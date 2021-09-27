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Интересные мероприятия Москвы на 27 сентября — 3 октября

In the right place at the right time!
Sean O'Neill
Предоставлено пабом Sean O'Neill
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Время на чтение: 3 минуты.

27 сентября. Понедельник

14:00 Коктейли. “Artisans of Taste” — международный конкурс среди профессионалов от рома Botucal в Noor Bar.

19:30 Stand-Up*. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.

20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.

28 сентября. Вторник

19:00 StandUp. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

19:30 StandUp. Шоу в баре “Следующая станция”.

19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

20:00 Виски. Дегустация виски Oban в Smith’s Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в баре “Дорогая, я перезвоню”.

29 сентября. Среда

19:00 Гастрономия. Эноужин в рамках фестиваля молодого энонапитка “Ртвели” в грузинском ресторане “Мзиури”.

19:30 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.

19:30 Музыка. Англоязычные хиты от Синатры до Элтона Джона в исполнении кубинского артиста Andrew Mcfadden. Ресторан Butler.

20:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.

19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

20:00 Ром. Дегустация ромов Zacapa в ресторане Whisky Rooms.

20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC), в Abbey Players Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в баре “Дорогая, я перезвоню”.

30 сентября. Четверг

19:30 Пиво. Пивное казино в Three Tuns Pub.

19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

20:00 Виски. Razogrev Party by “Крепкий Мир” в ресторане московской кухни “Ландринъ”.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.

20:00 Пабквиз. Squiz в в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe.

1 октября. Пятница

16:15 Пиво. Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском (Ленинский пр-т, д. 108, стр.1).

19:00 Вино. Дегустация “Притяжение Тосканы” в Pergament Restaurant.

19:30 StandUp. Шоу в клубе-ресторане “Петрович”.

19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.

20:00 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.

2 октября. Суббота

09:00 Пиво. Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском (Ленинский пр-т, д. 108, стр.1).

16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

18:00 StandUp. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

18:00 Спектакль. Иммерсивное шоу с ужином “Бар, которого нет” в Особняке на Волхонке.

19:00 Спектакль. “Чисто ирландское упийство” — новый криминальный экшен в формате pubscrawl. Режиссёр и автор пьесы Илья Леонов (Театр DOC). Действие спектакля стартует в пабе Abbey Players.

19:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.

19:00 StandUp. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.

19:30 Музыка. Прекрасный женский вокал Анны Тинс — вокалистки группы Times Band в ресторане Butler.

20:00 StandUp. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.

20:30 Спектакль. “Чисто ирландское упийство” — новый криминальный экшен в формате pubscrawl. Режиссёр и автор пьесы Илья Леонов (Театр DOC). Действие спектакля стартует в пабе Abbey Players.

3 октября. Воскресенье

Винтажная велопрогулка по Москве Tweed Hat Ride. О месте и времени старта зарегистрированные участники будут проинформированы дополнительно.

09:00 Пиво. Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском (Ленинский пр-т, д. 108, стр.1).

17:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

17:30 Stand-Up. Шоу в баре Los Bandidos.

18:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.

18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.

19:00 Stand-Up. Шоу в пабе Tap & Barrel.

19:00 Музыка. Винтажное музыкальное шоу Gatsby Jazz в клубе Gipsy.

21:00 Спектакль. Иммерсивное шоу с ужином “Бар, которого нет” в Особняке на Волхонке.

Анонсированная неделей ранее попытка редакции Fitzroy Magazine посетить Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском с треском (точнее — с плеском) провалилась. В Москве лило как из ведра, так что организаторы решили на неделю перенести открытие феста. Что ж, мы не привыкли отступать. Попробуем посетить московский филиал мюнхенского Октоберфеста ещё раз! 

*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Игорь Самсонович

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