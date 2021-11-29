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Интересные мероприятия Москвы на 29 ноября — 5 декабря

In the right place at the right time!

Время на чтение: 2 минуты.

29 ноября. Понедельник.

19:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.

20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.

20:00 Stand-Up*. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

21:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.

Предоставлено пабом Sean O'Neill
Предоставлено пабом Sean O'Neill

30 ноября. Вторник.

19:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.

19:00 Кофе. Дегустация крайне редких сортов кофе в презентационном зале PRo$MM.

20:00 Вечеринка. St. Andrew’s Day в пабе Bobby Dazzler.

20:00 Виски Дегустация виски Writer’s Tears и Irishman в Smith’s Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

20:00 Stand-Up. Шоу в баре “Следующая станция”.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

21:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.

 

1 декабря. Среда.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Cocky’s.

20:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в Old School Pub.

20:00 Виски. Дегустация виски Ardbeg в винном бутике “Декантер” на Ленинском.

20:00 Коньяк. Дегустация “В кругу экспертов. Сокровища республик. Часть V” в ресторане Whisky Rooms.

Дегустация виски может статья для вас интересным новым опытом!
Дегустация виски может статья для вас интересным новым опытом!

2 декабря. Четверг.

19:00 Вино. Дегустация “Громкие игристые” в кафе Чайковский”.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe Moscow.

20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

20:00 Пиво. Пивное казино в ресторане-баре “Йоркшир” на ул. Гризодубовой.

 

3 декабря. Пятница.

19:00 Вино. Дегустация “Северо-запад Испании: Менсия” в SVOY Restaurant & Bar.

19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.

20:00 Пиво. Пивное казино в ресторане-баре “Йоркшир” на ул. Лавочкина.

 

4 декабря. Суббота.

16:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

17:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

18:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

18:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

18:30 Вино. “Russian view on classic grape varieties” wine tasting by Sip of Russia в винной лавке InWine.

19:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “ЦСКА”.

19:30 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.

20:00 Stand-Up. Шоу в Tap & Barrel Pub.

20:00 Вечеринка. “8 лет в обед!” — день рождения бара “Рюмочная Зюзино”.

20:00 Вечеринка. День рождения паба Smith’s.

 

5 декабря. Воскресенье.

12:00 Спорт. PubsMoscow-Olimpbet Footbal Cup — первый турнир футбольного чемпионата между пабами Москвы в спорткомплексе “Фестивальный”.

14:00 Маркет. VINYL Garage Market в ресторане Blanc.

17:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

18:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

18:00 Stand-Up. Шоу в баре Los Bandidos.

20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.

*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредят вашему здоровью.

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