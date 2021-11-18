Гордон Рамзи объявляет о запуске коллекции итальянских вин

Время на чтение: 2 минуты.
Знаменитый шеф-повар, обладатель звёзд Мишлен Гордон Рамзи объявил о запуске собственной линейки итальянских вин Gordon Ramsay Italian Collection, созданной в сотрудничестве с Benchmark Drinks и известным виноделом Альберто Антонини.
В коллекцию входят три вина: красное, белое и розовое. Пока их можно приобрести исключительно в сети супермаркетов Tesco или онлайн на сайте winedelivered.co.uk.
Итальянская коллекция Гордона Рамзи, которую он разрабатывал в течение нескольких лет, “сочетает в себе природную страсть” британского шефа “с сердцем и душой итальянского виноделия”. По словам повара, “при изготовлении этих вин было использовано всё лучшее и только лучшее, что может предложить Италия в винной отрасли”.
Итальянский винодел Альберто Антонини — непререкаемый авторитет в современном виноделии. Рамзи хорошо известны привязанность и уважение Антонини к многолетним (а возможно, и многовековым) традициям производства вина — именно это и стало главным критерием, на основании которого британец выбрал себе партнёра.
Пара приняла необычное решение смешать фрукты из двух разных винодельческих регионов Италии — Тосканы и Абруццо, чтобы достичь желаемого вкуса и стиля напитка.
“Гордон Рамзи и Альберто Антонини — “брак, заключенный на небесах”; каждый из них стремится создавать продукты высшего качества в своих областях, и вместе они выдали прекрасную коллекцию вин. Мы рады были сотрудничать с ними”, — отметил Пол Шаафсма, управляющий директор Benchmark Drinks.
Итак, три вина, которые составляют итальянскую коллекцию Гордона Рамзи.
Intenso Rosso 2020
Яркий рубиново-красный цвет с ароматами свежей красной смородины, ежевики и кремня. Это вино обладает глубиной и текстурой во вкусе с ярко выраженными танинами и мягким сочным послевкусием. Идеально сочетается с тосканским стейком на гриле или насыщенным томатным рагу.
Vibrante Bianco 2020
Бледно-соломенного цвета с нотами белых цветов и ароматами свежего зелёного яблока и белого персика. Вино яркое и сочное на вкус. Обладает освежающей кислинкой с длительным минеральным послевкусием и может быть подано с ризотто из морепродуктов или свежим салатом капрезе.
Elegante Rosato 2020
Бледно-розового цвета со свежим ароматом красной вишни. Это вино обладает ароматным цветочным вкусом с нежными танинами и элегантным послевкусием. Идеальное дополнение к каччиаторе из курицы, феттучини из свежеобжаренных овощей. Хорошо также в качестве аперитива (подаётся охлаждённым).
Gordon Ramsay Italian Collection будет доступна по розничной цене £10.
Таким образом, Гордон Рамзи становится очередной (и пока последней) знаменитостью, запустившей собственную линейку вин, следуя по стопам киноактёров Брэда Питта и Анджелины Джоли, члена британского парламента и выдающегося игрока в крикет Яна Ботэма, а также музыканта и автора множества хитов группы Take that Гэри Барлоу.
Андрей Карат