  • / Right Place

История чипсов. Часть II

Герман Лэй и остальные
Герман Лэй
Коллаж от Александра Воронина | Fitzroy Magazine
Содержание показать

Часть I

Первое время чипсы оставались изысканным деликатесом, который подавался только в самых модных заведениях. Лишь в 1895 году Уильям Таппендон из Кливленда начал жарить чипсы на собственной кухне и развозить по соседним магазинам.

Чипсы захватывают Англию

У Таппендона нашлось немало последователей — в начале XX века чипсы жарили уже сотни семейных предприятий по всей Америке. А в 1912 году бизнес-модель Таппендон-стайл добралась до Англии. В Туманном Альбионе её первыми взяли на вооружение мистер и миссис Смит — миссис Смит мыла, чистила и жарила картошку, а её супруг Фрэнк на своей телеге развозил товар по магазинам и барам. Владельцы последних были готовы оторвать новинку с руками и совершенно не вспоминали об английском первенстве в чипсостроении!..

Каждое семейное предприятие по производству чипсов охватывало только несколько ближайших лавок и магазинов. Чипсы оказались хрупким и скоропортящимся товаром. Его развозили в ящиках и бочках (где чипсы часто крошились и залёживались), держали в стеклянных банках на витрине и продавали на развес в кульках и жестяных банках.

Начало промышленной эры

Чипсы, какими мы их знаем, появились в начале двадцатых годов прошлого века. Тогда были изобретены механическая картофелечистка и промышленные обжарочные автоматы непрерывного действия, а в 1926 году калифорнийская предпринимательница Лора Скаддер придумала продавать чипсы в запечатанных пакетах из восковой бумаги.

С началом Великой депрессии популярность чипсов возросла. Многие американцы едва сводили концы с концами и старались найти максимально дешёвые способы прокормить семью. Экономическая рецессия сопровождалась Пыльным котлом — серией катастрофических пыльных бурь, накрывших основные сельскохозяйственные регионы США. Многие привычные растительные культуры оказались не способны расти в подобных условиях, уступив место наименее прихотливым — картофелю и кукурузе.

К концу десятилетия картофельные и кукурузные чипсы стали одним из самых популярных лакомств в стране. Однако с началом Второй мировой войны их производство оказалось под угрозой. Американское правительство ввело строгое рационирование основных продуктов, таких как сахар, молоко и мясо, и до конца войны заморозило выпуск всех так называемых “незначимых продуктов”, в том числе и чипсов.

Впрочем, руководители нескольких крупных компаний умудрились повернуть ситуацию в свою пользу. Чарльз Дулин, основатель техасской компании Frito, заключил выгодный контракт с армией, убедив командование, что его кукурузные чипсы жизненно необходимы солдатам на Тихом океане и в Европе — это вкусный и питательный продукт, который легко транспортировать и можно долго хранить. А снятие запрета на производство картофельных чипсов пролоббировал Герман Лэй, владелец компании H.W. Lay Company и основатель первой снековой империи.

Бизнес как военная кампания

Начало тридцатых Герман Лэй встретил без гроша в кармане. Он больше года пытался найти постоянную работу и подрабатывал фермером, дровосеком и даже продавцом запчастей для тракторов. В конце концов он устроился в компанию, продающую крекеры и другие снеки. Амбициозный и целеустремлённый Лэй быстро поднялся по карьерной лестнице до начальника склада в Нэшвилле. Однако контора едва сводила концы с концами, а после смерти её владельца и вовсе оказалась на грани краха.

Лэй увидел в этой трагедии шанс всей своей жизни. Взяв приличную ссуду в банке, он выкупил компанию у вдовы владельца и решил вложиться в производство… картофельных чипсов. Так родилась H.W. Lay Company.

Новому боссу с ходу нужно было решить несколько важных вопросов: раздобыть мощности для промышленного производства и каким-то образом наладить сбыт от побережья до побережья.

Проблему хранения Лэй решил за счёт внедрения упаковки из целлофана. Проблему распространения — за счёт крайне агрессивного расширения своего бизнеса на юго-востоке страны. Герман вёл дела, словно военную кампанию. Перед продвижением в каждый новый город он отправлял туда команду разведчиков, которые выясняли не только количество супермаркетов, магазинов, бакалейных лавок, аптек и заправочных станций, но и численность персонала, количество грузовиков и запас прочности конкурентов. Лэй ставил себе целью занять половину рынка в течение недели после появления на нём!

Начало Второй мировой Лэй встретил в статусе второго крупнейшего производителя снеков в Америке, уступая только Frito, техасской компании, основанной в 1932 году Чарльзом Элмером Дулином. Лэй и Дулин были очень похожи. Амбициозные новаторы, не боящиеся рисковать и пускающие большую часть прибыли на развитие бизнеса, они оба стремились к национальному охвату. Неудивительно, что после войны они обнаружили, что стоят друг у друга на пути.

Выход из ситуации нашёл Лэй. Он предложил Дулину эксклюзивные права на производство и распространение Lays на юго-западе в обмен на эксклюзивные права на распространение Fritosна юго-востоке. “А мы тем временем пойдём на север”, — подумал Лэй и занялся экспансией в северные штаты.

Сильные чувства творят чудеса

До начала пятидесятых годов единственным доступным видом чипсов оставались чипсы с солью, причём частенько соль хранилась в маленьком саше внутри пачки. По большей части, такое положение вещей всех устраивало. Ну или почти всех, поскольку, например, основатель ирландской компании Tayto Джо Мёрфи чипсы с солью ненавидел. Сильные чувства способны творить чудеса — в 1957 году Джо разработал и представил на суд публики новые вкусы чипсов: “Сыр и лук”, а также “Соль и уксус”.

“А что, так можно было?!”, — должно быть удивились производители чипсов по обе стороны океана, и вскоре магазинные прилавки заполонили чипсы с десятками самых разных вкусов. Любопытно, что рецептура достижения того или иного вкуса зачастую не имела ничего общего с тем продуктом, вкус которого она должна была воспроизвести. Например, вкус “хрустящего бекона” получался за счёт контролируемого сжигания опилок гикори.

Одержимость вкусовым разнообразием достигла пика в семидесятые годы. Исследовательские лаборатории пытались придать чипсам вкус чего угодно, начиная от курицы тандури или ягнёнка с мятой и заканчивая хаггисом или халапеньо с кориандром. Правда, какие-то границы экспериментаторы от картошки всё же соблюдали, поэтому проходившие испытания чипсы со вкусами майонеза, персика, банана и маракуйи так и не пошли в массовое производство.

Сегодня чипсы по-прежнему представлены в десятках вкусов, причём производители активно подстраиваются под предпочтения потребителей на каждом конкретном рынке.

Окончание следует.

Алексей Ионов

Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями.

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype

При копировании или перепечатке материалов активная индексируемая ссылка на сайт fitzroymag.com обязательна.

Вам также может понравиться

Мир
Странные музеи мира: Котельнич
Странные музеи мира: Котельнич
260 миллионов лет назад…
Подробнее
Right Place
Как “Настроение”, Tovaritch?
Как “Настроение”, Tovaritch?
В Гонконге прошёл конкурс Vodka Masters – Asia 2020
Подробнее
Культура
Константин Симонов. Поэт и царь
Константин Симонов. Поэт и царь
Дух солдата большой Империи
Подробнее
5 4 голосов
Оцените статью
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии