История чипсов. Часть I

Если вы думаете, что по ту сторону Атлантики ясности больше, то это лишь на первый взгляд.

Большинство янки уверены, что чипсы придумал повар по имени Джордж Крам и случилось это 24 августа 1853 года.

Крам — личность интересная. В стране, которая ещё не запретила рабство и не отказалась от сегрегации, безграмотный сын нег… афроамериканца и индианки считался едва ли не селебрити. Газеты называли Крама лучшим поваром в Штатах. За крамовскими фирменными блюдами из утки и оленины выстраивались очереди, а в открытом Джорджем заведении CrumHouse регулярно ужинали сенаторы, магнаты и промышленники.

Впрочем, в 1853 году до собственной ресторации Краму было ещё далеко, и он трудился в “Озёрном доме” Гэри Муна в Саратога-Спрингс — курортном городке неподалёку от Нью-Йорка, где обожали отдыхать сливки местного общества. По легенде, один из именитых посетителей (причём не абы кто, а знаменитый железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт) однажды устроил скандал — мол, картофель-фри слишком толстый и несолёный! Крам дважды готовил заказ заново, нарезая картофельные дольки как можно тоньше. Но оба раза клиент возвращал заказ с недовольным видом: не то!..

В конце концов Крам психанул. Он максимально тонко нашинковал картофель, до хруста обжарил его в раскалённом масле, посолил и велел подавать. Повар ожидал, что привередливый клиент окончательно выйдет из себя, но новое блюдо пришлось Вандербильту по вкусу. Другие клиенты тоже заинтересовались картофельной диковинкой, так что Гэри Мун добавил “Чипсы Саратога” в меню ресторана.

Красивая легенда, но вымысла в ней больше, чем правды. Исследователи признают, что Крам одним из первых стал подавать картофельные чипсы в ресторане и поспособствовал их популярности. Однако что касается других деталей…

Давайте сопоставим факты.

Гэри Мун купил “Озёрный дом” только в 1854-м. Корнелиус Вандербильт действительно бывал в этом заведении и лично знал Джорджа Крама, но август 1853 года магнат провёл в Европе. В легенду же о создании чипсов Вандербильт вообще угодил спустя сто лет после своей смерти!.. Случилось сие в 1976 году, когда Ассоциация производителей снеков огласила байку про магната и чипсы как “всем известный факт”.

Джордж Крам не отличался скромностью и не был обделён вниманием прессы. Однако при своей жизни Крам ни разу даже не заикался, что это именно он придумал чипсы. В некрологе Крама информация о чипсах тоже отсутствует. А вот в некрологе сводной сестры Крама Кэтрин Уикс строчка про создание чипсов имеется.

Данное обстоятельство породило гипотезу, что это именно Кэтрин, или тётушка Кэти, как её называли посетители, случайно изобрела чипсы, уронив тонко нарезанный картофельный ломтик в чан с кипящим маслом. Вроде бы отличная версия, да? Вот только ещё за пять лет до Крама газета New York Herald писала, что толпы ньюйоркцев съезжались в Саратога-Спрингс, дабы отведать местную диковинку — хрустящие картофельные ломтики, которые готовила не “тётушка Кэти”, а кухарка по имени Элиза.