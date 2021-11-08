Интересные мероприятия Москвы на 8–14 ноября

От редакции.

Нерабочие дни в Москве наконец-то сменились рабочими — и это прекрасно, поскольку заведения столицы вновь готовы принимать гостей! Ну а мы традиционно подскажем вам, куда стоит направить свои стопы после окончания очередного трудового дня.