Интересные мероприятия Москвы 22–28 ноября

От редакции.

Друзья, в субботу 27 ноября грядёт день рождения великолепного паба-музея (или музея-паба?) Michael Collins. Да-да, того самого ирландского паба the Michael Collins, в котором не столь уж и давно громыхнула вечеринка по мотивам сериала “Острые козырьки” и который был назван в честь пламенного героя Ирландской революции. Думаем, что день рождения такого неординарного заведения окажется не менее неординарен, чем вечеринка по мотивам Peaky Blinders. Так что — добро пожаловать в Michael Collins вечером 27 ноября. Уверены — вы не пожалеете.