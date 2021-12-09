Грандам испанского ресторанного бизнеса кризис не помеха

Пока средний иберийский общепит страдает от почти двухлетнего кризиса (свалившегося, разумеется, не только на Испанию, но и на всю планету), элитные рестораны вовсе не жалуются, не простаивают, не теряют клиентов, а очень даже напротив — уверенно идут вверх, наращивая и славу, и прибыль.

Известный испанский шеф-повар Дабис Муньос, недавно возглавивший мировой топ-100 2021 года, объявил, что с 1 января 2022 года меню его ресторана DiverXO вырастет в цене на 46%! То есть посетителям заведения придётся за удовольствие откушать платить на 110 евро больше — €360 вместо прежних 250. У молодого эпатажного повара, кстати, есть уже три звезды Мишлен — это единственная ресторация в Мадриде с таким престижным отличием.

Злые языки утверждают, что Дабис решил самым бессовестным образом воспользоваться присвоением ему звания лучшего шефа года и заработать на этом. Однако сам Муньос уверяет, что это повышение цен предпринимается исключительно с целью улучшить условия труда его работников, которые “находятся — из-за высокой ответственности — под большим психологическим давлением”.

На втором месте со стоимостью меню в 290 евро — ресторан Lasarte, находящийся в муниципалитете Гипускоа (Страна Басков).

Третий — ещё один Lasarte (€250), расположенный в отеле Monument в Барселоне. За такие же деньги можно отобедать в ресторане знаменитого испанского повара Кике Дакосты в Daniya (провинция Аликанте) и Azurmendiбаска Энеко Ача в пригороде Бильбао.

DiverXO, надо сказать, — не самый дорогой ресторан в Испании, как думают многие. С января он станет вторым (до этого момента — держится на четвёртом месте). Первую позицию занимает (вот уже не один год) ресторан Sublimotion, управляемый шеф-поваром Пако Ронсеро и функционирующий в отеле Hard Rock Ibiza. Отель, как нетрудно догадаться, расположен на острове Ибица. Стоимость меню в Sublimotion составляет €1650.