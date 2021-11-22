Интересные мероприятия Москвы 22–28 ноября

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От редакции.
Друзья, в субботу 27 ноября грядёт день рождения великолепного паба-музея (или музея-паба?) Michael Collins. Да-да, того самого ирландского паба the Michael Collins, в котором не столь уж и давно громыхнула вечеринка по мотивам сериала “Острые козырьки” и который был назван в честь пламенного героя Ирландской революции. Думаем, что день рождения такого неординарного заведения окажется не менее неординарен, чем вечеринка по мотивам Peaky Blinders. Так что — добро пожаловать в Michael Collins вечером 27 ноября. Уверены — вы не пожалеете.
22 ноября. Понедельник.
19:00 Stand-Up*. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
20:00 Вечеринка. День рождения ресторана “Бельгийская брассери 0.33”.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
23 ноября. Вторник.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
20:00 Stand-Up. Шоу в баре “Следующая станция”.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Пабквиз от PubsMoscow в пабе Apple & Perry Shed.
20:00 Виски. Дегустация виски Benriach в винном бутике “Декантер” на Ленинском.
20:00 Виски. Дегустация раритетных виски в пабе Smith’s.
24 ноября. Среда.
15:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Sean O’Neill.
25 ноября. Четверг.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe Moscow.
20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
26 ноября. Пятница.
19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.
19:30 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.
20:00 Вечеринка. День рождения паба Guns & Bears.
27 ноября. Суббота.
16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане-баре Life Pub.
17:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
17:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
18:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
19:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “ЦСКА”.
19:30 Stand—Up. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub
20:00 Вечеринка. День рождения паба Michael Collins.
20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
28 ноября. Воскресенье.
17:30 Stand—Up. Шоу в баре Los Bandidos.
18:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
19:00 Stand-Up. Шоу в Tap & Barrel Pub
19:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.
20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.
21:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.
*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.
Игорь Самсонович