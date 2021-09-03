Ирландские войны. Часть XXXVIII

Поход армады закончился неудачей. Дон Алонсо Перес де Гусман эль Буэно, герцог Медина-Сидония, принял решение возвращаться в Испанию вокруг Британских островов. 10 сентября 1588 года потерявшие строй и избитые штормами галеоны донов добрались до Ирландии.
Что было дальше?
Ложные огни “вредителей”
Начнём с Ольстера.
16 сентября 1588 года 1100-тонное нао “Тринидад Валенсера ор Санта Спирито” из Левантийской эскадры бросило якорь в заливе Киннаго. Выбора у экипажа судна особого не имелось. Исходно построенное как торговое судно для Средиземного моря, нао оказалось слабо приспособлено для военных экспедиций, так что текло, как решето. С борта медленно тонущего корабля на берег удалось высадиться 560 испанцам, которые предприняли семидневный марш вглубь страны, после чего наткнулись на отряды Хью О’Нилла, графа Тирона. Ирландцы пообещали сохранить испанцам жизнь, после чего тайно связались с английским наместником — лордом-заместителем сэром Уильямом Фицуильямом.
Наместник потребовал уничтожения всех донов поголовно, но ирландцы поступили иначе. Они отделили офицеров и дворян, вслед за чем перерезали “всего лишь” 300 испанских солдат. Ещё 150 испанцев-простолюдинов сумели спастись буквально чудом. Во-первых, они сумели удрать от людей графа Тирона через болото. Во-вторых, беглецы угодили к людям Сорли Боя МакДоннела, который был настроен антианглийски. Позже МакДоннел переправил выживших в Шотландию.
Что же касается плененной знати, то 45 человек были отправлены в Дублин, 15 скончалось от ран, а 30 попали в Лондон, где их позже выкупили соотечественники.
О трёх кораблях, которые разбились где-то недалеко от Донегола, мы не знаем ничего. Ещё два судна с повреждёнными рулями — “Санта Мария Рата и Коронада” и “Дюкесса Санта Ана” остановились у Киллибегса в конце сентября. Позже они спустились к Мэйо, где “Санта Мария Рата и Коронада” был частично разоружён и затоплен командой, а “Дюкесса Санта Ана” вылетел на мель. Выживших подобрал галеас “Жирона” (в русской литературе иногда — “Хирона”), который потом отправился в Шотландию, но потерпел крушение у Антрима 26 октября 1588 года. При этом из находившихся на борту галеаса 1 100 человек выжило 9. Эта девятка сумела не только выбраться живыми на берег, но и попасться людям Сорли Боя. Так что в итоге их тоже отправили в Шотландию.
Наибольшие потери у кораблей армады случились в Коннахте, где лорд-маршал Ричард Бингхэм железной рукой навёл нужный англичанам порядок. Роялистов в Коннахте поддерживали О’Берки из Гэллоуэя и О’Брайены из Томонда. Оппозиционно же были настроены Берки МакВильямсы из Мэйо и О’Рурки из Литрима.
Первыми жертвами стали корабли “Фалькон Бланко” и “Консепсьон дель Хуанес дель Кано”, которые пошли к берегу, увидев разведённые на суше огни. Но испанцам не повезло — огни развели так называемые “вредители” из клана О’Флаерти. Этот клан занимался заманиваем судов на мели и скалы для последующего разграбления жертв кораблекрушения. Соответственно, первый “испанец” вылетел на мели Барны, а второй — на мели Карны. О судьбе экипажей “Фалькон Бланко” и “Консепсьон дель Хуанес дель Кано” ничего не известно. То есть, скорее всего, те доны, что не утонули, были убиты на берегу бойкими парнями О’Флаерти.
“Были разбиты в щепки…”
О второй группе кораблей, потерпевших крушение в Коннахте, в Слайго, известно куда больше, чем о первой невезучей паре “испанцев”. Причиной тому стало присутствие на корабле “Лавия” Франсиско де Куэльяра. Он не только пережил кораблекрушение, но и позже в письме подробно описал свои приключения в Ирландии.
Четыре дня, “Лавия”, “Хулиана” и “Санта-Мария де Бисконе ор де Визон” неподалёку от мыса Клир пережидали на якорях шторм. Дальнейшее де Куэльяр описывает так: “На пятый день шторм усилился до такой силы, что волна вздымалась до небес и канаты вместе с парусами не выдерживали нагрузок. В конечном итоге все три наши корабля были выброшены на берег, где был прекраснейший пляж с очень хорошим песком с одной стороны и скалами с другой. Такого я никогда ранее не видел: в течение часа все три корабля были разбиты в щепки, спастись удалось едва ли трёмстам, утонуло более тысячи человек, среди которых было много важных персон, командиров и других официальных лиц”.
Выжившие испанцы напоролись на 200 ирландских кернов О’Рурка из Литрима, которые полностью ограбили донов, оставив тех в буквальном смысле в чём мать родила. Многих иберийцев местные жители забили насмерть. Впрочем, 70 ещё оставшимся в живых испанцам О’Рурк всё же сохранил жизнь и даже взял их себе на службу, укрыв от англичан. Через некоторое время донам позволили сбежать в Шотландию.
Не менее драматические события произошли в Мэйо, куда зашли на починку мачт галеас “Жирона”, нао “Санта Мария Рата и Коронада” и “Дюкесса Санта Ана”, а также галеон “Нуэстра Сеньора де Бегония”. Последнему удалось починиться. Галеон отправился в Испанию, куда в конце концов благополучно и добрался. А вот остальным испанским вымпелам, включая “Жирону” с храбрейшим доном Алонсо Мартинесом де Лейвой, повезло куда меньше… Впрочем, о кораблекрушении у Антрима мы уже упоминали.
Ну и напоследок — Манстер. У мыса Клэр потерпели крушение “Гран Грифон”, “Сан-Эстебан”, “Сан-Маркос”. Все выжившие с этих кораблей были казнены шерифом Боэтиусом МакКлэнси. Одновременно в залив Дингл вошёл Хуан Мартинес де Рекальде с галеонами “Сан-Хуан де Португалия” и “Сан-Хуан де Баутиста”. Корабли донов нуждались в ремонте, и Рекальде, отлично знавший местные воды ещё по 1580 году, считал, что залив Дингл — самое подходящее место для проведения всех необходимых работ.
Узнав о появлении испанцев, на полуостров Дингл выдвинулись отряды Эдварда Денни и Томаса Норриса. Англичане ждали десанта испанцев, но Рекальде был целиком поглощён ремонтом. Пока “Сан-Хуан де Португалия” и “Сан-Хуан де Баутиста” приводили себя в порядок, на скале Стромболи погиб нао “Санта-Мария-де-ла-Роса” и разбился о камни корабль “Сан-Хуан-де-Рагуза”.
Мелкий паташ “Нуэстра Сеньора дель Сокорро” вошёл в залив Тралли, где сдался на милость англичан и ирландцев. Увы, экипаж это не спасло. По приказу леди Маргарет Денни испанцев с паташа повесили.
У острова Валентия потерпел крушение “Тринидад”. Там же встал на ремонт галеас “Сунига”. На берег за пресной водой и продовольствием был отправлен отряд солдат. Ни того, ни другого донам добыть не удалось — на них напал отряд англичан, что вынудило испанцев ретироваться на галеас. Добраться до “Суниги” у англичан не получилось — дождавшись перемены ветра, галеас поднял паруса, обогнул Ирландию, вошёл в Ла-Манш, добрался до французского Гавра, откуда уже в следующем году вернулся в родной Неаполь.
Что касается Рекальде, то он довёл свои корабли до Ла-Коруньи, будучи уже очень больным, и скончался 23 октября 1588 года, оставшись непобеждённым.
От редакции.
На этом мы прощаемся с героями цикла “Ирландские войны”. Возможно — навсегда, а возможно — и нет. Всё зависит от вас, уважаемые читатели! Если хотите познакомиться с продолжением цикла — оставляйте сообщения об этом в комментариях.
Сергей Махов