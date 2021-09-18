История чипсов. Часть III

В 1948 году президентом Procter and Gamble стал молодой и амбициозный Нил Макэлрой. Новый босс жаждал инноваций, внедрения новых продуктов и освоения новых торговых площадок. Поразмыслив, Нил решил выйти на рынок снеков и познакомить публику с идеальным картофельным чипсом. Макэлрой с ходу определил ключевой недостаток всех существовавших тогда на рынке чипсов — их ломкость. Раз так, то идеальный чипс должен быть избавлен от хрупкости! Справиться с этой задачей Макэлрой поручил американскому химику Фредерику Бору.

Бор придумал “переносной сейф” для чипсов — жестяной тубус. Кроме того, химик предложил делать чипсы из обезвоженной картофельной муки. Расколошматить приготовленные по такой рецептуре и упакованные в жестяные тубусы чипсы оказалось заметно труднее, чем продукцию Frito-Lays. Вот только… на вкус чипсы Бора напоминали картон.

Этот нюанс стоил Бору* работы — концепцию идеальных чипсов до ума пришлось доводить уже другому химику, армейскому ветерану Александру Лиепе, имевшему со времен службы большой опыт превращения обезвоженных продуктов в нечто съедобное.

После многочисленных экспериментов Лиепе удалось достигнуть желаемого, и в 1968 году Procter & Gamble в первый раз вывела на рынок свои идеальные чипсы. В 1970-м они впервые стали выпускаться в высоких тубусах-банках “имени Бора”, украшенных изображением усатого пекаря Джулиуса Прингла. Очень быстро Pringles “отъели” приличную долю рынка. Конкуренты P&G накатали жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов: “Pringles позиционирует себя как чипсы, по факту ими не являясь!”

Кляуза достигла своей цели: в 1975 году Управление запретило Procter & Gambleпозиционировать Pringles как картофельные чипсы, велев пользоваться вместо этого формулировкой “чипсы из обезвоженного картофеля”. Рискнув положиться на узнаваемость бренда, Макэлрой стал позиционировать продукт просто как Pringles. Риск оправдался — к неудовольствию конкурентов, продажи “не чипсов” из обезвоженной картофельной муки продолжали расти, “подминая” под себя всё новые регионы планеты. Сегодня Pringlesдоступны уже в 140 странах мира!