Guinness: история рекламы

Важнейшей составляющей рекламы Guinness в XX веке стали её слоганы, вокруг которых строились целые рекламные кампании протяжённостью в десятилетия. До сих пор можно встретить эти слоганы не только в музее GuinnessStorehouse, но и в оформлении тысяч ирландских и английских пабов по всему миру.

К сожалению, современные этика и законодательство влияют так, что сейчас производители неохотно вспоминают некоторые свои рекламные проекты XX века. Не стану углубляться в самые спорные из них, например, такие, как реклама, размещённая в медицинском журнале. Там на фото с беременной женщиной красовалась надпись Guinness for both of you (“Гиннесс для вас обоих”). Сейчас такой рекламный ход вызвал бы по меньшей мере вопросы. А тогда, в бурном XX веке, Guinness for both of you было воспринято совершенно спокойно. Да и могло ли быть иначе, если в это время телевизоры показывали рекламу “Врачи предпочитают Camel”?..

В общем, в эти спорные дебри лезть не станем. Лучше я вам расскажу о самых знаковых рекламных слоганах Guinness.

Guinness is good for you (“Гиннесс — это хорошо для тебя”) — один из первых рекламных слоганов Guinness. В 1927-м Guinness выбрала своим рекламным агентством SH Benson. Когда его гендир и главный копирайтер провели неформальные опросы в пабах, то подавляющее большинство респондентов на вопрос: “Почему ты пьёшь Гиннесс?” отвечали именно так — Guinness is good for you!