Итальянские каникулы на “Хлебозаводе”

От редакции.

Как и следовало ожидать, в столицу неизбежно пришла осень. Начали сворачиваться летние веранды и биргартены. Вечерние улицы пустеют, а любители позагорать окончательно испарились из московских парков до следующего сезона.

Прощаться с летом всегда тяжело. Впрочем, этот процесс может пройти достаточно безболезненно, если совместить его с посещением фестиваля “Итальянские каникулы” — по крайней мере, нам так подумалось. Обещанные еда, музыка и последние дни теплой погоды смогли бы уговорить даже мёртвого!..

В итоге корреспондент Fitzroy отправился изучать итальянский гастрономический фестиваль в пункт, обозначенный на карте Москвы как общественное пространство “Хлебозавода № 9”.

“Итальянские каникулы” (в прошлом — “Фестиваль гастрономических развлечений”) в этом году существенно расширили программу, решив соединить на одной площадке гастрономические эксперименты, высокие технологии и даже спорт. Программа обещала более 30 гастрономических проектов, шеф-поваров из Италии и новинки фуд-дизайна. Развёрнутую секцию Food & Science с официантами-роботами и соревнования по бочче — итальянскому петанку.