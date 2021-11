Guinness: история рекламы

Туканы над Кремлём и Guinness, туканы над храмом и Guinness… Все уже как-то привыкли к присутствию тукана на рекламных постерах Guinness. Но каким образом эта птичка туда угодила?

Вообще тукан попал на постеры Guinness отнюдь не в гордом одиночестве. Серия рисунков Гилроя, которую обычно принято называть “Зоопарк”, помимо тукана, включала в себя изображения пеликана, черепахи, медведя, страуса, кенгуру, моржа и так далее. Единственным человеком в этом “Зоопарке” был его “охранник”, в образе которого Гилрой увековечил самого себя.

Первая гиннессовская реклама с “Зоопарком” появилась в начале 30-х годов в рамках кампании Lovely day for a Guinness.Позднее рисунки животных и птиц поучаствовали в знаменитой рекламе My Goodness, My Guinness. В общей сложности “Зоопарк” рекламировал стаут Гиннесса как минимум 27 лет. Есть мнение, что таким образом “Зоопарк” стал самой продолжительной рекламной кампанией в мировой истории рекламы!

Как родилась идея “Зоопарка”? Вот что об этом написал в 1981 году сам Джон Гилрой: “Меня несколько раз спрашивали о появлении кампании с животными для Гиннесса. В то время они [Гиннесс — И. С.] потратили то, что казалось огромной суммой, на известных художников со всего мира — от Японии до Германии, чтобы создать настоящую “человеческую семью” для Гиннесса. При этом все, кто принимал участие в выборе плакатов, недолюбливали кого-то из “семьи Гиннесс”. Одного персонажа — за то, что тот был слишком красив, другого — за то, что он слишком уродлив. В итоге я придумал животных, которых все любят… Единственный человек, присутствующий в этой серии плакатов “Зоопарк”, — это карикатура на меня. Поэтому для Гиннесса я был единственным человеком, который никого не обижал”.

Можно ли считать эту историю примером одной из первых рекламных кампаний, при планировании которой учитывалась нетерпимость одних людей к другим? Вероятно, когда-нибудь мы узнаем точный ответ на этот вопрос. Пока же следует признать, что реклама Guinness с “толерантными” изображениями персонажей “Зоопарка” полюбилась очень многим, так что до сих пор изображения и фигурки гилроевского ZOO украшают десятки тысяч пабов по всей планете.