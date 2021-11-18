Гордон Рамзи объявляет о запуске коллекции итальянских вин

Знаменитый шеф-повар, обладатель звёзд Мишлен Гордон Рамзи объявил о запуске собственной линейки итальянских вин Gordon Ramsay Italian Collection, созданной в сотрудничестве с Benchmark Drinks и известным виноделом Альберто Антонини.

В коллекцию входят три вина: красное, белое и розовое. Пока их можно приобрести исключительно в сети супермаркетов Tesco или онлайн на сайте winedelivered.co.uk.

Итальянская коллекция Гордона Рамзи, которую он разрабатывал в течение нескольких лет, “сочетает в себе природную страсть” британского шефа “с сердцем и душой итальянского виноделия”. По словам повара, “при изготовлении этих вин было использовано всё лучшее и только лучшее, что может предложить Италия в винной отрасли”.