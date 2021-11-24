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Guinness: история рекламы

Часть II. Джон Гилрой и его “Зоопарк”
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Часть I | Часть II

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В предыдущей части нашего материала я уже упоминал о Джоне Гилрое — чудесном художнике, чья биография оказалась неразрывно связана с историей рекламы Guinness. Теперь давайте поговорим о нём подробнее.

Guiness For Strength!
Guiness For Strength!

Туканы над Кремлём

Художник-иллюстратор Джон Томас Янг Гилрой родился 30 мая 1898 года в городке Уитли Бэй на северо-восточном побережье Англии. Будущая знаменитость ещё в детстве пристрастилась к рисованию и уже в 14 лет выиграла стипендию на обучение в колледже Армстронга Даремского университета (третий британский старинный университет после Оксфорда и Кембриджа). Правда, сразу закончить обучение в нём у Джона не получилось — помешала Первая мировая, в которой Гилрою, как и тысячам его сверстников, пришлось поучаствовать. К счастью, с войны Джон вернулся живым и здоровым. Это позволило ему продолжить карьеру художника.

Джон Томас Янг Гилрой
Джон Томас Янг Гилрой

Первоначально Гилрой специализировался на портретах. Однако подлинную славу он снискал как художник-иллюстратор.

В 1925 году Джон подписал контракт с рекламным агентством S.H. Benson Ltd, который предусматривал три рабочих дня в неделю и зарплату в 500 фунтов в год (это вдвое превышало преподавательскую зарплату Гилроя!).

Джон проработал на Guinness по меньшей мере три десятилетия. Был даже момент, когда, после Второй мировой войны, он порвал все отношения с рекламными агентствами, включая S.H. Benson Ltd, решив сконцентрироваться на столь любезных ему портретах. Однако управленцы Guinness, не желавшие расставаться с талантливым мастером, сделали Гилрою предложение о продолжении сотрудничества. “Цена” нового контракта выросла до 1 250 фунтов в год. При этом Джон получал кучу времени, чтобы заниматься серьёзной живописью, а в перерывах между портретами периодически мог что-нибудь рисовать и для Guinness.

Гилрой подумал и… согласился. Среди великого множества рекламных плакатов, созданных художником для Guinness, можно отыскать всё что угодно:

— чёрно-белые плакаты 30-х годов;

— плакаты со слоганами, перечисленными в части I наших материалов;

— серия плакатов с прекрасными авто;

— постеры, посвящённые спорту (гольф, Олимпиада);

— рождественские постеры;

— патриотические плакаты времён Второй мировой;

— и ещё много всего, включая рекламные плакаты для СССР (!).

На последних зритель может увидеть парящих над Кремлём гиннессовских туканов, чей полёт сопровождает надпись: “ГИНЗСС. Для прочности”. Другой вариант — туканы летают над православными храмами, а рядом написано “ГИНЗСС. Оно Приежало”. На всякий случай уточню: это не я придумал, это орфография первоисточника!

Улыбающиеся пинты стаута
Улыбающиеся пинты стаута

ZOO + рыбы

Туканы над Кремлём и Guinness, туканы над храмом и Guinness… Все уже как-то привыкли к присутствию тукана на рекламных постерах Guinness. Но каким образом эта птичка туда угодила?

Вообще тукан попал на постеры Guinness отнюдь не в гордом одиночестве. Серия рисунков Гилроя, которую обычно принято называть “Зоопарк”, помимо тукана, включала в себя изображения пеликана, черепахи, медведя, страуса, кенгуру, моржа и так далее. Единственным человеком в этом “Зоопарке” был его “охранник”, в образе которого Гилрой увековечил самого себя.

Первая гиннессовская реклама с “Зоопарком” появилась в начале 30-х годов в рамках кампании Lovely day for a Guinness.Позднее рисунки животных и птиц поучаствовали в знаменитой рекламе My Goodness, My Guinness. В общей сложности “Зоопарк” рекламировал стаут Гиннесса как минимум 27 лет. Есть мнение, что таким образом “Зоопарк” стал самой продолжительной рекламной кампанией в мировой истории рекламы!

Как родилась идея “Зоопарка”? Вот что об этом написал в 1981 году сам Джон Гилрой: “Меня несколько раз спрашивали о появлении кампании с животными для Гиннесса. В то время они [Гиннесс — И. С.] потратили то, что казалось огромной суммой, на известных художников со всего мира — от Японии до Германии, чтобы создать настоящую “человеческую семью” для Гиннесса. При этом все, кто принимал участие в выборе плакатов, недолюбливали кого-то из “семьи Гиннесс”. Одного персонажа — за то, что тот был слишком красив, другого — за то, что он слишком уродлив. В итоге я придумал животных, которых все любят… Единственный человек, присутствующий в этой серии плакатов “Зоопарк”, — это карикатура на меня. Поэтому для Гиннесса я был единственным человеком, который никого не обижал”.

Можно ли считать эту историю примером одной из первых рекламных кампаний, при планировании которой учитывалась нетерпимость одних людей к другим? Вероятно, когда-нибудь мы узнаем точный ответ на этот вопрос. Пока же следует признать, что реклама Guinness с “толерантными” изображениями персонажей “Зоопарка” полюбилась очень многим, так что до сих пор изображения и фигурки гилроевского ZOO украшают десятки тысяч пабов по всей планете.

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Рекламные плакаты Джона Гилроя из серии «Зоопарк»

Отмечу, что изображения того же тукана продолжали использоваться и после официального окончания рекламной кампании с участием “Зоопарка”. К примеру, тукан в шарфе национальной сборной Ирландии по футболу фактически стал для ирландцев символом чемпионата мира по футболу 1990 года. Между прочим, это был первый футбольный чемпионат мира, в котором ирландская сборная дошла до четвертьфинала. Уверен, что тут не обошлось без волшебства талисмана — тукана, который рекламирует сами знаете что!..

До сих пор нарисованные когда-то Джоном Гилроем персонажи “Зоопарка” являются частью фирменного мерча Guinness. В 2020 году появилась серия лимитированных российских сувениров с животными Гилроя — носки, фартуки, костеры, футболки, выпущенные ко Дню святого Патрика. Я стараюсь быть аккуратным в формулировках, но так и тянет написать: “В 2020 году к нам вернулся Зоопарк — теперь и в Россию”.

Серия “Зоопарк” — не единственная в истории рекламы Guinness, составленная из изображений животных. В музее Guinness Storehouse можно обнаружить рекламу с рыбами. Плакат с рыбой, которая крутит педали велосипеда, отсылает к знаковой рекламе 1996 года с феминистским лозунгом “Женщине нужен мужчина, как рыбе нужен велосипед”. Авторство этой фразы приписывают австралийской писательнице Ирине Данн, а широкую известность цитата приобрела с лёгкой руки (или языка?) американской журналистки Глории Стайнем, прямиком определившей “рыбу с велосипедом” в популярный лозунг феминисток. Позже фразу Данн растиражировала в своей песне Tryinto Throw Your Arms Around theWorld дублинская рок-группа U2. Ну а такие отсталые толерантные цисгендерные мужчины, как я, узнали о фразе Данн благодаря Guinness. Впрочем, если эти строки читает феминистка, то… уважаемая леди, вы уже знаете, что вам пить.

Возвращаясь же к гилроевскому “Зоопарку”, хочется отметить, что его животные (и особенно — тукан!) настолько вошли в плоть и кровь Guinness, что встали в один ряд с такими признанными символами великого бренда, как кельтская арфа и автограф Артура Гиннесса.

Новейшая реклама Guinness — телевизионные ролики, вирусная реклама в Интернете, модные сувениры, пивные башни, крафтовое пиво — это всё отдельная большая тема, которая, несомненно, заслуживает отдельной статьи. Возможна, я её даже напишу. Но — попозже.

В завершение же этого материала упомяну ещё один рекламный символ Guinness. В 1930-е всё тот же Джон Гилрой создал для Guinness несколько плакатов с улыбающимися пинтами стаута. Сейчас эти гилроевские рисунки встречаются заметно реже, чем уже знакомый вам “Зоопарк”. Но нельзя не отметить одну важную деталь. Шли годы. Менялась сама пинта, её форма и дизайн. При том, внешне изменяясь, внутри себя пинта стаута продолжала неизменно оставаться пинтой Guinness, прекрасно символизирующей саму себя. А ещё пинта Guinness никогда не переставала улыбаться. Она и сейчас вам улыбается, даже если вы не сразу это замечаете.

Ten to on is Guinness Time!..

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Игорь Самсонович

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