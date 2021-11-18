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Гордон Рамзи объявляет о запуске коллекции итальянских вин

“Виноделие всегда увлекало меня, это волшебный процесс!..”
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Знаменитый шеф-повар, обладатель звёзд Мишлен Гордон Рамзи объявил о запуске собственной линейки итальянских вин Gordon Ramsay Italian Collection, созданной в сотрудничестве с Benchmark Drinks и известным виноделом Альберто Антонини.

В коллекцию входят три вина: красное, белое и розовое. Пока их можно приобрести исключительно в сети супермаркетов Tesco или онлайн на сайте winedelivered.co.uk.

Итальянская коллекция Гордона Рамзи, которую он разрабатывал в течение нескольких лет, “сочетает в себе природную страсть” британского шефа “с сердцем и душой итальянского виноделия”. По словам повара, “при изготовлении этих вин было использовано всё лучшее и только лучшее, что может предложить Италия в винной отрасли”.

Гордон Рамзи
Гордон Рамзи и его вина

Управлять рестораном с 3 звездами “Мишлен” более 20 лет означает, что я имел удовольствие дегустировать одни из лучших вин в мире. Виноделие всегда увлекало меня; это волшебный процесс, в котором традиции, страсть и наука сливаются воедино и воплощаются в одной потрясающей бутылке. Италия и итальянские вина занимают особое место в моём сердце. Я провёл немало невероятно счастливого времени в этой удивительной стране, и многие моменты моей жизни здесь стали ещё лучше благодаря бокалу прекрасного вина. Когда дело дошло до запуска моей собственной линейки вин, было очень важно добиться, чтобы они достигли таких же стандартов качества, которыми отмечены блюда в моих ресторанах, — сказал Рамзи. — Было очень приятно сотрудничать в этом проекте с Альберто Антонини, одним из величайших виноделов Италии. Я очень горжусь тем, что мы создали, и надеюсь, что любителям хорошей кухни и вина по всей Великобритании это понравится так же, как и мне.

Итальянский винодел Альберто Антонини — непререкаемый авторитет в современном виноделии. Рамзи хорошо известны привязанность и уважение Антонини к многолетним (а возможно, и многовековым) традициям производства вина — именно это и стало главным критерием, на основании которого британец выбрал себе партнёра.

Пара приняла необычное решение смешать фрукты из двух разных винодельческих регионов Италии — Тосканы и Абруццо, чтобы достичь желаемого вкуса и стиля напитка.

“Гордон Рамзи и Альберто Антонини — “брак, заключенный на небесах”; каждый из них стремится создавать продукты высшего качества в своих областях, и вместе они выдали прекрасную коллекцию вин. Мы рады были сотрудничать с ними”, — отметил Пол Шаафсма, управляющий директор Benchmark Drinks.

Итак, три вина, которые составляют итальянскую коллекцию Гордона Рамзи.

Intenso Rosso 2020

Яркий рубиново-красный цвет с ароматами свежей красной смородины, ежевики и кремня. Это вино обладает глубиной и текстурой во вкусе с ярко выраженными танинами и мягким сочным послевкусием. Идеально сочетается с тосканским стейком на гриле или насыщенным томатным рагу.

Intenso Rosso 2020
Intenso Rosso 2020

Vibrante Bianco 2020

Бледно-соломенного цвета с нотами белых цветов и ароматами свежего зелёного яблока и белого персика. Вино яркое и сочное на вкус. Обладает освежающей кислинкой с длительным минеральным послевкусием и может быть подано с ризотто из морепродуктов или свежим салатом капрезе.

Vibrante Bianco 2020
Vibrante Bianco 2020

Elegante Rosato 2020

Бледно-розового цвета со свежим ароматом красной вишни. Это вино обладает ароматным цветочным вкусом с нежными танинами и элегантным послевкусием. Идеальное дополнение к каччиаторе из курицы, феттучини из свежеобжаренных овощей. Хорошо также в качестве аперитива (подаётся охлаждённым).

Elegante Rosato 2020
Elegante Rosato 2020

Gordon Ramsay Italian Collection будет доступна по розничной цене £10.

Таким образом, Гордон Рамзи становится очередной (и пока последней) знаменитостью, запустившей собственную линейку вин, следуя по стопам киноактёров Брэда Питта и Анджелины Джоли, члена британского парламента и выдающегося игрока в крикет Яна Ботэма, а также музыканта и автора множества хитов группы Take that Гэри Барлоу.

На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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