечего делать. Такие активности, как бочче — петанг и кидание мячиков в мишень собирали большие очереди, стоять в которых не хотелось. Перепробовать все гастрономические изыски оказалось невозможно в связи с отсутствием таковых. Ну а в магазинах “Хлебозавода” корреспондент много раз был и без “Итальянских каникул”.
Своего рода вызовом стал поиск роботов, которых в итоге так и не нашлись. То ли высокотехнологичные официанты были очень хорошо спрятаны, то ли наш человек нагрянул на фест не в то время.
Концерта дожидаться корреспондент уже не стал, опасаясь толп и давки, ибо места на “Хлебозаводе” не очень-то и много.
В целом фестиваль “Итальянские каникулы” — приятная альтернатива сидению дома на выходных. Прогуляться с бокалом коктейля, посмотреть на гостей, выстоять очередь на какое-нибудь развлечение — с этим всё Ок. Но ждать чего-то особенного от “Каникул” определённо не стоит. Задача организаторов данного мероприятия явно заключается не в том, чтобы поразить ваше воображение, а в рекламе бренда и отбивке аренды площадки накруткой на все товары.
Резюме: с хорошей компанией и “Итальянские каникулы” окажутся в радость. Впрочем, как и поход на любой иной фестиваль!..
Важное объявление! С 13 по 19 сентября посетители многих московских заведений могут принять участие в международной благотворительной инициативе Negroni Week 2021, организованной производителями культового итальянского биттера Campari и журналом Imbibe при поддержке издания Inshaker.
13 сентября. Понедельник
19:00 Stand-Up*. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.
20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.
20:00 Виски. Дегустация виски Wolfburn в ресторане Whisky Rooms.
14 сентября. Вторник
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:30 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
19:30 Stand-Up. Шоу в баре “Следующая станция”.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Виски. Дегустация виски The Whistler в Брюс Баре.
15 сентября. Среда
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
19:00 Вино. Игра-дегустация энонапитков в ресторане La Corte.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.
19:30 Музыка. Англоязычные хиты от Синатры до Элтона Джона в исполнении кубинского артиста Andrew Mcfadden. Ресторан Butler.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в баре “Дорогая, я перезвоню”.
20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
21:00 Пиво. Пивное казино в филиале старейшего в Москве традиционного английского паба и клуба “16 тон Арбат”.
16 сентября. Четверг
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
19:00 Stand—Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.
20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe.
20:00 Stand—Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.
20:00 Пиво. Пивное казино в Three Tuns Pub.
20:00 Вечеринка. “Грязный ирландец”: вечеринка с амбассадором Jameson в “спикизи для взрослых” — баре Old Drunken Dudes на Цветном бульваре.
17 сентября. Пятница
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:00 Вечеринка. День Рождения John Bull Pub на Смоленке.
19:00 Музыка. Музыкальный вечер в ресторане Food Embassy.
19:30 Stand—Up. Шоу в клубе-ресторане “Петрович”.
19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.
19:30 Пабквиз. Squiz в в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке
18 сентября. Суббота
18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
18:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в баре “Гаражане”.
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.
19:00 Stand—Up. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.
19:00 Спектакль. “Чисто ирландское упийство” — новый криминальный экшен в формате pubscrawl. Режиссер и автор пьесы Илья Леонов (Театр DOC). Действие спектакля стартует в пабе Abbey Players.
20:00 Stand—Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.
20:30 Спектакль. “Чисто ирландское упийство” — новый криминальный экшен в формате pubscrawl. Режиссер и автор пьесы Илья Леонов (Театр DOC). Действие спектакля стартует в пабе Abbey Players.
19 сентября. Воскресенье
18:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
19:00 Сидр. Вечер Испании в WE Cidreria на “Китай-городе”.
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
Совместно с ирландскими пабами Sean O’Neill и The Dubliner, редакция журнала Fitzroyвсемерно поддерживает как идею благотворительности в целом, так и международную благотворительную инициативу Negroni Week 2021 в частности. Поэтому на этой неделе наш представитель непременно посетит “Шон” или “Дублинец” с целью заказа там негрони. В благотворительных целях, разумеется. К чему призывает и всех сочувствующих. Вот такой у нас в этот раз выбор редакции, понимаешь.
Игорь Самсонович