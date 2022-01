Игровые автоматы в питейных заведениях II

Официально первой слот-машиной считается автомат по игре в покер. Изобрели его в 1891 году два нью-йоркца — Ситтман и Пит. Механизм автомата имел пять барабанов с наклеенными на их гранях покерными картами. Посетитель бара опускал монету в приёмник и дергал за рукоятку. После остановки барабанов игрок смотрел на выпавшую комбинацию, и если она оказывалась выигрышной, гордо шёл к стойке за призовой порцией табака или дополнительным шотом выпивки.

Несмотря на свою техническую продвинутость, автомат Ситтмана и Пита заметным прорывом в индустрии не стал. По-настоящему революционной разработкой оказалась слот-машина, изобретённая в 1895 году Чарльзом Феем. Дорогу в жизнь этому изобретению проложил указ о легализации игровых аппаратов с выплатой выигрышей наличными. Теперь такие аппараты можно было выставлять в казино!

Устройство Фея имело три вращающихся на оси барабана, рычаг для их запуска, монетоприёмник с механизмом проверки (не совпадающая со стандартом по весу и размерам или имеющая отверстие монета выбрасывалась), а также систему автоматической выплаты выигрыша.

На барабанах имелись изображения карточных символов (бубны, черви и пики) подков (как символа удачи) и Колокола Свободы* (англ. Liberty Bell). Игрок делал ставку — бросал монету в монетоприёмник, после чего нажатием на рычаг “однорукого бандита” запускал вращение барабанов. Если после их остановки возникала комбинация из трёх Колоколов Свободы “в ряд”, то игрок получал максимальный выигрыш. Причём получал его тут же из автомата, а не на барной стойке.

Первоначально новый игровой автомат назывался Card Bell, затем — Bell Machine и, наконец, в качестве дани американскому патриотизму — Liberty Bell. Показательно, что трёхбарабанные слот-машины до сих пор называют Bell Machine, а вот название Liberty Bell помнят далеко не все уверенные пользователи “одноруких бандитов”.

Как следует обжившись в казино, слот-машины начали перебираться в пабы и бары. Правда, для соответствия законам игровые устройства пришлось переделать в монетные вендинговые автоматы (англ. Coin-Operated Vending Machines) с выдачей вместо кэша мятных конфет, сигарет, жевательных резинок и т. п. Но и такой вариант “одноруких бандитов” посетителей питейных заведений вполне устроил. Появившись в забегаловках Сан-Франциско, слот-машины от Charles Fey & Co привлекли туда немало народа. Осознав возможный размер прибыли, к конструированию и производству слот-машин начали подключаться другие предприятия. Например, Mills Novelty Co, Watling Scale Co Inc, O.D.Jennings & Co. Вскоре слот-машины можно было встретить уже не только в казино и питейных заведениях, но и в холлах гостиниц, в парикмахерских, боулингах.

“Однорукие бандиты” постоянно дорабатывались. В дополнение к трёхбарабанной стала выпускаться пятибарабанная версия. К игровым символам, придуманным Феем, прибавились изображения вишен, цифр, слитков золота и чёрных прямоугольников с надписью BAR. Всё было хорошо, но… Но со временем выигрывать в слот-машинах разную безделицу вместо реальных денег посетителям питейных заведений надоело. При этом затраты на поддержание электромеханических слот-машин в работоспособном состоянии оказались весьма существенными. Окупались они только в казино. Поэтому слот-машины из питейных заведений стали исчезать.