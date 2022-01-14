Го как инструмент интеллекта и стратегии. Часть II

Ранее я уже упоминал, что современная модель экспансии КНР — это практически отражение типовой партии в Го. Добавлю — которую ведёт хладнокровный и искушённый игрок. Посмотрите на карту мира. Что там происходит? Уклоняясь от прямой конфронтации, Китай мягко, на “кошачьих лапах”, расставляет свои камни на “пустых”, не контролируемых другими глобальными игроками “перекрёстках”. Входя на них через экономические проекты, инвестиции и избегая острых политических вопросов, КНР покупает доверие и лояльность иностранных режимов, скрыто усиливая собственное политическое влияние. Следующим шагом, вполне естественным для китайских партнёров, выступает проникновение в местную экономику китайских компаний — это закрепление позиции. Далее — защита: появление военной инфраструктуры. Не повсеместно, а лишь в ключевых точках, которые “держат” собой не только зоны китайских интересов, но и весь регион.

Как вы помните, есть ещё пункт 4 — наступление. Смотрим вновь на карту мира. Где там у нас сейчас китайские дивизии ломят на врага? Нигде… При этом зоны китайского влияния растут, как грибы после дождя. Как же так?! А вот так. Пока вы высматривали отсутствующие атаки китайских дивизий, вы проморгали продвижение китайских экономических проектов и инвестиций, которые де-факто с точки зрения установления Пекином контроля над нужными районами сработали не хуже (а точнее — лучше), чем открытое вторжение НОАК. Не быстро, не в лоб, но последовательно, нелинейно и эффективно Китай наращивает своё влияние — всё, как в Го.

Но что это мы всё о Китае? Если взглянуть на “доску” международного положения России, то мы там тоже увидим элементы стратегического замысла, отточенного на игре Го. Правда — замысла чужого, не нашего. Своим нежеланием заниматься скучной, рутинной и нестатусной работой по укреплению ближнего пространства СНГ, российская дипломатия породила множество слабостей, которыми с удовольствием воспользовались другие игроки в “глобальное Го”. Прежде всего, это были, разумеется, американцы.

К моменту начала украинского Евромайдана РФ не располагала внятным планом действий, что вынудило Москву оперировать в коридоре чужого замысла. Импровизация с возвращением Крыма в родную гавань была удачной, но вынужденной импровизацией. По большому счёту, России на украинском направлении до сих пор не удалось “выпрыгнуть” из того коридора возможных действий, который оказался навязан Москве извне.

Российское военное присутствие в Сирии — это, безусловно, хорошо выставленный камень. Но он нуждается в усилении, чтобы не стать вместо ресурса обузой. Пока же усиления камня не случилось, нашей текущей слабостью очень умело пользуется Турция.

Вместе с тем и в российских действиях есть внятные элементы стратегического замысла. Например, изъяны “игровых позиций” оппонентов позволяют Российской Федерации редко, но метко расставлять камни на гобане Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Где-то это “ихтамнеты” из ЧВК, где-то — военно-техническое сотрудничество, где-то — предоставление технологий и инвестиций.

Нужно признать, что Го с автоматом Калашникова или — с АЭС (тут кому как больше нравится) у России зачастую получается очень удачное. Однако Москве важно помнить и придерживаться логики стратегии: укреплять свои позиции (даже если они предназначены для последующего размена), ликвидировать слабости и только потом расширять своё влияние.

Язык Го, язык интеллекта, язык создания мира через влияние и видение перспективы — это язык конкурентного и умного состязания за свои территории (очень богатые и ценные как для нас, так и для наших иностранных “партнёров”), а также за место на мировом гобане. Хочется пожелать России, чтобы она умела уверенно “разговаривать” на этом языке.

Ещё раз хочу напомнить: Го — это больше чем просто игра!