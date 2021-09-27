Интересные мероприятия Москвы на 27 сентября — 3 октября

Анонсированная неделей ранее попытка редакции Fitzroy Magazine посетить Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском с треском (точнее — с плеском) провалилась. В Москве лило как из ведра, так что организаторы решили на неделю перенести открытие феста. Что ж, мы не привыкли отступать. Попробуем посетить московский филиал мюнхенского Октоберфеста ещё раз!