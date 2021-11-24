Guinness: история рекламы

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В предыдущей части нашего материала я уже упоминал о Джоне Гилрое — чудесном художнике, чья биография оказалась неразрывно связана с историей рекламы Guinness. Теперь давайте поговорим о нём подробнее.
Туканы над Кремлём
Художник-иллюстратор Джон Томас Янг Гилрой родился 30 мая 1898 года в городке Уитли Бэй на северо-восточном побережье Англии. Будущая знаменитость ещё в детстве пристрастилась к рисованию и уже в 14 лет выиграла стипендию на обучение в колледже Армстронга Даремского университета (третий британский старинный университет после Оксфорда и Кембриджа). Правда, сразу закончить обучение в нём у Джона не получилось — помешала Первая мировая, в которой Гилрою, как и тысячам его сверстников, пришлось поучаствовать. К счастью, с войны Джон вернулся живым и здоровым. Это позволило ему продолжить карьеру художника.
Первоначально Гилрой специализировался на портретах. Однако подлинную славу он снискал как художник-иллюстратор.
В 1925 году Джон подписал контракт с рекламным агентством S.H. Benson Ltd, который предусматривал три рабочих дня в неделю и зарплату в 500 фунтов в год (это вдвое превышало преподавательскую зарплату Гилроя!).
Джон проработал на Guinness по меньшей мере три десятилетия. Был даже момент, когда, после Второй мировой войны, он порвал все отношения с рекламными агентствами, включая S.H. Benson Ltd, решив сконцентрироваться на столь любезных ему портретах. Однако управленцы Guinness, не желавшие расставаться с талантливым мастером, сделали Гилрою предложение о продолжении сотрудничества. “Цена” нового контракта выросла до 1 250 фунтов в год. При этом Джон получал кучу времени, чтобы заниматься серьёзной живописью, а в перерывах между портретами периодически мог что-нибудь рисовать и для Guinness.
Гилрой подумал и… согласился. Среди великого множества рекламных плакатов, созданных художником для Guinness, можно отыскать всё что угодно:
— чёрно-белые плакаты 30-х годов;
— плакаты со слоганами, перечисленными в части I наших материалов;
— серия плакатов с прекрасными авто;
— постеры, посвящённые спорту (гольф, Олимпиада);
— рождественские постеры;
— патриотические плакаты времён Второй мировой;
— и ещё много всего, включая рекламные плакаты для СССР (!).
На последних зритель может увидеть парящих над Кремлём гиннессовских туканов, чей полёт сопровождает надпись: “ГИНЗСС. Для прочности”. Другой вариант — туканы летают над православными храмами, а рядом написано “ГИНЗСС. Оно Приежало”. На всякий случай уточню: это не я придумал, это орфография первоисточника!
ZOO + рыбы
Туканы над Кремлём и Guinness, туканы над храмом и Guinness… Все уже как-то привыкли к присутствию тукана на рекламных постерах Guinness. Но каким образом эта птичка туда угодила?
Вообще тукан попал на постеры Guinness отнюдь не в гордом одиночестве. Серия рисунков Гилроя, которую обычно принято называть “Зоопарк”, помимо тукана, включала в себя изображения пеликана, черепахи, медведя, страуса, кенгуру, моржа и так далее. Единственным человеком в этом “Зоопарке” был его “охранник”, в образе которого Гилрой увековечил самого себя.
Первая гиннессовская реклама с “Зоопарком” появилась в начале 30-х годов в рамках кампании Lovely day for a Guinness.Позднее рисунки животных и птиц поучаствовали в знаменитой рекламе My Goodness, My Guinness. В общей сложности “Зоопарк” рекламировал стаут Гиннесса как минимум 27 лет. Есть мнение, что таким образом “Зоопарк” стал самой продолжительной рекламной кампанией в мировой истории рекламы!
Как родилась идея “Зоопарка”? Вот что об этом написал в 1981 году сам Джон Гилрой: “Меня несколько раз спрашивали о появлении кампании с животными для Гиннесса. В то время они [Гиннесс — И. С.] потратили то, что казалось огромной суммой, на известных художников со всего мира — от Японии до Германии, чтобы создать настоящую “человеческую семью” для Гиннесса. При этом все, кто принимал участие в выборе плакатов, недолюбливали кого-то из “семьи Гиннесс”. Одного персонажа — за то, что тот был слишком красив, другого — за то, что он слишком уродлив. В итоге я придумал животных, которых все любят… Единственный человек, присутствующий в этой серии плакатов “Зоопарк”, — это карикатура на меня. Поэтому для Гиннесса я был единственным человеком, который никого не обижал”.
Можно ли считать эту историю примером одной из первых рекламных кампаний, при планировании которой учитывалась нетерпимость одних людей к другим? Вероятно, когда-нибудь мы узнаем точный ответ на этот вопрос. Пока же следует признать, что реклама Guinness с “толерантными” изображениями персонажей “Зоопарка” полюбилась очень многим, так что до сих пор изображения и фигурки гилроевского ZOO украшают десятки тысяч пабов по всей планете.
Рекламные плакаты Джона Гилроя из серии «Зоопарк»
Отмечу, что изображения того же тукана продолжали использоваться и после официального окончания рекламной кампании с участием “Зоопарка”. К примеру, тукан в шарфе национальной сборной Ирландии по футболу фактически стал для ирландцев символом чемпионата мира по футболу 1990 года. Между прочим, это был первый футбольный чемпионат мира, в котором ирландская сборная дошла до четвертьфинала. Уверен, что тут не обошлось без волшебства талисмана — тукана, который рекламирует сами знаете что!..
До сих пор нарисованные когда-то Джоном Гилроем персонажи “Зоопарка” являются частью фирменного мерча Guinness. В 2020 году появилась серия лимитированных российских сувениров с животными Гилроя — носки, фартуки, костеры, футболки, выпущенные ко Дню святого Патрика. Я стараюсь быть аккуратным в формулировках, но так и тянет написать: “В 2020 году к нам вернулся Зоопарк — теперь и в Россию”.
Серия “Зоопарк” — не единственная в истории рекламы Guinness, составленная из изображений животных. В музее Guinness Storehouse можно обнаружить рекламу с рыбами. Плакат с рыбой, которая крутит педали велосипеда, отсылает к знаковой рекламе 1996 года с феминистским лозунгом “Женщине нужен мужчина, как рыбе нужен велосипед”. Авторство этой фразы приписывают австралийской писательнице Ирине Данн, а широкую известность цитата приобрела с лёгкой руки (или языка?) американской журналистки Глории Стайнем, прямиком определившей “рыбу с велосипедом” в популярный лозунг феминисток. Позже фразу Данн растиражировала в своей песне Tryin ‘to Throw Your Arms Around theWorld дублинская рок-группа U2. Ну а такие отсталые толерантные цисгендерные мужчины, как я, узнали о фразе Данн благодаря Guinness. Впрочем, если эти строки читает феминистка, то… уважаемая леди, вы уже знаете, что вам пить.
Возвращаясь же к гилроевскому “Зоопарку”, хочется отметить, что его животные (и особенно — тукан!) настолько вошли в плоть и кровь Guinness, что встали в один ряд с такими признанными символами великого бренда, как кельтская арфа и автограф Артура Гиннесса.
Новейшая реклама Guinness — телевизионные ролики, вирусная реклама в Интернете, модные сувениры, пивные башни, крафтовое пиво — это всё отдельная большая тема, которая, несомненно, заслуживает отдельной статьи. Возможна, я её даже напишу. Но — попозже.
В завершение же этого материала упомяну ещё один рекламный символ Guinness. В 1930-е всё тот же Джон Гилрой создал для Guinness несколько плакатов с улыбающимися пинтами стаута. Сейчас эти гилроевские рисунки встречаются заметно реже, чем уже знакомый вам “Зоопарк”. Но нельзя не отметить одну важную деталь. Шли годы. Менялась сама пинта, её форма и дизайн. При том, внешне изменяясь, внутри себя пинта стаута продолжала неизменно оставаться пинтой Guinness, прекрасно символизирующей саму себя. А ещё пинта Guinness никогда не переставала улыбаться. Она и сейчас вам улыбается, даже если вы не сразу это замечаете.
Ten to on is Guinness Time!..
Игорь Самсонович