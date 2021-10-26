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Хэмпшир станет точкой “винного гламура”

Британский бренд Berry Bros. & Rudd тряхнул стариной
вино
istockphoto

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Старейшее предприятие-виноторговец Великобритании Berry Bros. & Rudd (BBR)* с более чем 300-летней историей начало строительство своего нового склада-магазина, способного одновременно хранить в своих помещениях, которые раскинутся на площади в 100 акров (404 686 квадратных метров, или примерно 40 футбольных полей), 14 миллионов бутылок. По информации специалистов, близких к Berry Bros. & Rudd, новая торговая точка станет крупнейшим в Европе магазином изысканных вин для частных клиентов.

Заказчик обещает, что вина будут находиться “в идеальных условиях — при постоянно поддерживаемых оптимальных температуре и влажности”. Новый склад‑магазин “сделает Великобританию лидером в Европе и мире по составлению коллекций, хранению и продаже прекрасных вин”.

Директор по бизнес-инвестициям Эдвард Радд сообщил, что новая база будет введена в эксплуатацию уже летом 2022 года, и “столь быстрый переход от планов к их осуществлению отражает растущее стремление BBR обладать лучшей в мире энотекой высококлассных и престижных вин, а также быть лидером в секторе по применению ультрасовременных технологий сверхбезопасного хранения продукта”.

Berry_Brothers_&_Rudd
wikimedia

Berry Bros. & Rudd не только выступает в роли поставщика алкогольных товаров, но и предоставляет свои помещения частным лицам и предприятиям для хранения их собственных винных коллекций — этот вид услуг пользуется большим спросом: на складах компании нашли свой приют коллекции 37 000 клиентов.

В BBR уверены, что количество желающих приобретать здесь товары оптом и в розницу после запуска новой базы будет расти если не в геометрической прогрессии, то в арифметической точно.

Место расположения будущих складских помещений — в графстве Хэмпшир — выбрано максимально удобно с точки зрения логистики: отсюда рукой подать до основных скоростных магистралей, по которым товары можно в кратчайшие сроки доставить покупателю-оптовику в любую точку страны.

Разработчики обещают, что спроектированный объект будет — как это нынче если не обязательно, то модно — углеродно-нейтральным. Электричество здесь станут получать при помощи солнечных панелей. Причём подсчитано, что этой энергии хватит не только для собственно производственных нужд, но и для зарядки аккумуляторов электромобилей, на которых сюда будет подкатывать клиентура.

Не забыли проектировщики учесть и другое “зелёное” пожелание заказчика: новые склады Berry Bros. & Ruddнамерены использовать в хозяйственной деятельности только дождевую воду: крыши построек будут сконфигурированы таким образом, чтобы каждая капля воды, падающая на кровлю с неба, скатывалась в специальный приёмник.

cutty sark
grandeconsumo.com

Прошлый год, несмотря на его сложность (пандемия, экономический кризис), для BBR оказался лучшим за последнее десятилетие.

Продажи выросли до 220,45 млн фунтов стерлингов за год, а базовая операционная прибыль группы увеличилась на 214% — с 1,667 млн фунтов стерлингов в 2019 г. до £5,238 млн в 2020 г.

Бизнес по хранению частных коллекций, который не пострадал от пандемии в 2020 году, вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом года 2019. По словам главы фирмы Лиззи Радд, “влияние COVID-19 было ощутимым только в последние несколько недель 2020 финансового года”.

В июне 2021 г. аналитики BBR заметили, что в мире набирает силу тенденция у инвесторов вкладывать средства в предметы роскоши. Что обещает как в настоящем, так и в будущем увеличение спроса на услуги по хранению коллекций в специальных складах, обеспечивающих соблюдение “особых условий по температуре, влажности, освещённости и т. д.”. То есть новая база BBR без интенсивной работы не останется.

*Berry Bros. & Rudd ( BBR ) — семейная британская компания, торгующая вином и другими спиртными напитками. Основана в Лондоне в 1698 году. С тех пор бренд вырос из маленькой кофейни в международный бизнес с офисами в разных точках мира. Только реализуемых и находящихся на хранении вин в BBR — более 5 000 наименований. Компания также известна своими дегустационными программами и образовательными курсами для специалистов винной отрасли.

Компания ВВR известна ещё и как официальный поставщик вина британской королевской семье со времен правления короля Георга III. А свой первый королевский патент (Royal Warrant) она получила в 1903 году от короля Эдуарда VII. Королева Елизавета II предоставила компании свой высочайший монарший “ордер на обслуживание” в 1952 году, а принц Уэльский Чарльз — в 1998-м.

В 1923 году компания Berry Bros. & Rudd выпустила шотландский виски Cutty Sark, жёлтая этикетка которого стала всемирно известной. В 2010 году бренд был продан The Edrington Group. В обмен на это по условиям сделки Berry Bros. & Rudd приобрела у Edrington марку односолодового виски The Glenrothes, которую в 2017 году вновь продала прежним хозяевам.

В мае 2008 года команда из Berry Bros. & Rudd, Jasper Morris, MW, Alun Griffiths MW, Simon Field MW и David Berry Green составила аналитический документ “Будущее вина”, содержащий предположения о развитии винодельческой отрасли в ближайшие 50 лет. Среди прогнозов на 2058 год были мысли, что Китай может стать одним из крупнейших производителей в мире, что виноград будет выращиваться гидропонным способом на плавучих прибрежных виноградниках, а медоносных пчёл можно обучить обнаружению недостатков и/или дефектов вина, возникающих из-за нарушений в процессе приготовления напитка или условий его хранения.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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