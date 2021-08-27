Ирландские войны. Часть XXXVII

Поскольку наш сериал посвящён Ирландии, мы не станем подробно останавливаться на походе Великой армады, благо история эта достаточно известная. Отметим лишь реперные точки.
“Дунул Господь, и они рассеялись!”
После боя у Плимута дон Алонсо Перес де Гусман эль Буэно, герцог Медина-Сидония, приказал испанским кораблям совершить перестроение. Дальше армада двигалась строем, напоминавшим клин. Авангард составляли Кастильская и Португальская армады Сидонии и Диего Вальдеса, выдвинувшие вперёд галеасы. Следом торопились пинасы и мобилизованные суда. Левый фланг арьергарда под общим командованием Рекальде прикрывали Андалузская и Бискайская армады. Правый фланг арьергарда (флаг Алонсо де Лейвы) составляли Гипускоанская и Левантийская Армады Окендо и Брентендона.
2 августа 1588 года основные силы англичан под командованием лорда Говарда и Хокинса атаковали испанцев у Веймута. Однако, как и ранее у Плимута, это боестолкновение подданных Елизаветы с армадой вылилось в перестрелку на дальней дистанции. То есть пушки гремели, ядра летели, а толку от этого оказалось с гулькин нос. Правда, некий плюс для англичан в данном экшене всё же отыскался — Говард и Хокинс соединились с Дрейком. Минус — теперь все три отряда английских кораблей тащились позади армады, покусывая её за “зад”, но не имея никакой возможности сбить донов с курса. По факту большая часть кораблей Елизаветы оказалась выключенной из борьбы. У Дюнкерка находилась только небольшая эскадра Сеймура (20 кораблей) и голландский отряд Юстина Нассауского (46 малых кораблей), которые воспрепятствовать десантированию на английский берег имеющихся на армаде солдат никак не могли. Другое дело, что герцог Медина-Сидония продолжал пунктуально следовать утверждённому Филиппом II плану и возможность незапланированного десанта не рассматривал.
Все попытки англичан 3 августа атаковать у острова Уайт арьергард армады были отбиты соединением Хуана Мартинеса де Рекальде, а 5 августа испанские корабли подошли к Кале.
Мэр Кале был приверженцем Католической лиги. Он позволил испанцам бросить якорь во внешней гавани. Но разрешения выдвинуть в Кале войска Фарнезе и начать там их посадку на корабли Сидонии доны не получили.
Такой кунштюк планом Филиппа II не предусматривался. Испанцам срочно пришлось перекраивать алгоритм дальнейших действий. Герцог Пармский предложил Сидонии атаковать англо-голландский флот у Дюнкерка. После того как корабли Сеймура и Юстина Нассауского были бы отогнаны, герцог собирался в Дюнкерке погрузить своих ветеранов Фландрской армии на армаду и — здравствуй, Англия!..
На бумаге задумка выглядела гладко. На практике же боевой кулак испанского флота составляли океанские галеоны с большой осадкой, которые по мелководью приблизиться к Дюнкерку не могли. Как следствие этого, уже в ночь с 5 на 6 августа среди командиров армады был поднят вопрос о возвращении флота в Испанию.
6 августа Говард соединился с Сеймуром и попытался напасть на испанцев. Однако из этого ничего путного не вышло по весьма банальной причине — англичане внезапно обнаружили, что на их кораблях кончается порох. Обидно, досадно, ну ладно.
Не имея возможности забороть донов в артиллерийской дуэли, сэр Фрэнсис Дрейк предложил пустить в дело брандеры.
В ночь с 7 на 8 августа английские брандеры с попутным ветром двинулись в сторону стоявших на якорях кораблей армады. Испанцы приняли огненные “гостинцы” не просто за зажигательные суда, а за “адские машинки” Джианибелли, которые голландцы использовали при защите Антверпена. Доны принялись рубить якорные канаты и уходить в море.
Утром 8 августа началось Гравелинское сражение, результаты которого стали для англичан и голландцев достаточно скромными — противники донов сумели потопить или захватить всего 6 испанских кораблей. Всего же за период с 31 июля по 8 августа испанские потери оцениваются в 8 кораблей из 137.
К полудню 9 августа на военном совете Медина-Сидония решил идти обратно в Испанию, но не через Ла-Манш, а вокруг Британских островов. Историки до сих пор спорят, чем был обусловлен такой выбор. Одни обвиняют герцога в нерешительности, вторые утверждают, что, мол, в дело вступил “запасной план” высадки в Шотландии или Ирландии, третьи кивают на относительное знакомство испанцев с ирландскими водами. Так или иначе, до 11 августа англичане, не веря своему счастью, осторожно следовали за испанцами, но не атаковали их. 12 августа испанцы миновали Фёрт-оф-Форт, а к 20-му были уже около Оркнейских островов.
Английская королева, узнав об уходе иберийцев, сказала очень точно: “Дунул Господь, и они рассеялись!”. Уже к 21 августа на кораблях армады имелось около 3 000 больных и обмороженных. 3 сентября часть флота миновала пролив между Гебридскими островами и Шотландией. К этому времени порядок армады перестал быть компактным — корабли рассеялись на довольно большом пространстве.
“Мы плыли, не зная куда…”
10 сентября доны доползли до Ирландии.
Прежде чем мы приступим к описанию приключений испанцев у Изумрудного острова, давайте вспомним основные данные. Итак, испанские капитаны довольно хорошо знали ирландское побережье от Балтимора (мыс Клир) до острова Валентия (графство Керри), а также от Слайго до Донегола. Один из испанских адмиралов, а именно — дон Хуан Мартинес де Рекальде, участвовавший в высадке “Священного отряда” в Ирландии, изучил залив Дингл. В принципе, это всё, что было известно испанцам. Кроме того, доны знали, что на севере и востоке Изумрудного острова популярны в основном пробританские настроения, то есть полагаться можно на западные и южные кланы Ирландии. Ни один из иберийских адмиралов не представлял степени разорения Манстера и был не в курсе последних результатов междоусобицы в Коннахте. Также под сомнением были антибританские настроения и в Ольстере.
Получалось, что испанская идея остановки в Ирландии являлась, по сути, жестом отчаяния и базировалась на трёх китах: “Авось, небось и как-нибудь”. Недаром Флорес де Вальдес писал в приказе по флоту 12 августа: “Капитанам рекомендуется держать курс на север/северо-восток, пока корабли не окажутся на 61 и ½ градуса северной широты, далее повернуть на запад/юго-запад и идти до 58 градусов северной широты, а на 53 градусах взять курс на юго-запад, направляясь к мысу Финистерре, чтобы оттуда дойти до Ла-Коруньи, или Ферроля, или в любой другой порт на побережье Галисии. Призываю остерегаться приближаться к острову Ирландия, опасаясь всех ужасов, которые могут случиться с вами на этом побережье”.
Увы, плохая погода и серия штормов сделали эти благие пожелания совершенно невыполнимыми. Плюс к этому никто из испанцев ничего не знал о Гольфстриме. Запись одного из испанских капитанов в судовом журнале в полной мере отражает всё, что творилось с кораблями армады: “Мы плыли, не зная куда, сквозь постоянные туманы, штормы и шквалы”. В общем, ошибки в навигационных вычислениях были просто запрограммированы.
Тем не менее — и это действительно может являться поводом для гордости испанских моряков — большая часть флота (84 корабля) действительно смогла обогнуть Британские острова и дойти до берегов Испании, хотя и “на честном слове и на одном крыле”. А вот 28 кораблей из-за ошибок в расчётах угодили к берегам Ирландии. Из этих кораблей 5 достигли побережья Ольстера, 12 — Коннахта и 11 — Манстера.
Продолжение следует.
Сергей Махов