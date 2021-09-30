Испанские виноградники готовятся к переезду

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Незыблемое зыблется. Виноградные плантации солнечного испанского Средиземноморья — не все, конечно, а особо ценные как поставщики качественного сырья для знаменитых прославленных винокурен — должны “переехать” с насиженного места. Перспектива так себе, но без вариантов, sí o sí, как говорят сами местные виноделы. А всё почему? Потому что климат — как бы ни навязло в зубах обсуждение его подвохов — неуклонно меняется, летние месяцы становятся жарче и суше, что уже в полной мере ощутила на себе деликатная южная сельхозпродукция (и особенно виноград). Проблема возникла не вчера. Но именно потому, что она тянулась годами, откладывать решение нелёгкой задачи уже нельзя.
Паники нет, но тревога явственно присутствует
За шестьдесят последних лет среднегодовая температура воздуха в Испании, по данным Международной организации винограда и вина (OIV), повысилась на 1,3 градуса. Для человека это изменение практически незаметно. А вот виноградная лоза, как выясняется, оказалась очень чувствительной к такому потеплению.
Повышение температуры приводит к тому, что виноград становится более крепким (твёрдым, жёстким — выбирайте любое слово в качестве физической характеристики ягоды, суть проблемы, возникающей из-за этого у виноделов, не изменится). Некоторые испанские виноградари решили попробовать поднять свои плантации повыше — в смысле метража над уровнем моря, что обещает более низкие (оптимальные для правильного вызревания продукта) температуры. Производители вин считают, что ягода, выросшая на высокогорных терруарах, добавляет свежести напитку.
Испания — один из мировых лидеров по площадям, занимаемым виноградниками (961 000 га), и третий по величине производитель вина в мире. Поэтому для иберийского королевства неприятные фокусы температурного режима становятся форменным бедствием национального масштаба.
Паники нет, но тревога явственно присутствует даже среди самых компетентных виноделов, переживших не один производственный кризис за время многолетней практики. Семейное предприятие Montella Estany уже более века производит вино в Каталонии. Опыт, что и говорить, огромный, собственных данных, накопленных за это время, достаточно, чтобы заметить, как влияют глобальные природные процессы на урожай.
“За последние десять лет срок созревания урожая увеличился на пятнадцать дней”, — сетует Хоакин Гай де Монтелья, нынешний директор Montella Estany.
Заметили это семейные виноделы не вчера. Ещё в 2008 году Монтелья решил “на всякий случай” прикупить десяток гектаров земли в Пиренеях, неподалёку от границы с Францией, на высоте 1 200 м над уровнем моря. Сравнение качества винограда, вызревающего на высокогорье и в низинах, говорит в пользу первого.
“Весной на обычных для виноградных плантаций высотах температура стала выше, а осадков выпадает меньше, чем раньше. При температуре более 30ºС гроздья и листья могут получить солнечный ожог. Тепловой удар приводит к тому, что чрезмерно растёт концентрация сахара в ягоде, увеличивается ph виноградного сока, падает его кислотность, поэтому нужно быстрее и раньше времени снимать урожай, — объясняет Фернандо Самора, профессор-энолог из университета Таррагоны. — Получается, что фермеры вынуждены собирать виноград, который не созрел должным образом”.
Глава этой компании Мигель Торрес — а он, кстати, является представителем четвёртого поколения виноградарей в знаменитой каталонской семье виноделов Торрес — распорядился начать высаживать лозу в предгорьях Пиренеев ещё в 1998 году.
“В среднем мы теряем один градус Цельсия на каждые 100 метров высоты. В Тремпе [муниципалитет в Каталонии, столица комарки Пальярс-Жусса] у нас почти на десять градусов меньше, чем у подножия гор, — объясняет Мигель. — Высота почти в 500 метров над уровнем моря позволяет нам иметь белые сорта винограда, которые сохраняют хорошую кислотность. А в годы, когда бывает очень жарко, с помощью этого высокогорного винограда мы выводим гармоничный вкус “равнинного”, смешивая их”.
Борьба за адаптацию обходится очень дорого
Чтобы адаптироваться к изменению климата, виноделы из Familia Torres открыли собственную лабораторию, где реанимируют практически исчезнувшие ранее сорта винограда и воспроизводят самые интересные из них in vitro. Один из “воскрешённых” сортов винограда, который хорошо чувствует себя на высоте, уже высажен экспериментаторами в Тремпе в надежде получить “100% высотное вино”.
Но эта борьба за адаптацию обходится производителям очень дорого, признаёт Мигель Торрес, используя любой контакт с прессой, чтобы напомнить Мадриду и Брюсселю о регулярно направляемых винодельческими объединениями просьбах финансовой помощи этому важному для испанской экономики производственному сектору.
По мнению Хоакина Гая де Монтелья, будущее виноградарства заключается в разведке высокогорных районов для посадки виноградных лоз и поиске тех сортов винограда, которые позже цветут и позже созревают. Но, по его словам, нельзя исключать, что однажды некоторые регионы Испании окажутся уже не в состоянии производить вино.
“Это, к сожалению, может произойти, — говорит Монтелья. — В районе Пенедеса [Каталония] вряд ли, но в некоторых районах на юге — где нет гор, а на равнине становится всё жарче — такое может случиться”.
Профессор Фернандо Самора с таким печальным прогнозом не согласен, полагая, что нет худа без добра.
“Да, изменения климата заставляют некоторые виноградники “переезжать”, а виноделам из-за этого приходится учиться экспериментировать и создавать вино не так, как это делали наши предки, а путём поиска новых технологий. Но ведь и многие вина стали интереснее, чем несколько лет назад. Отрасль прогрессирует и будет меняться к лучшему”.
Андрей Карат