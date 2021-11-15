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Интересные мероприятия Москвы на 15–21 ноября

In the right place at the right time!
паб Mollie’s
Предоставлено пабом Mollie’s
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Время на чтение: 2 минуты.

15 ноября. Понедельник.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.

20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.

20:00 Stand-Up*. Шоу в пабе Punch & Judy.

16 ноября. Вторник.

19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

20:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

20:00 Stand-Up. Шоу в баре “Следующая станция”.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

17 ноября. Среда.

15:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

19:00 Виски. Расширенная дегустация виски Jura в винном бутике “Декантер” на Ленинском.

19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub

20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe Moscow.

20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

18 ноября. Четверг.

19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

20:00 Виски. Клубный вечер “Writers’ Tears. История ирландского творения” в ресторане Whisky Rooms.

19 ноября. Пятница.

19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.

19:30 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.

20:00 Пиво. Пивное казино в пабе “Йоркшир” на “Речном вокзале”.

20 ноября. Суббота.

16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

17:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

17:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub

18:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в баре “Гаражане”.

21 ноября. Воскресенье.

17:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

18:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub

20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Игорь Самсонович

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