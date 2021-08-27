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Ирландские войны. Часть XXXVII

Армада плывёт, не зная куда
судно
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Ранее: Ирландские войны. Часть XXXVI. Сэр Фрэнсис Дрейк начинает и проигрывает

Поскольку наш сериал посвящён Ирландии, мы не станем подробно останавливаться на походе Великой армады, благо история эта достаточно известная. Отметим лишь реперные точки.

“Дунул Господь, и они рассеялись!”

После боя у Плимута дон Алонсо Перес де Гусман эль Буэно, герцог Медина-Сидония, приказал испанским кораблям совершить перестроение. Дальше армада двигалась строем, напоминавшим клин. Авангард составляли Кастильская и Португальская армады Сидонии и Диего Вальдеса, выдвинувшие вперёд галеасы. Следом торопились пинасы и мобилизованные суда. Левый фланг арьергарда под общим командованием Рекальде прикрывали Андалузская и Бискайская армады. Правый фланг арьергарда (флаг Алонсо де Лейвы) составляли Гипускоанская и Левантийская Армады Окендо и Брентендона.

2 августа 1588 года основные силы англичан под командованием лорда Говарда и Хокинса атаковали испанцев у Веймута. Однако, как и ранее у Плимута, это боестолкновение подданных Елизаветы с армадой вылилось в перестрелку на дальней дистанции. То есть пушки гремели, ядра летели, а толку от этого оказалось с гулькин нос. Правда, некий плюс для англичан в данном экшене всё же отыскался — Говард и Хокинс соединились с Дрейком. Минус — теперь все три отряда английских кораблей тащились позади армады, покусывая её за “зад”, но не имея никакой возможности сбить донов с курса. По факту большая часть кораблей Елизаветы оказалась выключенной из борьбы. У Дюнкерка находилась только небольшая эскадра Сеймура (20 кораблей) и голландский отряд Юстина Нассауского (46 малых кораблей), которые воспрепятствовать десантированию на английский берег имеющихся на армаде солдат никак не могли. Другое дело, что герцог Медина-Сидония продолжал пунктуально следовать утверждённому Филиппом II плану и возможность незапланированного десанта не рассматривал.  

Все попытки англичан 3 августа атаковать у острова Уайт арьергард армады были отбиты соединением Хуана Мартинеса де Рекальде, а 5 августа испанские корабли подошли к Кале.

Мэр Кале был приверженцем Католической лиги. Он позволил испанцам бросить якорь во внешней гавани. Но разрешения выдвинуть в Кале войска Фарнезе и начать там их посадку на корабли Сидонии доны не получили.  

Хуан Мартинес де Рекальде

Хуан Мартинес де Рекальде

Такой кунштюк планом Филиппа II не предусматривался. Испанцам срочно пришлось перекраивать алгоритм дальнейших действий. Герцог Пармский предложил Сидонии атаковать англо-голландский флот у Дюнкерка. После того как корабли Сеймура и Юстина Нассауского были бы отогнаны, герцог собирался в Дюнкерке погрузить своих ветеранов Фландрской армии на армаду и — здравствуй, Англия!..

На бумаге задумка выглядела гладко. На практике же боевой кулак испанского флота составляли океанские галеоны с большой осадкой, которые по мелководью приблизиться к Дюнкерку не могли. Как следствие этого, уже в ночь с 5 на 6 августа среди командиров армады был поднят вопрос о возвращении флота в Испанию. 

6 августа Говард соединился с Сеймуром и попытался напасть на испанцев. Однако из этого ничего путного не вышло по весьма банальной причине — англичане внезапно обнаружили, что на их кораблях кончается порох. Обидно, досадно, ну ладно.

Не имея возможности забороть донов в артиллерийской дуэли, сэр Фрэнсис Дрейк предложил пустить в дело брандеры. 

В ночь с 7 на 8 августа английские брандеры с попутным ветром двинулись в сторону стоявших на якорях кораблей армады. Испанцы приняли огненные “гостинцы” не просто за зажигательные суда, а за “адские машинки” Джианибелли, которые голландцы использовали при защите Антверпена. Доны принялись рубить якорные канаты и уходить в море.

Утром 8 августа началось Гравелинское сражение, результаты которого стали для англичан и голландцев достаточно скромными — противники донов сумели потопить или захватить всего 6 испанских кораблей. Всего же за период с 31 июля по 8 августа испанские потери оцениваются в 8 кораблей из 137.

Разгром Армады 8 Августа 1588 года
Разгром Армады 8 Августа 1588 года

К полудню 9 августа на военном совете Медина-Сидония решил идти обратно в Испанию, но не через Ла-Манш, а вокруг Британских островов. Историки до сих пор спорят, чем был обусловлен такой выбор. Одни обвиняют герцога в нерешительности, вторые утверждают, что, мол, в дело вступил “запасной план” высадки в Шотландии или Ирландии, третьи кивают на относительное знакомство испанцев с ирландскими водами. Так или иначе, до 11 августа англичане, не веря своему счастью, осторожно следовали за испанцами, но не атаковали их. 12 августа испанцы миновали Фёрт-оф-Форт, а к 20-му были уже около Оркнейских островов.

Английская королева, узнав об уходе иберийцев, сказала очень точно: “Дунул Господь, и они рассеялись!”. Уже к 21 августа на кораблях армады имелось около 3 000 больных и обмороженных. 3 сентября часть флота миновала пролив между Гебридскими островами и Шотландией. К этому времени порядок армады перестал быть компактным — корабли рассеялись на довольно большом пространстве.

“Мы плыли, не зная куда…”

10 сентября доны доползли до Ирландии.

Прежде чем мы приступим к описанию приключений испанцев у Изумрудного острова, давайте вспомним основные данные. Итак, испанские капитаны довольно хорошо знали ирландское побережье от Балтимора (мыс Клир) до острова Валентия (графство Керри), а также от Слайго до Донегола. Один из испанских адмиралов, а именно — дон Хуан Мартинес де Рекальде, участвовавший в высадке “Священного отряда” в Ирландии, изучил залив Дингл. В принципе, это всё, что было известно испанцам. Кроме того, доны знали, что на севере и востоке Изумрудного острова популярны в основном пробританские настроения, то есть полагаться можно на западные и южные кланы Ирландии. Ни один из иберийских адмиралов не представлял степени разорения Манстера и был не в курсе последних результатов междоусобицы в Коннахте. Также под сомнением были антибританские настроения и в Ольстере.

герцог Ноттингемский

Главнокомандующий английским флотом Чарльз Говард, герцог Ноттингемский

Получалось, что испанская идея остановки в Ирландии являлась, по сути, жестом отчаяния и базировалась на трёх китах: “Авось, небось и как-нибудь”. Недаром Флорес де Вальдес писал в приказе по флоту 12 августа: “Капитанам рекомендуется держать курс на север/северо-восток, пока корабли не окажутся на 61 и ½ градуса северной широты, далее повернуть на запад/юго-запад и идти до 58 градусов северной широты, а на 53 градусах взять курс на юго-запад, направляясь к мысу Финистерре, чтобы оттуда дойти до Ла-Коруньи, или Ферроля, или в любой другой порт на побережье Галисии. Призываю остерегаться приближаться к острову Ирландия, опасаясь всех ужасов, которые могут случиться с вами на этом побережье”.

Увы, плохая погода и серия штормов сделали эти благие пожелания совершенно невыполнимыми. Плюс к этому никто из испанцев ничего не знал о Гольфстриме. Запись одного из испанских капитанов в судовом журнале в полной мере отражает всё, что творилось с кораблями армады: “Мы плыли, не зная куда, сквозь постоянные туманы, штормы и шквалы”. В общем, ошибки в навигационных вычислениях были просто запрограммированы.

Поход Армады

Поход Армады и места гибели испанских кораблей у берегов Ирландии

Тем не менее — и это действительно может являться поводом для гордости испанских моряков — большая часть флота (84 корабля) действительно смогла обогнуть Британские острова и дойти до берегов Испании, хотя и “на честном слове и на одном крыле”. А вот 28 кораблей из-за ошибок в расчётах угодили к берегам Ирландии. Из этих кораблей 5 достигли побережья Ольстера, 12 — Коннахта и 11 — Манстера.

Продолжение следует.

Сергей Махов

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