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Го как инструмент интеллекта и стратегии. Часть I

Игра, в которой тактика вторична

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Го. Пусть эта логическая настольная игра в России и менее распространена, чем шахматы и шашки, но я уверен, что её название у нас известно многим. Правила русского языка диктуют написание названия игры с маленькой буквы — го. Однако из уважения к глубокому стратегическому содержанию игры я предпочитаю использовать название с большой буквы — Го.

Как и происхождение других популярных настольных игр, начало истории Го окружено мифами и легендами. Поэтому когда Го появилась на свет — точно неизвестно. Зато известно, что уже более 2 500 лет назад Го была достаточно широко распространена в Древнем Китае. До XIX века игра культивировалась почти исключительно в Восточной Азии, где Го рассматривалась как упражнение для развития стратегического мышления. Соответственно, основными “пользователями” игры считались правители и военные. Правила Го изучались как китайскими императорами и их приближёнными, так и японскими самураями.

Последующее “освоение” европейскими странами Китая и “открытие” Японии экспедицией ВМС США, которой командовал командор Перри, познакомили с древней игрой европейцев и американцев. В XX веке Го (что можно перевести как “окружать камни”) распространилась по всему миру!

В отличие от Восточной Азии, в Европе и Штатах Го позиционировалась преимущественно как увлечение интеллектуалов, то есть учёных, бизнесменов и политиков. Что, кстати, не помешало американцам внести изучение Го в учебный план своей военной академии в Вест-Пойнте.

Игра го

В разное время с большим удовольствием в Го играли такие известные личности, как японский мастер меча Миямото Мусаси, главнокомандующий Объединённым флотом Японской империи во время Второй мировой войны Исороку Ямамото, физик-теоретик Альберт Эйнштейн, создатель КНР Мао Цзэдун, математик/логик/криптограф Аллан Тьюринг, предприниматель Билл Гейтс, госсекретарь США Генри Киссинджер, 44-й президент США Барак Обама, программист и соучредитель Google Сергей Брин, а также многие другие.

Американский математик Джон Форбс Нэш создал свою теорию игр, основываясь во многом на собственной практике игры в Го. Основатель Alibaba Group Джек Ма говорил: “Принципы, которые я постиг в Го, заложили успех моего бизнеса”. Во многих азиатских корпорациях умение играть и выигрывать в Го рассматривается как часть вступительного экзамена и гарантия дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, будучи сам весьма продвинутым игроком в Го, у себя на родине активно способствует всемерному “внедрению в массы” древней игры. Мало того, присущая современному Китаю стратегия “игры в долгую” с реализацией тихой, неспешной, но системной экспансии — это проекция классических комбинаций Го! Впрочем, подробнее мы об этом поговорим чуть позже.

Ряд школ и клубов Го рассматривают умение “окружать камни” не только как игру, но и как отдельный вид искусства. В 2008 году Го вошла в число пяти базовых дисциплин World Mind Sports Games — Всемирных интеллектуальных игр. Словом, применительно к древней игре знаменитый лозунг “О спорт, ты — мир!” следует понимать как “О Го, ты завоевала мир!”

***

Правила игры в Го просты и аскетичны. Есть квадратная доска — гобан, расчерченная на 361 перекрестков. Есть игровые фишки — камни — по 180 штук на каждого игрока, различающихся только цветом (чёрные или белые). Фигур, как в шахматах, нет. По сути, игрок сам создаёт на гобане нужные ему фигуры из камней, строя “крепости” и выдвигая (точнее — выставляя) “войска” для атаки.

Начинают всегда “чёрные”. Игроки ходят по очереди, ставя камни на любой свободный перекрёсток доски в стремлении окружить/захватить камни противника. Чем большую территорию на гобане удастся занять и защитить от вторжений соперника, тем лучше. Игра заканчивается, когда у игроков не остаётся возможности расширять на доске границы своих владений. Победа определяется по числу перекрёстков на игровой доске и вражеских камней, которыми удалось овладеть тому или иному игроку.

Большое игровое поле и минимум правил создаёт десятки, если не сотни миллионов комбинаций. Смысл Го — в нелинейной стратегии, которая “течёт, как вода”, как говаривал Сунь-цзы. Весьма показательна разница между Го и другой древней логической игрой — не стратегической, а тактической. Речь, разумеется, идёт о шахматах. В последних цель игры — тотальная победа или поражение в лобовом столкновении двух “армий”. В Го же задача заключается в том, чтобы неспешно, но уверенно наращивать своё преимущество, атакуя противника с любой подходящей стороны. Тактика тут вторична. Первичны постоянный стратегический прогресс и усиление влияния на всём пространстве игровой доски.  

Важно не “растоптать” противника, а создать пространство, где оппоненту придётся действовать в соответствии с вашей логикой. Особым “шиком” в Го считается выигрыш с перевесом в минимальное количество очков. Это подчёркивает стратегический замысел игры — не сразить противника решительным coup de grâce, а освоить всю территорию гобана, на которой найдётся место и сопернику, но только там и тогда, где это сочтёт необходимым победитель.

Го — это не про “шашки наголо и поскакали”. Го — это про время, перспективу и глобальное восприятие событий. Го — это игра про влияние и нелинейные действия, в ходе которых осуществляются захват пространства и “сжимание” противника. Каждое “боестолкновение” на доске — а их может быть несколько, происходящих одновременно, — имеет свою цену по потенциальному и фактическому количеству захваченных “точек” — перекрёстков.

Окончание следует.

Александр Костин

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