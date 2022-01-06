Идеальный шторм британского виноделия

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Сильные весенние морозы, слишком «мокрое» лето, антиковидные ограничения, нехватка рабочих рук, провалы логистики – вот лишь некоторые трудности из большого количества проблем, которые пришлось преодолевать британцам в 2021 году.
По словам Джулии Трастрам Ив, главы отдела маркетинга торговой ассоциации WineGB, «к возникающим время от времени природным негативным факторам в нынешнем году добавились последствия человеческих действий – тот самый Brexit, который оставил нас без рабочих мигрантов, обычно приезжавших в Англию на сбор урожая винограда».
«Это был сезон абсолютного ужаса, – вторит ей Дермот Сагри, винодел из Западного Сассекса на юге Англии. – И так совпало – в тот самый момент, когда все ведущие специалисты мира согласились с тем, что английское игристое стало пользоваться большим спросом за пределами острова».
«Брексит, возможно, является крупнейшим кризисом, с которым столкнулась отрасль, – сказал он в интервью Euronews. – Мы просто не в силах собрать здесь нужное количество людей, для выполнения работы, которую машины делать не могут. Это настоящий кошмар».
Для шампанского, производимого традиционным классическим методом champenois, виноград собирают только вручную. Причём период уборки урожая очень короток: ягоду нужно снять в тот момент, когда она «уже достаточно зрелая (чтобы у произведённого из неё вина был нужный вкус и аромат), но до того часа, когда кожица её начнёт лопаться, то есть плод перезреет». Чтобы обработать огромные площади виноградников, нужно не просто большое, а ооочень большое количество быстрых и умелых рук.
За последние пять лет на юге Англии было посажено почти шесть миллионов виноградных лоз – этого достаточно, чтобы произвести 18 миллионов бутылок в год. Бурный рост виноградарства позволил создать тысячи столь необходимых квалифицированных рабочих мест в сельских районах, особенно в сфере управления, продаж и маркетинга.
Экспорт британского вина в допандемическом 2019 году увеличился вдвое и достиг 550 000 бутылок. WineGB ожидает, что «когда будут разрешены проблемы, созданные брекситом», экспорт игристого из Соединённого Королевства составит 30-40% от общего объёма вина, произведённого в Великобритании. Это будет приносить стране около 350 миллионов фунтов стерлингов в год. Но, по мнению экономистов, столь благоприятная ситуация наступит не раньше 2040 года.
Британские компании, занимающиеся набором сборщиков урожая, жалуются на нежелание коренных англосаксов заниматься низкоквалифицированным и малооплачиваемым трудом. В интервью Еuronews представитель одной из них (пожелавший сохранить своё инкогнито) пожаловался, что «однажды мы хотели взять англичан вместо неприехавших румын. Поначалу всё шло неплохо – заявки поступали, но потом… До сбора ещё оставалось несколько недель, а кандидаты начали отказываться от будущей работы. Из 50 соискателей вначале подтвердили свое желание работать всего 20. Когда же пришла пора выходить на плантации, пришла всего одна 60-летняя женщина».
«Брексит заставил нас понять, что мы должны как-то выкручиваться самостоятельно, – добавил он. – Теперь мы точно знаем, что не можем полагаться на иностранную рабочую силу, хотя мы делали это регулярно в течение последних 15 лет».
По оценкам WineGB, «возникшая из-за появления таможенных барьеров с Евросоюзом новая бюрократическая волокита при продаже вина в страны ЕС добавит до 5 фунтов стерлингов к стоимости бутылки английского игристого, что затруднит конкуренцию с более известными брендами».
Поставки на рынки вина, находящиеся за границами Евросоюза (и особенно – в США и Азию), тоже затруднены, поскольку львиная доля этих грузов транспортируется через хабы, расположенные во Франции и Германии.
Еще одна неожиданно возникшая проблема – отправка образцов вина на международные конкурсы и дегустации. Дермот Сагри вспомнил, как одно его вино возвращалось таможней четыре раза. В итоге он решил, что проще отказаться от участия в конкурсе, чем собрать все требуемые бумаги. А ведь кое-где, отмечает издание, британские вина уже стали побеждать французских конкурентов на слепой дегустации.
Сегодня, подводя итог 2021 года, WineGB прогнозирует, что британскую винодельческую отрасль может и должен спасти энотуризм. Причём, в основном внутренний, ибо о международном в эпоху перекрытия границ, введения ORкодов, а также «подарков» в виде локдаунов и карантинов, говорить не приходится. Но когда всё наладится (речь идёт всё о том же, упоминавшемся выше, 2040 годе – пессимизм у англичан тоже очень обстоятельный) винный туризм в Великобритании может принести дополнительный доход в размере 658 миллионов фунтов стерлингов в год. Впрочем, не исключены приятные общемировые сюрпризы, которые существенно изменят прогнозируемый календарь в лучшую сторону. «May this coming year be filled with happiness and prosperity, – с надеждой говорят бритты, поднимая тост за национальный алкогольный продукт, и подкрепляют тем же залихватским, чем и в России – «пей до дна», – вottoms up!»
Андрей Карат