Где бы выпить и закусить товарищу офицеру?..

“Не место красит человека, а человек место”, — говорит нам русская народная пословица, и назовите-ка мне хоть одну из них, которая не права! А ещё один классик сказал, что дураки в Петербурге без места не бывают, и цитата эта прямого отношения к нашей теме не имеет, но, во-первых, я рисанулся её знанием, а во-вторых, вы теперь, пока читаете, заодно и вспомните, кто это сказал — и от этого всем нам будет одна сплошная польза.

Вернёмся к тематике благородных напитков. Тут, кроме того “что”, “с кем”, “под что” и “за что”, важно ещё и “где”. Ой, да было бы что и с кем, скажете вы и будете абсолютно правы, — тут бы можно сразу и к выводам переходить, предварительно восхитившись вашими умом и сообразительностью, но нет — неуёмная тяга рассказывать истории сделать мне этого не даст, и поэтому сидите и слушайте.

Мишуковская развилка — решил начать с неё. Там, где дорога из Мурманска в никуда (по мнению большинства жителей средней полосы) разветвляется и одной своей половиной сворачивает к Полярному, а другою тянется к Заполярному и Никелю, есть автобусная остановка, и зачем она там, не знает никто — ведь из жилых районов в округе есть только птицефабрика, а зачем курицам автобус в Заполярный, который ходил тогда два раза в сутки, да и то по выходным?

Ну и воняет там летом, скажу я вам! Хорошо, что мы оказались на этой остановке зимой — если бы не мороз, темень и бесконечная тундра во все стороны с туманной перспективой словить попутку до Заозёрска, то и вовсе было бы отлично!

Попали мы на ту развилку после того, как отвезли спасательные плотики на поверку в Полярный, а КамАЗ наш был в один конец.

— Да что вы, — приободрил нас командир бербазы, — три боевых офицера и до базы не доберётесь?!

А на наши возражения ответил бегством, ссылаясь на срочные дела.

И вот матрос, выкинув нас у Мишуковской развилки, укатил в Североморск, а мы постояли, похрустели снегом, полюбовались на звёздное небо, попускали колечки пара изо рта и с удивлением отметили, что прошло всего пару минут этого безудержного веселья, а уже стало зябко и, по ощущениям, веселимся мы тут не меньше часа.

— Ну что, господа, я предлагаю! — и Игорь похлопал по сумке у себя на плече.

— Категорически поддерживаем!

Нет, мы знали, конечно же, что алкоголь не согревает, но здесь и сейчас нас не согрело бы ничего, и раз всё равно загибаться, так лучше уж делать это весело, и вот тут-то алкоголь в самый раз!

Из закуски нашлась только вакуумная упаковка сосисок, нагло и наглухо замёрзших, но зато их было целых восемь!

Хлебнули по глотку и попытались закусить, но нет — палочки эти не кусались абсолютно, но оказалось, что если их сосать на манер чупа-чупсов, то тоже норм.

Пол литра “шила” ушли, как дети в школу, и только мы взяли пососать по второй сосиске, возле нас остановился УАЗик с незнакомым капитаном 1 ранга на борту.

— Товарищи офицеры!

— Здравия желаем!

— Стесняюсь спросить, а что здесь происходит?

— Ловим попутку до Заозёрска!

— Добро пожаловать на борт!

— А зачем у вас сосиски во рту торчат? — уточнил он уже после того, как мы тронулись.

— А они замёрзшие просто!

— Фууу, ну и амбре от вас, теперь-то отчётливо ясно, что вы закусываете, но со стороны, поверьте, смотрелось это несколько странно! Ваня, у тебя паёк с собой? Выдай им хлеба и тушёнки, — пусть хоть поедят!

Место номер два — это природа. Да, Мишуковская развилка, — это тоже своего рода природа, но кто же её добровольно назначит местом для проведения мероприятия по пероральному употреблению спиртосодержащих жидкостей? Никто — вот правильный ответ, но природа Заполярья вообще очень красива, это правда — век на лодке не кататься (!), и не выпивать на ней значило бы не пользоваться теми милостями от природы, которые она даёт нам добровольно, несмотря на то, что вообще мы их берём у неё сами. И, конечно же, когда выходишь на природу, то нестерпимо начинает хотеться мяса — это закономерность.

В короткое, но яркое северное лето ходили мы на природу и мелкими группками отщепенцев, и всем экипажем, что за минусом вахты и плюсом семей переваливало количеством за сто человек, и вы можете сказать, что да ну, как это можно организовать, и на это я приведу вам железный аргумент — старпом.

Старпом наш чётко придерживался правила, что начальник, который не может предотвратить безобразие, обязан его возглавить, и поэтому как только по кораблю начинали ходить шепотки, что вот бы неплохо усугубить на природе, а то лето опять проходит, как скорый Мурманск — Адлер и снова мимо нас, собирал командиров боевых частей, распределял обязанности и назначал дату.

Штурманская боевая часть отвечала за выход в нужное место, ракетная — ни за что, минно-торпедная не мешалась под ногами, на плечах связи и РТС было музыкальное сопровождение и танцы, механики со службой снабжения обеспечивали костёр и процесс готовки, химики следили за составом воздуха, а медики несли с собой йод и бинты — всё, как в боевом походе! И это было, замечу я вам, настолько душевно и уютно, что описывать я даже не возьмусь — не хватит навыков.

Хотелось мяса с живого огня и зимой, которая, в отличие от лета, длится там месяцев восемь и является полноправной хозяйкой положения в восприятии людьми окружающей их действительности. Так мы плавно переходим к третьему месту — квартиры друзей.

Друзья в общем и квартиры их в частности — и пусть первым бросит в меня камень тот, кто не согласен — являются теми факторами, которые помогают нам выносить тяготы и лишения чего бы то ни было намного легче и приятнее, вплоть до полного их растворения в чувстве спокойствия и уверенности.

Квартиры были не у всех, и с точки зрения логики этого никак не объяснить, когда в закрытом городке для подводников не хватает квартир для подводников.

Традиции, что ли? По этой причине, а также потому, что все всё равно привыкли быть вместе день и ночь, с короткими перерывами на сон, то собирались на квартирах у друзей легко и непринуждённо — не планируя заранее и не предупреждая. Да чего уж там, даже и стучались перед тем, как зайти, не всегда.

Но если договаривались заранее, по какому-то формальному поводу, то вот тут-то мясо и появлялось на сцене, и главная проблема с его приготовлением на огне зимой была в том, чтобы найти какой-то лист из металла — капот от автомобиля или ещё что — и разводить костёр на нём, а иначе костёр уходил в снег так глубоко, что до огня не достать было и вилами. Смекалка — понимаете, о чём я?

На следующее место следует поставить ресторан. Ну как ресторан: днём-то это была столовая при гостинице, но вечером… оставалась в общем-то столовой, но называлась уже рестораном “Северное сияние” (это, кстати, самое популярное название для ресторанов за Полярным кругом) и преображалась — в воображении посетителей, в основном, — в царство порока, танцев и арену томной половой борьбы. Но кому я тут это буду рассказывать — что вы, в ресторанах никогда не бывали? Довольно скучное, как по мне, место без хорошей компании, а компания у нас всегда во главе, как мы помним!

Боевой крейсер. Да, однозначно очевидно, что выпивать на боевом крейсере категорически запрещено, да и так, без запретов, мало кто стал бы этим заниматься — на нём служат же взрослые и довольно серьёзные люди, которые понимают степень своей ответственности за происходящее и могут предсказать последствия своих поступков, но, с другой стороны, они же и понимают, когда им немножко и можно.

Например, в боевом дежурстве, когда на корабле по двое суток сидит половина экипажа: не больше трети из них несёт какую-то вахту, а остальные просто ждут ядерной войны, чтоб успеть ответить, а то и вовсе опередить, и вот сколько ядерных войн вы помните на своём веку? И я — ни одной, а ждать чего-то, во что ты не очень-то и веришь — а в ядерную войну мы не верили — скучно же и отдаёт бессмысленностью, поэтому нет-нет да и да, но не то чтобы в сопли, а так — чтоб в преферанс веселее играть было!

И пусть это не к месту в рассказе про место, но раз уж пришлось, то замечу, что пьянка ради пьянки не интересовала нас почти никогда. Когда ты молод, здоров, весел и нагружен чувством ответственности по самые брови, то чем тебя может привлекать состояние алкогольного опьянения, если оно не является поводом к чему-то? К преферансу, к разговору, к забегу по сопкам на время, к купанию в озере, а то и море, которое, на секундочку, всё ещё Баренцево, к обсуждению, наконец, планов на будущую непременно светлую и беззаботную жизнь!

Ничем — вот единственный правильный ответ.

На этом, пожалуй, все места я и перечислил и, как ни странно (хотя что же тут странного), мы пришли с вами снова к тому же самому выводу о главенстве компании над всем, в том числе и над местом.

Ну что ж, тогда так и запишем: и “где” тоже не важно — важно “с кем”!