И еще немного кофе

Неизвестные факты об известном напитке

Часть I | Часть II

Надеюсь, уважаемый читатель, тебя еще не утомили наши кофейные зарисовки?

Если нет — то продолжим. И условно мы эту часть назовем «неизвестные факты об известном напитке».

Мы уже рассмотрели, как кофе попал в Европу и Бразилию, как его начали производить на Яве, рассказали о культе кофе в венских, лондонских и парижских кофейнях. На очереди у нас — мусульманский мир.

Для начала поговорим о монахах-суфиях. Вообще по-арабски «суф» — это шерсть, то есть последователи этого учения были одеты в самое грубое, самое дешевое полотно из тех, которые тогда существовали, поскольку проповедовали аскетизм. Смысл существования суфиев был примерно такой же, как и христианских отшельников — отречься от всего мирского, и находить религиозное совершенствование в самопознании. Но, помимо этого, суфии еще занимались и врачеванием, причем чаще всего — через многодневные молитвы.

Вот эти многодневные молитвы и стали камнем преткновения — ведь физиологию человека не обманешь. И тут на помощь суфиям пришел кофе.

Причем изначально они не сушили и варили его плоды, а заваривали свежие листья. Чуть позже — сушили и заваривали листья, ну примерно так же, как это сейчас мы делаем с чаем. Кстати, этот древний обычай сохранился в той же Эфиопии до сих пор, и листвяной кофе вполне себе существует наряду с зерновым.

Ну а теперь перенесемся в Йемен, который, наряду с северо-восточной Африкой, так же считается родиной кофе. Тут кофе начали пить в XV веке, причем в начале XVI века он был введен в качестве обязательного напитка для студентов в религиозных университетах Мекки, Медины и Каира. Считалось, что он улучшает память, внимательность и выносливость.

Однако в 1511 году регент Джабаль Омар Хайят кофе… запретил. В российской литературе часто упоминают, что, мол, кофе посчитали «напитком свободомыслия», однако реальность была гораздо проще. Как известно, в мусульманском мире есть разрешенная (халяль) и запрещенная (харам) пища. Так вот, кофе перешел в категорию «харам» после того, как исламские теологи усмотрели в нем сходство со съедобным углем (обычно это были угли из стволов бамбука). То есть ровно по аналогии — уголь черный? Черный. Кофе черный? Да, тоже черный. Ну значит — харам.

В 1512 году в Каире вышел указ «пресекать антирелигиозные действия, связанные с распитием кофе». И вот там уже на первый план вышел другой аспект — мол, молодые здоровые люди собираются в кофейнях, распивают кофе, а в результате высказывают неправильные, непатриотические мысли. Более того, в кофейнях часто начали устраивать азартные игры, при них предприимчивые владельцы устраивали публичные дома, и т. п. Поэтому, решили каирские власти — запретим-ка мы эти кофейни от греха подальше. К 1526 году все кофейни в Аравии и Северной Африке были закрыты, но при этом — дома, в одиночестве или с семьей, кофе вполне себе разрешалось пить.

И тут… В 1517 году кофе появился в Османской империи. И понравился не кому-нибудь, а турецкому султану. Который потребление кофе разрешил. При этом арабское cuffwa вполне себе переделалось в турецкое qahwah, и, по аналогии с домами, где распивали чай (чайхана) появились дома, где распивали кофе (кахвахана). И именно в этих заведениях был изобретен кофе по-турецки, который мы пьем и по сей день.

Когда Османская империя захватила Йемен и побережье Эфиопии, в Турции начался кофейный бум. Первая кофейня империи открылась в Алеппо в 1530‑х. В 1550‑х появилась кофейня в Стамбуле. А уже к 1570‑м в одном только Стамбуле насчитывалось 600 кофеен!

И тут случилось то же самое, что и в других местах, куда проникала мода на чудесный напиток. Кахфаханы стали местом политических дебатов, что султана совершенно не устраивало. Ибо султан вам послан Аллахом, и нечего тут обсуждать его решения, понимаешь!

Кофейни попробовали закрыть, но эта мера натолкнулась на противодействие всех — и простого народа, и дервишей, и даже янычар, которые вполне себе пристрастились к новому напитку.

Тогда, вместо того, чтобы заниматься репрессиями, турки в 1580‑м заново открыли кофейню… в Мекке. Причем, дабы обойти запрет на питье кофе, они сделали следующее. Глашатаи торжественно объявили, что этот напиток — вообще никакой не кофе, а «черная вода из источника Замзам», расположенного на территории храма Масджид Аль-Харам. А значит, даже если этот кофе и схож с древесным углем, то святость источника перебивает харам, и теперь напиток вполне себе халяль. То есть решение пришло вполне по Марксу: «при 300% прибыли нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».

В отличие от Европы и Америки, где кофе пили либо с сахаром, либо с молоком, в исламском мире в напиток добавляли кардамон. Считалось, что кофе с молоком провоцирует заболевание проказой (читатель, не волнуйся, это неправда!)

Кофе с сахаром стали пить в Каире лишь в 1600 году, и вскоре этот обычай распространился на всю Османскую империю. Появилась даже поговорка: «кофе должен быть сладким».

А что же Россия? Как и многие другие нововведения, кофе появился в нашей стране благодаря Петру I. Во время Великого Посольства в 1697 году Петр посетил Голландию, где пристрастился к заморскому напитку. А вернувшись, издал указ — всем подданным русского царя «пить кофе и в частном порядке, и на официальных ассамблеях». Против выступило православное духовенство и сам патриарх — мол, «чай проклят на трёх соборах, а кофе на семи», «кто пьёт чай, отчаявается от Бога, кто пьёт кофе − налагает ков на Христа».

Поэтому до поры до времени кофе пил только императорский двор и высокие чиновники. Особой любовью к кофе отличалась императрица Екатерина Вторая. Она выпивала за день по пять чашек крепкого кофе, чтобы получить заряд бодрости и заниматься государственными делами. Известен анекдотический случай, когда к императрице пришёл с докладом её секретарь Яков Козьмин. Был сильный мороз, и царица, желая помочь согреться своему секретарю, предложила ему чашку крепкого кофе. Однако эффект был обратным: бедолаге стало настолько плохо, что он чуть не скончался от сильного сердцебиения. Но откачали.

Первая кофейня в России была открыта в 1740‑х годах — это был трактир Доминика Риц Апорта на Невском проспекте, находившийся в здании лютеранской церкви Петра и Павла.

В начале XIX века самой знаменитой кофейней стала «Кондитерская Вольфа и Беранже», которая была настоящим центром интеллектуального Петербурга. Именно оттуда Пушкин отправился на дуэль с Дантесом. Ну а всенародное признание и доступность кофе в России получил не ранее 1880‑х.

У нас осталась только Япония, и тут распространение кофе напрямую связано с… Россией. Итак, 1856 год, департамент Эзо (Хоккайдо, Курильские острова и Сахалин, который по Симодскому мирному договору находился в совместном владении Японии и России). Русский корабль «Аргунь» зашел на остров Рисири, недалеко от Хоккайдо. Император решил, что русские хотят отжать остров (в общем-то, после рейдов Хвостова и Давыдова в 1807 г. он имел право так думать), и приказал сегуну Эзо собрать всех вассалов и держать оборону. Собранные войска торчали на Хоккайдо, Итурупе и Рисири всю зиму 1856–57 годов, и много воинов и самураев умерло от цинги и авитаминоза. Тут произошли два не связанных, на первый взгляд, между собою события. Первое — американцы подарили императору несколько мешков с зернами кофе. Второе — придворные медики сообщили, что кофе помогает от цинги и холода. И император отправил эти мешки в Эзо, с приказом «молоть зерна, заваривать кипятком и пить напиток, поскольку он спасает от простуды и цинги». Японцы заваривали очень интересно — они в ступке мололи кофе, рассыпали по маленьким джутовым мешочкам, и эти мешочки окунали в кипяток — кофе есть, а гущи нет! Красиво же! Собственно, зима 1867 года — это и есть начало шествия кофе по Японии. Первая кофейня была открыта в Японии в городе Уэно в 1888 году.

На этом, пожалуй, закончим.