Идеальный шторм британского виноделия

За последние пять лет на юге Англии было посажено почти шесть миллионов виноградных лоз – этого достаточно, чтобы произвести 18 миллионов бутылок в год. Бурный рост виноградарства позволил создать тысячи столь необходимых квалифицированных рабочих мест в сельских районах, особенно в сфере управления, продаж и маркетинга.

Экспорт британского вина в допандемическом 2019 году увеличился вдвое и достиг 550 000 бутылок. WineGB ожидает, что «когда будут разрешены проблемы, созданные брекситом», экспорт игристого из Соединённого Королевства составит 30-40% от общего объёма вина, произведённого в Великобритании. Это будет приносить стране около 350 миллионов фунтов стерлингов в год. Но, по мнению экономистов, столь благоприятная ситуация наступит не раньше 2040 года.

Британские компании, занимающиеся набором сборщиков урожая, жалуются на нежелание коренных англосаксов заниматься низкоквалифицированным и малооплачиваемым трудом. В интервью Еuronews представитель одной из них (пожелавший сохранить своё инкогнито) пожаловался, что «однажды мы хотели взять англичан вместо неприехавших румын. Поначалу всё шло неплохо – заявки поступали, но потом… До сбора ещё оставалось несколько недель, а кандидаты начали отказываться от будущей работы. Из 50 соискателей вначале подтвердили свое желание работать всего 20. Когда же пришла пора выходить на плантации, пришла всего одна 60-летняя женщина».

«Брексит заставил нас понять, что мы должны как-то выкручиваться самостоятельно, – добавил он. – Теперь мы точно знаем, что не можем полагаться на иностранную рабочую силу, хотя мы делали это регулярно в течение последних 15 лет».

По оценкам WineGB, «возникшая из-за появления таможенных барьеров с Евросоюзом новая бюрократическая волокита при продаже вина в страны ЕС добавит до 5 фунтов стерлингов к стоимости бутылки английского игристого, что затруднит конкуренцию с более известными брендами».

Поставки на рынки вина, находящиеся за границами Евросоюза (и особенно – в США и Азию), тоже затруднены, поскольку львиная доля этих грузов транспортируется через хабы, расположенные во Франции и Германии.

Еще одна неожиданно возникшая проблема – отправка образцов вина на международные конкурсы и дегустации. Дермот Сагри вспомнил, как одно его вино возвращалось таможней четыре раза. В итоге он решил, что проще отказаться от участия в конкурсе, чем собрать все требуемые бумаги. А ведь кое-где, отмечает издание, британские вина уже стали побеждать французских конкурентов на слепой дегустации.

Сегодня, подводя итог 2021 года, WineGB прогнозирует, что британскую винодельческую отрасль может и должен спасти энотуризм. Причём, в основном внутренний, ибо о международном в эпоху перекрытия границ, введения ORкодов, а также «подарков» в виде локдаунов и карантинов, говорить не приходится. Но когда всё наладится (речь идёт всё о том же, упоминавшемся выше, 2040 годе – пессимизм у англичан тоже очень обстоятельный) винный туризм в Великобритании может принести дополнительный доход в размере 658 миллионов фунтов стерлингов в год. Впрочем, не исключены приятные общемировые сюрпризы, которые существенно изменят прогнозируемый календарь в лучшую сторону. «May this coming year be filled with happiness and prosperity, – с надеждой говорят бритты, поднимая тост за национальный алкогольный продукт, и подкрепляют тем же залихватским, чем и в России – «пей до дна», – вottoms up!»