Испанские виноградники готовятся к переезду

За шестьдесят последних лет среднегодовая температура воздуха в Испании, по данным Международной организации винограда и вина (OIV), повысилась на 1,3 градуса. Для человека это изменение практически незаметно. А вот виноградная лоза, как выясняется, оказалась очень чувствительной к такому потеплению.

Повышение температуры приводит к тому, что виноград становится более крепким (твёрдым, жёстким — выбирайте любое слово в качестве физической характеристики ягоды, суть проблемы, возникающей из-за этого у виноделов, не изменится). Некоторые испанские виноградари решили попробовать поднять свои плантации повыше — в смысле метража над уровнем моря, что обещает более низкие (оптимальные для правильного вызревания продукта) температуры. Производители вин считают, что ягода, выросшая на высокогорных терруарах, добавляет свежести напитку.

Испания — один из мировых лидеров по площадям, занимаемым виноградниками (961 000 га), и третий по величине производитель вина в мире. Поэтому для иберийского королевства неприятные фокусы температурного режима становятся форменным бедствием национального масштаба.

Паники нет, но тревога явственно присутствует даже среди самых компетентных виноделов, переживших не один производственный кризис за время многолетней практики. Семейное предприятие Montella Estany уже более века производит вино в Каталонии. Опыт, что и говорить, огромный, собственных данных, накопленных за это время, достаточно, чтобы заметить, как влияют глобальные природные процессы на урожай.