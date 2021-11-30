Friendly fire и иные казусы Синопского сражения

Большая часть последующих событий 30 ноября, завершившихся истреблением эскадры османов, хорошо известна. Посему предлагаю остановиться на малознакомых моментах боестолкновения и развеять несколько популярных в нашей стране мифов.

Во-первых, английский наёмник Адольфус Слейд в Синопском сражении не участвовал, что бы там не утверждали русские источники. Прорывом турецкого пароходофрегата “Таиф” (единственного вымпела из состава турецкого соединения, который спасся от уничтожения) командовал турок Яхья-бей. В турецком исследовании профессора Бесима Йозкана Sinop Deniz Felaketi указывается следующее: “Таиф” (капитан Яхья-бей), полностью осознав безнадёжное положение эскадры Осман-паши, уже в начале сражения развёл пары, вышел в море и пошёл к Герзе (Gerze). На этом пути он встретился с фрегатами “Кагул” и “Кулевчи”, уклонившись от боя с которыми, он затем сражался с кораблями Корнилова, которые также шли к Синопу. Он также смог ускользнуть (evaded) от них благодаря своему превосходству в скорости. На пути домой на нём кончился уголь, и экипаж был вынужден сжечь почти всё дерево, которое имелось на корабле. Его неудачливый капитан Яхья-бей, ожидавший награду за спасение корабля, был затем отдан под суд и уволен со службы с лишением чина “за недостойное поведение”. Сам султан Абдул-меджид был очень недоволен бегством “Таифа”, он сказал: “Я бы предпочёл, чтобы он не спасся бегством, а погиб бы в бою, как и остальные”.

Во-вторых, Синоп ни в коем случае не был триумфом бомбических пушек. В ходе сражения русские корабли выпустили по турецкой эскадре и самому Синопу в общей сложности 18 055 снарядов, из которых только 167 являлись бомбами 68-фунтовых бомбических орудий. То есть бомбы здесь составляли менее 1% от выпущенных снарядов. Причём часть бомб в горячке боя русские канониры “отправили по назначению” вообще без запалов. То есть при попадании такие бомбы априори не имели шанса взорваться.

В-третьих, не обошлось при Синопе без такого явления, как friendly fire. У русского линейного корабля “Три Святителя” в начале сражения перебило шпринг. Корабль тут же развернуло, из-за чего перед его орудиями оказались не турецкие вымпелы, а свои. Если вы думаете, что данный нюанс остановил раздухарившихся канониров русского 120-пушечника, то таки нет. Без какой-либо паузы “Три Святителя” принялся гвоздить по второму русскому флагману и 84-пушечному “Ростиславу”. Это продолжалось до тех пор, пока Новосильский не поднял сигнал “Трём Святителям” прекратить огонь.

В-четвёртых, у нас часто пишут, что разгром турецкой эскадры у Синопа сподвиг Англию и Францию объявить войну России. Гм… К 16.00 30 ноября горела не только турецкая эскадра, но и весь Синоп, засыпанный пылающими обломками взорвавшихся кораблей. Этот-то пожар Синопа и возмутил Англию и Францию. Дело в том, что союзники ранее пообещали туркам неприкосновенность турецкой территории. Подчеркну — не уничтожение турецкой эскадры, а именно испепелённый Синоп стал формальным поводом для объявления войны.