Игровые автоматы в питейных заведениях II

Пинбол, пинбол, пинбол!.. Да, он был велик. Но, как говорится, не пинболом единым развлекались посетители питейных заведений. Не меньшей симпатией завсегдатаев пабов и баров пользовались так называемые слот-машины (англ. slot machines), они же “однорукие бандиты”.
“Колокол свободы”
Официально первой слот-машиной считается автомат по игре в покер. Изобрели его в 1891 году два нью-йоркца — Ситтман и Пит. Механизм автомата имел пять барабанов с наклеенными на их гранях покерными картами. Посетитель бара опускал монету в приёмник и дергал за рукоятку. После остановки барабанов игрок смотрел на выпавшую комбинацию, и если она оказывалась выигрышной, гордо шёл к стойке за призовой порцией табака или дополнительным шотом выпивки.
Несмотря на свою техническую продвинутость, автомат Ситтмана и Пита заметным прорывом в индустрии не стал. По-настоящему революционной разработкой оказалась слот-машина, изобретённая в 1895 году Чарльзом Феем. Дорогу в жизнь этому изобретению проложил указ о легализации игровых аппаратов с выплатой выигрышей наличными. Теперь такие аппараты можно было выставлять в казино!
Устройство Фея имело три вращающихся на оси барабана, рычаг для их запуска, монетоприёмник с механизмом проверки (не совпадающая со стандартом по весу и размерам или имеющая отверстие монета выбрасывалась), а также систему автоматической выплаты выигрыша.
На барабанах имелись изображения карточных символов (бубны, черви и пики) подков (как символа удачи) и Колокола Свободы* (англ. Liberty Bell). Игрок делал ставку — бросал монету в монетоприёмник, после чего нажатием на рычаг “однорукого бандита” запускал вращение барабанов. Если после их остановки возникала комбинация из трёх Колоколов Свободы “в ряд”, то игрок получал максимальный выигрыш. Причём получал его тут же из автомата, а не на барной стойке.
Первоначально новый игровой автомат назывался Card Bell, затем — Bell Machine и, наконец, в качестве дани американскому патриотизму — Liberty Bell. Показательно, что трёхбарабанные слот-машины до сих пор называют Bell Machine, а вот название Liberty Bell помнят далеко не все уверенные пользователи “одноруких бандитов”.
Как следует обжившись в казино, слот-машины начали перебираться в пабы и бары. Правда, для соответствия законам игровые устройства пришлось переделать в монетные вендинговые автоматы (англ. Coin-Operated Vending Machines) с выдачей вместо кэша мятных конфет, сигарет, жевательных резинок и т. п. Но и такой вариант “одноруких бандитов” посетителей питейных заведений вполне устроил. Появившись в забегаловках Сан-Франциско, слот-машины от Charles Fey & Co привлекли туда немало народа. Осознав возможный размер прибыли, к конструированию и производству слот-машин начали подключаться другие предприятия. Например, Mills Novelty Co, Watling Scale Co Inc, O.D.Jennings & Co. Вскоре слот-машины можно было встретить уже не только в казино и питейных заведениях, но и в холлах гостиниц, в парикмахерских, боулингах.
“Однорукие бандиты” постоянно дорабатывались. В дополнение к трёхбарабанной стала выпускаться пятибарабанная версия. К игровым символам, придуманным Феем, прибавились изображения вишен, цифр, слитков золота и чёрных прямоугольников с надписью BAR. Всё было хорошо, но… Но со временем выигрывать в слот-машинах разную безделицу вместо реальных денег посетителям питейных заведений надоело. При этом затраты на поддержание электромеханических слот-машин в работоспособном состоянии оказались весьма существенными. Окупались они только в казино. Поэтому слот-машины из питейных заведений стали исчезать.
Аркадные автоматы
К началу 70-х годов технологии шагнули далеко вперёд. В пабы и бары стали захаживать люди, которым употреблять алкоголь в компании пинбола и “однорукого бандита” стало уже неинтересно.
Завсегдатаям питейных заведений вновь захотелось “чего-то новенького”. Спрос, как известно, рождает предложение. В 1972 году глава компании Atari Нолан Бушнелл на свой страх и риск запустил производство первого массового аркадного автомата (arcade machine, coin-op) Pong, имитирующего настольный теннис. Atari же сформировала канонический образ аркадного игрового автомата, состоящего из яркого корпуса (“кабинета”), крупного экрана и панели ввода со стиками и кнопками.
Pong “зашёл” игрокам на ура, и жанр аркадных автоматов помчался вперёд семимильными шагами.
1975 год — компания Taito разработала первую “видеострелялку”. А попутно — и первую видеоигру, в которой использовался микропроцессор. Аркадный автомат, имитирующий дуэль ковбоев, получил название Gun Fight.
1976 год — компания Exidy выбрасывает на рынок Death Race — одну из первых видеоигр со “сценами насилия”. С помощью рулевого колеса и педали газа игрок управлял автомобилем, который давил “гремлинов” и уклонялся от “надгробий”. Моралфаги устроили вокруг игры дикий шабаш, что… только увеличило популярность Death Race.
В том же 1976-м Atari переформатировала свой Pong в Breakout, тем самым породив новый жанр аркадных игр, ныне известный как Arkanoid.
В 1978-м в Японии выпустили аркадный суперхит Space Invaders, в котором игрок из “лазерной пушки” расстреливал “инопланетян”. Да здравствует новый игровой жанр — shoot ’em up!
Далее индустрия аркадных игровых автоматов стала генерировать всё новые и новые игры с совершенно фантастической скоростью, что приводило к не менее фантастическим прибылям. Например, в 1982-м производители аркадных автоматов заработали $4862 млрд!
Не миновала аркадная “лихорадка” и пабы с барами, уставив питейные заведения массивными “кабинетами” игровых автоматов нового поколения. Но радость от такой новации у владельцев забегаловок оказалось недолгой. Вскоре выяснилось, что “рубиться” в аркадные автоматы чаще всего приходит молодёжь, которой приобретать алкоголь по закону ещё рановато. Мало того, шум и гам “детского сада” возле аркадных автоматов раздражал более возрастных посетителей питейных заведений.
Итог оказался закономерным — аркадные автоматы из пабов и баров начали “испаряться”.
Впрочем, перед тем как окончательно покинуть стены пабов и баров, аркадная “лихорадка” породила электронную версию пинбола (англ. solid state pinball). Эта игра до сих пор встречается в забегаловках, будучи более простой и дешёвой в обслуживании, чем электромеханическая версия пинбола.
В конечном итоге всё вернулось на круги своя: “однорукие бандиты” уехали в Лас-Вегас и Атлантик-Сити, аркадные автоматы перекочевали в специализированные игровые залы, а в питейных заведениях остались разнообразные версии пинбола. Потому что такая традиция!.. Впрочем, очень часто в забегаловках рядом с электромеханическим или электронным пинболом можно обнаружить ещё и кикер (нем. kicker — футболист) — настольный футбол. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
*Колокол Свободы — колокол в Филадельфии, один из главных символов американской борьбы за независимость от Великобритании — его звон созвал жителей города на оглашение Декларации независимости Вторым континентальным конгрессом 8 июля 1776 года.
Виктория Колесникова