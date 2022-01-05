Игровые автоматы в питейных заведениях I

Питейные заведения во всём мире славятся своим традиционализмом. Интерьер, неизменная пивная карта, опытный бармен за стойкой… Ну вы понимаете, да? Поэтому, когда речь заходит о развлечениях во время дружеских встреч, бары и пабы обычно предлагают классический набор в виде дартса, бильярда, а также иных игр, требующих личного участия и общения игроков.
Тем не менее с развитием технологий в мир баров и пабов стали проникать игровые автоматы. Но какие?
Багатель — потомок бильярда
Одним из самых популярных игровых автоматов среди завсегдатаев разнообразных забегаловок стал пинбол. Прежде всего это утверждение относится, конечно, к заведениям Соединённых Штатов.
В пинболе вы запускаете шарик по наклонному игровому полю, стараясь “выбить” как можно больше очков из находящихся там отражателей и не давая шарику упасть в ямку в нижней части поля.
Подобно статуе Свободы в Америку, эта игра попала в Штаты из Франции.
У себя на родине игра в начале XVIII века получила название багатель (фр. Bagatelle — безделушка). Она представляла собой видоизменённую версию бильярда. В багателе, как и в классическом бильярде, нужно было бить по шару кием. Разница заключалась в том, что перед попаданием в лузу шару надлежало отрикошетить от воткнутых в бильярдный стол булавок. Лузы имели неравнозначную ценность. Какие-то приносили игрокам больше очков, какие-то — меньше, так что для победы приходилось не только демонстрировать математический склад ума, но и ловкость рук без всякого мошенничества.
Из салонов французской аристократии багатель перекочевал к людям попроще, не исключая и солдат. Ну и, уже вместе с последними, в 1780 году “безделушка” добралась до американских берегов. На новом континенте с наличием полноразмерных бильярдных столов имелись большие проблемы, поэтому американизированный багатель претерпел некоторые изменения. Игровое поле существенно уменьшилось. Вместо бильярдных луз установили пружины, а вместо кия смонтировали плунжер — поршень для запуска шара.
Появление пинбола
В 1860-х годах англо-американский изобретатель Монтегю Редгрейв доработал багатель, добавив в игру наклон поля. К 1871 году Редгрейв получил патент на свою новацию, после чего выпустил на рынок усовершенствованный багатель под названием Parlor Bagatelle Table. Де-факто так произошло рождение пинбола.
Новая-старая игра набирала популярность в США неспешно, но весьма уверенно. В 1930-е годы разработку Редгрейва уже можно было отыскать чуть ли не в каждой американской забегаловке. При этом игра утратила своё первоначальное название, фигурируя среди пользователей под прозвищами pin board, marble game и pin game. Попутно экс-багатель обогатился функцией pay out, то есть денежной выплатой за успешную игру. Последствия этого оказались двоякими. С одной стороны, возможность выиграть реальные деньги заметно повысила и так немалую популярность pin board и Ко среди игроков. С другой стороны, теперь привычное средство развлечения барно-пабных завсегдатаев могло расцениваться как азартная игра, в силу чего оно стало объектом пристального внимания полиции.
Начало Второй мировой войны притормозило победное шествие пинбола. Во-первых, значительная часть предприятий, ранее выпускавших pin board и Ко, начала переключаться на выпуск продукции военного назначения. Во-вторых, пинбол и слот-машины (что это такое — см. ниже), считавшиеся азартными играми, постепенно оказались запрещены в общественных местах. Сначала этот запрет был введён в Лос-Анжелесе, Нью-Йорке, Милуоки, Чикаго и Новом Орлеане. Затем соответствующие ограничения реализовали и в других городах США. Упорнее всех не сдавали своих позиций поклонники пинбола в Вашингтоне, отстоявшие запрет на игру лишь в “школьные часы”.
Так или иначе, но на большей части территории Штатов пинбол до 1946 года оказался “загнан в подполье”, из-за чего стал считаться атрибутом контркультуры и нонконформизма. Иными словами, для того чтобы считаться по-настоящему “крутым парнем”, американец военной поры прямо-таки был обязан, вопреки действующим запретам, играть в пинбол!.. Если, конечно, найдёт где. А если не найдёт, то какой же он “крутой парень”?
С окончанием военных действий запреты на игру в пинбол в Штатах стали сниматься. Однако немедленного повторения бума популярности 30-х годов с изобретением Редгрейва не случилось. Почему? Потому что полицейский надзор за пинболом усилился и владельцы заведений, задёрганные частыми проверками, просто перестали предоставлять игровые доски посетителям. Плюс к этому общественность “подустала” от пинбола в его привычном облике и хотела какой-то новизны.
На последнем обстоятельстве ловко сыграл Гарри Мэбс, встроивший в пинбольную доску флипперы (англ. Flipper — плавник), пинавшие/направлявшие шар в нужном игроку направлении. Отныне пользователи могли, нажимая на кнопки, удерживать шарик на поле сколь угодно долго. Игра преобразилась и вновь стала интересна публике! Ну а если вспомнить, что у игры всё ещё сохранялся флёр не совсем легальной “развлекухи для чуваков что надо”, то не стоит удивляться новому буму уже даже не популярности, а, скорее, сверхпопулярности пинбола.
В 1947-м свет увидел первый игровой набор, оснащённый флипперами, что положило начало “золотой эре” пинбола, продолжавшейся минимум 15 последующих лет. При этом игра часто называлась не пинбол, а как-то иначе. Например — Humpty Dumpty”(“Шалтай-Болтай”). Этот простой фокус позволял владельцам заведений избегать слишком назойливого внимания полиции, зацикленного на связке терминов “пинбол” + pay out.
“Золотая эра” пинбольных игровых автоматов (а это были уже именно автоматы с весьма технически сложной “начинкой”) породила традицию украшать их игровую доску красочными рисунками на разнообразные популярные темы (космос, супергерои из комиксов, рок-н-ролл, пинап и т. д.). Несколько позже ко всему этому добавилась ещё и цветомузыка, окончательно превратившая каждый сеанс игры в мини-шоу.
Именно в таком варианте (с флипперами, разрисованной игровой доской, а также цветомузыкой, меняющейся в зависимости от действий игрока и метаний шарика) пинбол приобрёл свой законченный классический вид. Наконец, именно в таком виде пинбольные автоматы стали распространяться из США по всему миру.
Окончание следует.
Виктория Колесникова