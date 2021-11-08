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Интересные мероприятия Москвы на 8–14 ноября

In the right place at the right time!
паб Mollie’s
Предоставлено пабом Mollie’s
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От редакции.

Нерабочие дни в Москве наконец-то сменились рабочими — и это прекрасно, поскольку заведения столицы вновь готовы принимать гостей! Ну а мы традиционно подскажем вам, куда стоит направить свои стопы после окончания очередного трудового дня.

8 ноября. Понедельник.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.

20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.

20:00 Виски. Дегустация виски с ромовым финишем в пабе Guns & Bears.

20:00 Stand-Up*. Шоу в пабе Punch & Judy.

9 ноября. Вторник.

20:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

20:00 StandUp. Шоу в баре “Следующая станция”.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

10 ноября. Среда.

15:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

19:30 Пиво. Пивное казино от PubsMoscow в Three Tuns Pub.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

11 ноября. Четверг.

19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

20:00 Спектакль. Постановка “Spokan Girls” (Театр DOC) в пабе Abbey Players.

20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

20:00 Сигары. Парфюмер и Сигара. Вечер Respectime в сигарном лаунже ресторана “Тифлисский дворик”.

12 ноября. Пятница.

19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.

19:30 StandUp. Шоу в баре “Петрович”.

19:30 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.

13 ноября. Суббота.

12:00 Фестиваль. DRAMS’ HOUSE 2021 — фестиваль крепких напитков в ресторане WhiskyRooms.

16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

17:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

17:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

18:00 Вечеринка. День Рождения пивного бара Craft Republic.

18:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

19:30 StandUp. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.

19:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.

14 ноября. Воскресенье.

17:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

17:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

17:30 Stand-Up. Шоу в Los Bandidos Bar.

18:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

18:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.

19:00 Stand-Up. Шоу в пабе Tap & Barrel.

19:00 Вечеринка. Клубу “Вермель” (закрывшемуся год назад) — 25 лет! Отмечаем в Imagine Cafe.

20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

20:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что курение и чрезмерное употребление алкогольных напитков вредят вашему здоровью.

Игорь Самсонович

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