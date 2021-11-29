Интересные мероприятия Москвы на 29 ноября — 5 декабря

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29 ноября. Понедельник.
19:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.
20:00 Stand-Up*. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
21:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.
30 ноября. Вторник.
19:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.
19:00 Кофе. Дегустация крайне редких сортов кофе в презентационном зале PRo$MM.
20:00 Вечеринка. St. Andrew’s Day в пабе Bobby Dazzler.
20:00 Виски Дегустация виски Writer’s Tears и Irishman в Smith’s Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
20:00 Stand-Up. Шоу в баре “Следующая станция”.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
21:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.
1 декабря. Среда.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Cocky’s.
20:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в Old School Pub.
20:00 Виски. Дегустация виски Ardbeg в винном бутике “Декантер” на Ленинском.
20:00 Коньяк. Дегустация “В кругу экспертов. Сокровища республик. Часть V” в ресторане Whisky Rooms.
2 декабря. Четверг.
19:00 Вино. Дегустация “Громкие игристые” в кафе Чайковский”.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe Moscow.
20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
20:00 Пиво. Пивное казино в ресторане-баре “Йоркшир” на ул. Гризодубовой.
3 декабря. Пятница.
19:00 Вино. Дегустация “Северо-запад Испании: Менсия” в SVOY Restaurant & Bar.
19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.
20:00 Пиво. Пивное казино в ресторане-баре “Йоркшир” на ул. Лавочкина.
4 декабря. Суббота.
16:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
17:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
18:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
18:30 Вино. “Russian view on classic grape varieties” wine tasting by Sip of Russia в винной лавке InWine.
19:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “ЦСКА”.
19:30 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.
20:00 Stand-Up. Шоу в Tap & Barrel Pub.
20:00 Вечеринка. “8 лет в обед!” — день рождения бара “Рюмочная Зюзино”.
20:00 Вечеринка. День рождения паба Smith’s.
5 декабря. Воскресенье.
12:00 Спорт. PubsMoscow-Olimpbet Footbal Cup — первый турнир футбольного чемпионата между пабами Москвы в спорткомплексе “Фестивальный”.
14:00 Маркет. VINYL Garage Market в ресторане Blanc.
17:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
18:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
18:00 Stand-Up. Шоу в баре Los Bandidos.
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.
*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.