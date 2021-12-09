Грандам испанского ресторанного бизнеса кризис не помеха

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Пока средний иберийский общепит страдает от почти двухлетнего кризиса (свалившегося, разумеется, не только на Испанию, но и на всю планету), элитные рестораны вовсе не жалуются, не простаивают, не теряют клиентов, а очень даже напротив — уверенно идут вверх, наращивая и славу, и прибыль.
Известный испанский шеф-повар Дабис Муньос, недавно возглавивший мировой топ-100 2021 года, объявил, что с 1 января 2022 года меню его ресторана DiverXO вырастет в цене на 46%! То есть посетителям заведения придётся за удовольствие откушать платить на 110 евро больше — €360 вместо прежних 250. У молодого эпатажного повара, кстати, есть уже три звезды Мишлен — это единственная ресторация в Мадриде с таким престижным отличием.
Злые языки утверждают, что Дабис решил самым бессовестным образом воспользоваться присвоением ему звания лучшего шефа года и заработать на этом. Однако сам Муньос уверяет, что это повышение цен предпринимается исключительно с целью улучшить условия труда его работников, которые “находятся — из-за высокой ответственности — под большим психологическим давлением”.
На втором месте со стоимостью меню в 290 евро — ресторан Lasarte, находящийся в муниципалитете Гипускоа (Страна Басков).
Третий — ещё один Lasarte (€250), расположенный в отеле Monument в Барселоне. За такие же деньги можно отобедать в ресторане знаменитого испанского повара Кике Дакосты в Daniya (провинция Аликанте) и Azurmendiбаска Энеко Ача в пригороде Бильбао.
DiverXO, надо сказать, — не самый дорогой ресторан в Испании, как думают многие. С января он станет вторым (до этого момента — держится на четвёртом месте). Первую позицию занимает (вот уже не один год) ресторан Sublimotion, управляемый шеф-поваром Пако Ронсеро и функционирующий в отеле Hard Rock Ibiza. Отель, как нетрудно догадаться, расположен на острове Ибица. Стоимость меню в Sublimotion составляет €1650.
По словам Ронсеро, меню его ресторана “призвано держать все пять чувств гостя в тонусе”. Именно для этого Пако время от времени приглашает к себе “попрактиковаться” лучших испанских шефов, отмеченных мишленовскими звёздами — не так давно на кухне Sublimotion гремели кастрюлями в поте лица прославленные повара Дани Гарсия, Диего Герреро и Toньо Перес, а кондитер Пако Торребланка выдавал на-горá свои знамениты десерты.
Sublimotion — больше, чем просто элитный ресторан. По мнению некоторых экспертов, его правильнее было бы назвать первой и пока единственной в мире сценой “гастрономического спектакля”, в котором актёрами служат не только повара и официанты, но также и декорации, и специфический выставляемый свет, и музыка, и иллюзорная магия, создаваемая новейшими дизайн‑технологиями. Еда в тарелке — это далеко не всё, за чем приходят в Sublimotion. Здесь на столы кроме блюд (а точнее — вместе с блюдами) подают необычные ощущения. И потому ждут по большей части необычных клиентов. В этом фантастическом заведении бывали пятикратный обладатель “Золотого мяча” португальский футболист Криштиану Роналду, весьма успешный музыкальный ди-джей и продюсер француз Давид Гетта, американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, известная всему миру как Леди Гага. Список можно продолжать довольно долго. Если соберётесь откушать в Sublimotion — вообразите себе, в какой компании можете оказаться.
В ходе театрального шоу гостям (на каждый спектакль могут попасть всего 12 счастливчиков) последовательно подают 10 изысканных блюд, сочинённых лично Пако Ронсеро. При каждой новой подаче меняются декорации и “исполнители”. В ресторане установлены камеры с возможностью обзора в 360 градусов, изображения проецируются на стены, пол и потолок, что даёт возможность посетителям почувствовать себя внутри необычного пространства, которое наполнено ароматами, звуками, образами, текстурой, а в качестве финального аккорда дарит незабываемые вкусовые ощущения.
Кстати, с 4 ноября 2021 г. по 4 февраля 2022 г. Sublimotion “гастролирует” в люксовом гостиничном комплексе Mandarin Oriental Jumeira в Дубае со своими гастрономическими “спектаклями”.
Андрей Карат