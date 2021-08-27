Ирландские войны. Часть XXXVII

Прежде чем мы приступим к описанию приключений испанцев у Изумрудного острова, давайте вспомним основные данные. Итак, испанские капитаны довольно хорошо знали ирландское побережье от Балтимора (мыс Клир) до острова Валентия (графство Керри), а также от Слайго до Донегола. Один из испанских адмиралов, а именно — дон Хуан Мартинес де Рекальде, участвовавший в высадке “Священного отряда” в Ирландии, изучил залив Дингл. В принципе, это всё, что было известно испанцам. Кроме того, доны знали, что на севере и востоке Изумрудного острова популярны в основном пробританские настроения, то есть полагаться можно на западные и южные кланы Ирландии. Ни один из иберийских адмиралов не представлял степени разорения Манстера и был не в курсе последних результатов междоусобицы в Коннахте. Также под сомнением были антибританские настроения и в Ольстере.