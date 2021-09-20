Интересные мероприятия Москвы на 20—26 сентября

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20 сентября. Понедельник
19:00 Stand-Up*. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
21 сентября. Вторник
19:00 Stand—Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
19:30 Stand—Up. Шоу в баре “Следующая станция”.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
22 сентября. Среда
19:30 Stand—Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.
19:30 Музыка. Англоязычные хиты от Синатры до Элтона Джона в исполнении кубинского артиста Andrew Mcfadden. Ресторан Butler.
20:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
21:00 Пиво. Пивное казино в филиале старейшего в Москве традиционного английского паба и клуба “16 тон Арбат”.
23 сентября. Четверг
20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe.
20:00 Виски. Дегустация виски от компании DIAGEO в Брюс Баре.
20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДоноха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
24 сентября. Пятница
19:00 Музыка. Музыкальный вечер в ресторане Food Embassy.
19:00 Гастрономия. Эногастротур “Восточное путешествие с цесаревичем Николаем Александровичем” в ресторане Drinks @ Dinners.
19:30 Stand—Up. Шоу в клубе-ресторане “Петрович”.
19:30 Stand-Up. Шоу в баре Chibis.
19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.
20:00 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.
20:00 Stand—Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.
25 сентября. Суббота
10:00 Пиво. Марафон “Пивная миля” — Zelbrun Beer Mile 2021 от бара “Агли”.
16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
16:15 Пиво. Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском (Ленинский пр-т, д. 108, стр.1).
18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18:00 Stand—Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
18:00 Виски. День Рождения московского клуба любителей виски WE Whisky club в пабе Guns & Bears.
19:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
19:00 Stand—Up. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.
20:00 Stand—Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.
20:00 Пиво. Фестиваль Zwanze Day Moscow 2021 в пабе “Эрик Рыжий”.
26 сентября. Воскресенье
09:00 Пиво. Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском (Ленинский пр-т, д. 108, стр.1).
14:00 Маркет. VINYL Garage Market в ресторане Blanc.
17:00 Вечеринка. Арт-вечеринка ArtSunset Party в ресторане Larry & Crabs.
18:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
19:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
На этой неделе редакция Fitzroy Magazine посетит Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском. Анонсированные организаторами мероприятия стейки, сэндвичи с пастрами и бургеры, не говоря уж о хорошем пиве, обойти вниманием мы никак не могли!
Игорь Самсонович