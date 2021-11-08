Интересные мероприятия Москвы на 8–14 ноября

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От редакции.
Нерабочие дни в Москве наконец-то сменились рабочими — и это прекрасно, поскольку заведения столицы вновь готовы принимать гостей! Ну а мы традиционно подскажем вам, куда стоит направить свои стопы после окончания очередного трудового дня.
8 ноября. Понедельник.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.
20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.
20:00 Виски. Дегустация виски с ромовым финишем в пабе Guns & Bears.
20:00 Stand-Up*. Шоу в пабе Punch & Judy.
9 ноября. Вторник.
20:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
20:00 Stand—Up. Шоу в баре “Следующая станция”.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
10 ноября. Среда.
15:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:30 Пиво. Пивное казино от PubsMoscow в Three Tuns Pub.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
11 ноября. Четверг.
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
20:00 Спектакль. Постановка “Spokan Girls” (Театр DOC) в пабе Abbey Players.
20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
20:00 Сигары. Парфюмер и Сигара. Вечер Respectime в сигарном лаунже ресторана “Тифлисский дворик”.
12 ноября. Пятница.
19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.
19:30 Stand—Up. Шоу в баре “Петрович”.
19:30 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.
13 ноября. Суббота.
12:00 Фестиваль. DRAMS’ HOUSE 2021 — фестиваль крепких напитков в ресторане WhiskyRooms.
16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
17:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
17:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
18:00 Вечеринка. День Рождения пивного бара Craft Republic.
18:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:30 Stand—Up. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.
19:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.
14 ноября. Воскресенье.
17:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
17:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
17:30 Stand-Up. Шоу в Los Bandidos Bar.
18:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
18:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.
19:00 Stand-Up. Шоу в пабе Tap & Barrel.
19:00 Вечеринка. Клубу “Вермель” (закрывшемуся год назад) — 25 лет! Отмечаем в Imagine Cafe.
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.
Игорь Самсонович