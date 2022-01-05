Игровые автоматы в питейных заведениях I

Начало Второй мировой войны притормозило победное шествие пинбола. Во-первых, значительная часть предприятий, ранее выпускавших pin board и Ко, начала переключаться на выпуск продукции военного назначения. Во-вторых, пинбол и слот-машины (что это такое — см. ниже), считавшиеся азартными играми, постепенно оказались запрещены в общественных местах. Сначала этот запрет был введён в Лос-Анжелесе, Нью-Йорке, Милуоки, Чикаго и Новом Орлеане. Затем соответствующие ограничения реализовали и в других городах США. Упорнее всех не сдавали своих позиций поклонники пинбола в Вашингтоне, отстоявшие запрет на игру лишь в “школьные часы”.

Так или иначе, но на большей части территории Штатов пинбол до 1946 года оказался “загнан в подполье”, из-за чего стал считаться атрибутом контркультуры и нонконформизма. Иными словами, для того чтобы считаться по-настоящему “крутым парнем”, американец военной поры прямо-таки был обязан, вопреки действующим запретам, играть в пинбол!.. Если, конечно, найдёт где. А если не найдёт, то какой же он “крутой парень”?

С окончанием военных действий запреты на игру в пинбол в Штатах стали сниматься. Однако немедленного повторения бума популярности 30-х годов с изобретением Редгрейва не случилось. Почему? Потому что полицейский надзор за пинболом усилился и владельцы заведений, задёрганные частыми проверками, просто перестали предоставлять игровые доски посетителям. Плюс к этому общественность “подустала” от пинбола в его привычном облике и хотела какой-то новизны.

На последнем обстоятельстве ловко сыграл Гарри Мэбс, встроивший в пинбольную доску флипперы (англ. Flipper — плавник), пинавшие/направлявшие шар в нужном игроку направлении. Отныне пользователи могли, нажимая на кнопки, удерживать шарик на поле сколь угодно долго. Игра преобразилась и вновь стала интересна публике! Ну а если вспомнить, что у игры всё ещё сохранялся флёр не совсем легальной “развлекухи для чуваков что надо”, то не стоит удивляться новому буму уже даже не популярности, а, скорее, сверхпопулярности пинбола.

В 1947-м свет увидел первый игровой набор, оснащённый флипперами, что положило начало “золотой эре” пинбола, продолжавшейся минимум 15 последующих лет. При этом игра часто называлась не пинбол, а как-то иначе. Например — Humpty Dumpty”(“Шалтай-Болтай”). Этот простой фокус позволял владельцам заведений избегать слишком назойливого внимания полиции, зацикленного на связке терминов “пинбол” + pay out.

“Золотая эра” пинбольных игровых автоматов (а это были уже именно автоматы с весьма технически сложной “начинкой”) породила традицию украшать их игровую доску красочными рисунками на разнообразные популярные темы (космос, супергерои из комиксов, рок-н-ролл, пинап и т. д.). Несколько позже ко всему этому добавилась ещё и цветомузыка, окончательно превратившая каждый сеанс игры в мини-шоу.

Именно в таком варианте (с флипперами, разрисованной игровой доской, а также цветомузыкой, меняющейся в зависимости от действий игрока и метаний шарика) пинбол приобрёл свой законченный классический вид. Наконец, именно в таком виде пинбольные автоматы стали распространяться из США по всему миру.