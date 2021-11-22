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Интересные мероприятия Москвы 22–28 ноября

In the right place at the right time!
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От редакции.

Друзья, в субботу 27 ноября грядёт день рождения великолепного паба-музея (или музея-паба?) Michael Collins. Да-да, того самого ирландского паба the Michael Collins, в котором не столь уж и давно громыхнула вечеринка по мотивам сериала “Острые козырьки” и который был назван в честь пламенного героя Ирландской революции. Думаем, что день рождения такого неординарного заведения окажется не менее неординарен, чем вечеринка по мотивам Peaky Blinders. Так что — добро пожаловать в Michael Collins вечером 27 ноября. Уверены — вы не пожалеете.

Предоставлено пабом Michael Collins
Предоставлено пабом Michael Collins

22 ноября. Понедельник.

19:00 Stand-Up*. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

20:00 Вечеринка. День рождения ресторана “Бельгийская брассери 0.33”.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.

20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

23 ноября. Вторник.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

20:00 Stand-Up. Шоу в баре “Следующая станция”.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Пабквиз от PubsMoscow в пабе Apple & Perry Shed.

20:00 Виски. Дегустация виски Benriach в винном бутике “Декантер” на Ленинском.

20:00 Виски. Дегустация раритетных виски в пабе Smith’s.

24 ноября. Среда.

15:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

19:00 Stand-Up. Lite Stand-Up в Bier Zentrum Pub.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Sean O’Neill.

Пабквиз с друзьями
Пабквиз с друзьями - это здорово!

25 ноября. Четверг.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.

20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.

20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe Moscow.

20:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

26 ноября. Пятница.

19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.

19:30 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.

20:00 Вечеринка. День рождения паба Guns & Bears.

27 ноября. Суббота.

16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.

16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане-баре Life Pub.

17:00 StandUp. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.

17:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

18:00 Пабквиз. “Квиз, Плиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.

18:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.

19:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “ЦСКА”.

19:30 StandUp. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub

20:00 Вечеринка. День рождения паба Michael Collins.

20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДонаха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.

28 ноября. Воскресенье.

17:30 StandUp. Шоу в баре Los Bandidos.

18:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.

19:00 Stand-Up. Шоу в Tap & Barrel Pub

19:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.

20:00 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.

20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.

21:00 Спектакль. Постановка “Проходка” Егора Матвеева в пабе Abbey Players.

*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредят вашему здоровью.

Игорь Самсонович

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