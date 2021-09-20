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Интересные мероприятия Москвы на 20—26 сентября

In the right place at the right time!
Mollie's
Предоставлено пабом Mollie's
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Время на чтение: 3 минуты.

20 сентября. Понедельник

19:00 Stand-Up*. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

21 сентября. Вторник

19:00 StandUp. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

19:30 StandUp. Шоу в баре “Следующая станция”.

19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

22 сентября. Среда

19:30 StandUp. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.

19:30 Музыка. Англоязычные хиты от Синатры до Элтона Джона в исполнении кубинского артиста Andrew Mcfadden. Ресторан Butler.

20:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

21:00 Пиво. Пивное казино в филиале старейшего в Москве традиционного английского паба и клуба “16 тон Арбат”.

23 сентября. Четверг

20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe.

20:00 Виски. Дегустация виски от компании DIAGEO в Брюс Баре.

20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДоноха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

24 сентября. Пятница

19:00 Музыка. Музыкальный вечер в ресторане Food Embassy.

19:00 Гастрономия. Эногастротур “Восточное путешествие с цесаревичем Николаем Александровичем” в ресторане Drinks @ Dinners.

19:30 StandUp. Шоу в клубе-ресторане “Петрович”.

19:30 Stand-Up. Шоу в баре Chibis.

19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.

20:00 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.

20:00 StandUp. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.

25 сентября. Суббота

10:00 Пиво. Марафон “Пивная миля” — Zelbrun Beer Mile 2021 от бара “Агли”.

16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

16:15 Пиво. Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском (Ленинский пр-т, д. 108, стр.1).

18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

18:00 StandUp. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

18:00 Виски. День Рождения московского клуба любителей виски WE Whisky club в пабе Guns & Bears.

19:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

19:00 StandUp. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.

20:00 StandUp. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.

20:00 Пиво. Фестиваль Zwanze Day Moscow 2021 в пабе “Эрик Рыжий”.

26 сентября. Воскресенье

09:00 Пиво. Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском (Ленинский пр-т, д. 108, стр.1).

14:00 Маркет. VINYL Garage Market в ресторане Blanc.

17:00 Вечеринка. Арт-вечеринка ArtSunset Party в ресторане Larry & Crabs.

18:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.

18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.

19:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

На этой неделе редакция Fitzroy Magazine посетит Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском. Анонсированные организаторами мероприятия стейки, сэндвичи с пастрами и бургеры, не говоря уж о хорошем пиве, обойти вниманием мы никак не могли!

*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.

P.S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Игорь Самсонович

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