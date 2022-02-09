Фарфоровая курительная трубка

Время на чтение: 4 минуты.
Что общего у бравого солдата Йозефа Швейка и Ильи Ильича Обломова? Думается, что услышав такой вопрос, даже самый начитанный читатель лишь пожмёт плечами недоуменно и ответит: “Да, в общем-то, и ничего…”
Читателя можно понять. Швейк и Обломов — литературные персонажи разных эпох. Да и потом, Швейк Гашека — бравый солдат Первой мировой войны, а гончаровский Обломов — русский барин, который чинно возлежит на диване и мечтает о светлом будущем с трубочкой в руках. Вот! Вот что у них общего — трубка! Да не простая, а фарфоровая.
Давайте сегодня о ней и поговорим.
Колосс на глиняных ногах
Сначала — немного истории. Хотя первые семена табака приплыли в Европу вместе с испанской экспедицией Колумба, вовсе не страна корриды и навах стала родиной курительных трубок. Как ни странно, но таковой можно считать злейшего врага Испанского королевства — Англию. Именно в Туманном Альбионе в 1575 году была основана первая фабрика по производству курительных трубок. Любопытно, что трубки эти были не бриаровые (до их появления оставалось ещё больше сотни лет), а глиняные.
Время шло — спрос на трубки ширился. Уже в конце XVI века трубочное производство перемахнуло Ла-Манш и обосновалось в Голландии, а именно в городишке Гауда. Новый бизнес оказался по-настоящему интернациональным. В соответствии с технологией, заимствованной у английских мастеров-трубкоделов, мастера голландские лепили трубки из бельгийской и немецкой глины. После чего получившиеся изделия в бесчисленных количествах развозились купцами в самые разные уголки старушки-Европы.
Случись кому из нынешних трубокуров оказаться в описанном выше времени, вряд ли наш современник остался бы доволен увиденной картиной воскурений по-европейски.
Вот, например, как “баловалась табачным зельем” беднота. В дымной таверне посетитель за гроши покупал порцию табака, после чего садился за стол. На оном из пивной кружки торчали пять-десять “общественных” глиняных трубок, воспользоваться которыми мог любой желающий. В целях соблюдения хоть какой-то гигиены у такой б/у трубки, прежде чем её набить и раскурить, обламывали или обкусывали край мундштука. Докурили? Бросайте опустевшую трубку в очаг — пусть она там прокалится, тем самым пройдя “дезинфекцию” перед следующей покуркой. Когда мундштук “кончался”, отработавшую своё трубку выбрасывали, меняя её в таверне на новую.
Более-менее состоятельные европейские курильщики носили в карманах собственные трубочки, да и табак покупали в лавках. К слову, в Российской империи времён Петра Первого монополия на продажу трубок и табака принадлежала английскому маркизу Кармартену Перегрину и его соратнику Карлу Гутфелю. Однако этот колосс воистину был на глиняных ногах — право на монопольную торговлю иностранцам было выдано всего на шесть лет.
Фарфоровый друг человека
Какие есть плюсы у глиняных трубок? Самый главный — низкая цена. В то время, когда эпидемия табакокурения охватила всю Европу, когда дымили решительно все — от королей до портовых нищих, низкая цена на трубки оказалась решающим фактором. Трубкоделы процветали, а трубокуры наслаждались. Но имелись у таких трубок и минусы. Глиняные трубки быстро и сильно нагревались, а затем столь же быстро остывали. Глина не обладала пористостью и практически не обкуривалась. А ещё она была крайне хрупкой. Чуть зазевался, задел глиняной трубкой за что-то или её уронил — бац! — топай в лавку за новой.
К счастью, в 1708 году саксонским экспериментаторам Чирнгаузу и Бёттгеру удалось получить европейский фарфор, тем самым предоставив в распоряжение мастеров-трубкоделов новый материал. Трубки из фарфора по “тактико-техническим” характеристикам обещали значительно превзойти своих глиняных “сестёр”.
Первой знамя “фарфорной революции” подняла Саксония, где в 1730-м Майсенская мануфактура впервые выпустила фарфоровые курительные трубки. По форме последние повторяли традиционные глиняные, но оснащались деревянным чубуком, который, в отличие от глиняного, при курении не обжигал пальцы. Спустя ещё несколько лет мастеру Йохану Йоахиму Кендлеру, трудившемуся на Майсенской мануфактуре, пришла в голову вполне логичная идея, что продажи фарфоровых курительных трубок можно существенно увеличить, если превратить “фарфорки” в художественную ценность. Почему бы и нет, если фарфоровые статуэтки с прилавков Майсена разлетались как горячие пирожки?
В 1738 году Кендлер сотворил фарфоровую трубку “Голова Льва”, тем самым запустив моду на так называемые “скульптурные” трубки. Чего только не лепили потом мастера! Головы животных, драконьи лапы, турецкие султаны, кувшины, наяды, дриады и одалиски — всё это и многое другое, воплощённое в фарфорно-трубочном форм-факторе, способно было вызвать восхищение даже у самых привередливых модников-трубокуров.
Увы, но рост количества выпускаемых фарфоровых “скульптурных” трубок крайне негативно сказался на их внешнем виде и изяществе отделки. В XIX веке, когда помешательство на фарфоровых трубках достигло апогея, большая часть этих трубок никакой художественной ценности уже не представляла. Изысканный аксессуар стал массовым сувениром и ширпотребом. Словом, Sic transit gloria mundi! Скорее всего, после такого афронта фарфоровые трубки канули в небытие, если бы не…
…Штуммель
Пока в Европе восходила, а затем стремительно закатывалась звезда фарфоровых “скульптурных” трубок, с конца XVIII века всё большую популярность среди трубокуров стал завоёвывать штуммель (Stummell, он же Holländisches Modell) — трубка с чашей удлинённой овальной формы. По внешнему виду эта конструкция напоминала яйцо со срезанным концом или тюльпан. “Ножка” штуммеля вставлялась в короткий чубук V-образной формы, который через переходник из пробки соединялся с мундштуком.
В отличие от “скульптурных” трубок, форма штуммеля оставалась неизменной — тут, как говорится, не выпендришься. Но зато простота этой самой формы оказалась отличной основой для нанесения росписей, картинок и целых миниатюр! Портреты, шаржи, гербы, лозунги и картины (аллегорические, мифологические, исторические, фривольные) превратились в непременный элемент украшения штуммелей. Как, кстати, и разного рода серебряные или медные цепочки, подвешенные к мундштуку. Табачные лавки размещали на чашах штуммелей свою рекламу. Отдельно стоит упомянуть про армейские трубки — на таких штуммелях рисовали батальный сцены. Уходящему “на дембель” солдату сослуживцы могли скинуться на трубку с именами или даже миниатюрными портретами однополчан.
Размерами фарфоровые трубки-штуммели могли похвастаться самыми разнообразными. От коротенькой “егерской” трубки с мундштуком из рябины — до метровой “каминной” трубки, богато украшенной цепочками, бусинами и брелоками. Бывали даже чаши с двойными стенками — для лучшего охлаждения дыма. Встречались и толстостенные — для поддержания тления табака. Такую трубку можно было отложить в сторону на полчасика — скажем, на обеденный перерыв — а после снова курить, не тратя время на раскуривание.
Не упустите шанс
При всех своих плюсах в плане практичности фарфоровые курительные трубки с бриаровыми всё же тягаться не могли, так что к середине XX века мода на “фарфорки” почти сошла на нет. Производство таких трубок резко сократилось, а уцелевшие образцы стали достоянием музейных и частных коллекций, антикварных магазинов или блошиных рынков. И всё же… Всё же если будет у почтенного читателя шанс приобрести настоящую фарфоровую трубку — я бы советовал его не упустить.
Ведь что может быть приятнее, чем устроиться в кресле или на кушетке с томиком Гашека в руках и, раскурив фарфоровую трубку, с головой погрузиться в похождения бравого солдата Швейка?
“Вахмистр закурил, дал набить трубку и Швейку, ефрейтор подкинул дров в печку, и жандармское отделение превратилось в самый уютный уголок на земном шаре, в тёплое гнездышко. Спустились зимние сумерки. Наступила ночь, время дружных задушевных бесед”.
Пых!..
Борис Гринёв