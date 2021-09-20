Интересные мероприятия Москвы на 20—26 сентября

На этой неделе редакция Fitzroy Magazine посетит Октоберфест во внутреннем дворе рынка на Ленинском. Анонсированные организаторами мероприятия стейки, сэндвичи с пастрами и бургеры, не говоря уж о хорошем пиве, обойти вниманием мы никак не могли!