Guinness: история рекламы

Пожалуй, самый удивительный вопрос, который мне приходится слышать, звучит так: “Guinness — это больше про пиво или про маркетинг?” Причём часто вопрошающий заведомо уверен, что Guinness — это про маркетинг.

Гм… Давайте поясню.

Во-первых, нет никакого противоречия: маркетинг сам продукт и его качество важно для любого продукта. Guinness — это на 100% великое, любимое многими пиво, отличное от других и узнаваемое в слепых дегустациях.

Во-вторых, Guinness — это не просто великий бренд, а самый узнаваемый бренд пива в мире на протяжении десятилетий. Так что особого внимания заслуживает как история компании и пива Guinness, так и история маркетинга, а также рекламы Guinness. Это тем более верно, что реклама Guinness — часть истории не только пивного бренда и рынка алкоголя, но и неотъемлемая часть мировой истории рекламы.

Проще говоря, перед нами — огромная тема. С какой стороны к ней подступиться, не совсем понятно, тем более что про рекламу Guinness написаны внушительные тома, которые продублировать на страницах сетевого издания невозможно чисто физически. С чего же нам начать? Попробуем вот так…