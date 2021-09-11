История чипсов. Часть II

Начало тридцатых Герман Лэй встретил без гроша в кармане. Он больше года пытался найти постоянную работу и подрабатывал фермером, дровосеком и даже продавцом запчастей для тракторов. В конце концов он устроился в компанию, продающую крекеры и другие снеки. Амбициозный и целеустремлённый Лэй быстро поднялся по карьерной лестнице до начальника склада в Нэшвилле. Однако контора едва сводила концы с концами, а после смерти её владельца и вовсе оказалась на грани краха.

Лэй увидел в этой трагедии шанс всей своей жизни. Взяв приличную ссуду в банке, он выкупил компанию у вдовы владельца и решил вложиться в производство… картофельных чипсов. Так родилась H.W. Lay Company.

Новому боссу с ходу нужно было решить несколько важных вопросов: раздобыть мощности для промышленного производства и каким-то образом наладить сбыт от побережья до побережья.

Проблему хранения Лэй решил за счёт внедрения упаковки из целлофана. Проблему распространения — за счёт крайне агрессивного расширения своего бизнеса на юго-востоке страны. Герман вёл дела, словно военную кампанию. Перед продвижением в каждый новый город он отправлял туда команду разведчиков, которые выясняли не только количество супермаркетов, магазинов, бакалейных лавок, аптек и заправочных станций, но и численность персонала, количество грузовиков и запас прочности конкурентов. Лэй ставил себе целью занять половину рынка в течение недели после появления на нём!

Начало Второй мировой Лэй встретил в статусе второго крупнейшего производителя снеков в Америке, уступая только Frito, техасской компании, основанной в 1932 году Чарльзом Элмером Дулином. Лэй и Дулин были очень похожи. Амбициозные новаторы, не боящиеся рисковать и пускающие большую часть прибыли на развитие бизнеса, они оба стремились к национальному охвату. Неудивительно, что после войны они обнаружили, что стоят друг у друга на пути.