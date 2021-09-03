Ирландские войны. Часть XXXVIII

О второй группе кораблей, потерпевших крушение в Коннахте, в Слайго, известно куда больше, чем о первой невезучей паре “испанцев”. Причиной тому стало присутствие на корабле “Лавия” Франсиско де Куэльяра. Он не только пережил кораблекрушение, но и позже в письме подробно описал свои приключения в Ирландии.

Четыре дня, “Лавия”, “Хулиана” и “Санта-Мария де Бисконе ор де Визон” неподалёку от мыса Клир пережидали на якорях шторм. Дальнейшее де Куэльяр описывает так: “На пятый день шторм усилился до такой силы, что волна вздымалась до небес и канаты вместе с парусами не выдерживали нагрузок. В конечном итоге все три наши корабля были выброшены на берег, где был прекраснейший пляж с очень хорошим песком с одной стороны и скалами с другой. Такого я никогда ранее не видел: в течение часа все три корабля были разбиты в щепки, спастись удалось едва ли трёмстам, утонуло более тысячи человек, среди которых было много важных персон, командиров и других официальных лиц”.

Выжившие испанцы напоролись на 200 ирландских кернов О’Рурка из Литрима, которые полностью ограбили донов, оставив тех в буквальном смысле в чём мать родила. Многих иберийцев местные жители забили насмерть. Впрочем, 70 ещё оставшимся в живых испанцам О’Рурк всё же сохранил жизнь и даже взял их себе на службу, укрыв от англичан. Через некоторое время донам позволили сбежать в Шотландию.

Не менее драматические события произошли в Мэйо, куда зашли на починку мачт галеас “Жирона”, нао “Санта Мария Рата и Коронада” и “Дюкесса Санта Ана”, а также галеон “Нуэстра Сеньора де Бегония”. Последнему удалось починиться. Галеон отправился в Испанию, куда в конце концов благополучно и добрался. А вот остальным испанским вымпелам, включая “Жирону” с храбрейшим доном Алонсо Мартинесом де Лейвой, повезло куда меньше… Впрочем, о кораблекрушении у Антрима мы уже упоминали.

Ну и напоследок — Манстер. У мыса Клэр потерпели крушение “Гран Грифон”, “Сан-Эстебан”, “Сан-Маркос”. Все выжившие с этих кораблей были казнены шерифом Боэтиусом МакКлэнси. Одновременно в залив Дингл вошёл Хуан Мартинес де Рекальде с галеонами “Сан-Хуан де Португалия” и “Сан-Хуан де Баутиста”. Корабли донов нуждались в ремонте, и Рекальде, отлично знавший местные воды ещё по 1580 году, считал, что залив Дингл — самое подходящее место для проведения всех необходимых работ.