Интересные мероприятия Москвы на 15–21 ноября

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15 ноября. Понедельник.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.
20:00 Stand-Up*. Шоу в пабе Punch & Judy.
16 ноября. Вторник.
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
20:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
20:00 Stand-Up. Шоу в баре “Следующая станция”.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
17 ноября. Среда.
15:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:00 Виски. Расширенная дегустация виски Jura в винном бутике “Декантер” на Ленинском.
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub
20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe Moscow.
20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18 ноября. Четверг.
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
20:00 Виски. Клубный вечер “Writers’ Tears. История ирландского творения” в ресторане Whisky Rooms.
19 ноября. Пятница.
19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.
19:30 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.
20:00 Пиво. Пивное казино в пабе “Йоркшир” на “Речном вокзале”.
20 ноября. Суббота.
16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
17:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
17:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub
18:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в баре “Гаражане”.
21 ноября. Воскресенье.
17:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
18:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.
Игорь Самсонович