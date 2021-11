Friendly fire и иные казусы Синопского сражения

После Синопа русские поторопились отвести свои корабли в Севастополь. Постфактум можно сказать, что это оказалось не самым разумным решением. Дело в том, что с 30 ноября по 2 декабря 1853 года на Босфор обрушился небывалый по силе ветер, причинивший серьёзный урон находившимся в проливе турецким кораблям и дезорганизовавший береговую оборону. Подойди Нахимов с Новосильским к Босфору 4-5 декабря (примерно к этому сроку “Императрица Мария” и Ко могли добраться от Синопа к северному входу в пролив) — вполне возможно, что растерявшиеся турки приняли бы русский ультиматум, что позволило бы Санкт-Петербургу избежать Крымской войны.

Косвенным доказательством этого может служить такой факт: сразу после известия о поражении султан издал фирман о беспрепятственном пропуске без досмотра через проливы русских торговых (и не очень) судов до 23 февраля 1854 года включительно. Ну то есть отменил он своё распоряжение только тогда, когда понял: русские активных действий возле Босфора в ближайшее время вести не собираются.

Но это нам известно сейчас. А тогда, сразу после Синопа, 3 декабря 1853-го Николай I писал Меншикову: “Думаю, что большим действиям флота конец и отдых. Кажется, что 4 фрегатов и обыкновенных пароходов у нас теперь, должно быть, довольно, когда главной неприятельской эскадры более не существует. Ежели точно англичане и французы войдут в Чёрное море, с ними драться не будем, а пусть они отведают наших батарей в Севастополе, где ты их примешь салютом. Высадки не опасаюсь, а ежели бы попытка и была, то, кажется, и теперь отбить их можно. В апреле же будем иметь всю 16 дивизию с её артиллериею, бригаду гусар и конные батареи, более чем нужно, чтобы заставить их хорошо поплатиться”.

А теперь — о реакции Запада на исход Синопского сражения. Вот цитата из английской “Иллюстрейтед Ландон Ньюс” от 2 декабря 1853 года: “Small egg of victory, not worth the lusty cackle” (“Незначительная победа, не соответствующая громкому кудахтанью о ней”).