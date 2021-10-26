Хэмпшир станет точкой “винного гламура”

Старейшее предприятие-виноторговец Великобритании Berry Bros. & Rudd (BBR)* с более чем 300-летней историей начало строительство своего нового склада-магазина, способного одновременно хранить в своих помещениях, которые раскинутся на площади в 100 акров (404 686 квадратных метров, или примерно 40 футбольных полей), 14 миллионов бутылок. По информации специалистов, близких к Berry Bros. & Rudd, новая торговая точка станет крупнейшим в Европе магазином изысканных вин для частных клиентов.

Заказчик обещает, что вина будут находиться “в идеальных условиях — при постоянно поддерживаемых оптимальных температуре и влажности”. Новый склад‑магазин “сделает Великобританию лидером в Европе и мире по составлению коллекций, хранению и продаже прекрасных вин”.

Директор по бизнес-инвестициям Эдвард Радд сообщил, что новая база будет введена в эксплуатацию уже летом 2022 года, и “столь быстрый переход от планов к их осуществлению отражает растущее стремление BBR обладать лучшей в мире энотекой высококлассных и престижных вин, а также быть лидером в секторе по применению ультрасовременных технологий сверхбезопасного хранения продукта”.