Фарфоровая курительная трубка

Сначала — немного истории. Хотя первые семена табака приплыли в Европу вместе с испанской экспедицией Колумба, вовсе не страна корриды и навах стала родиной курительных трубок. Как ни странно, но таковой можно считать злейшего врага Испанского королевства — Англию. Именно в Туманном Альбионе в 1575 году была основана первая фабрика по производству курительных трубок. Любопытно, что трубки эти были не бриаровые (до их появления оставалось ещё больше сотни лет), а глиняные.

Время шло — спрос на трубки ширился. Уже в конце XVI века трубочное производство перемахнуло Ла-Манш и обосновалось в Голландии, а именно в городишке Гауда. Новый бизнес оказался по-настоящему интернациональным. В соответствии с технологией, заимствованной у английских мастеров-трубкоделов, мастера голландские лепили трубки из бельгийской и немецкой глины. После чего получившиеся изделия в бесчисленных количествах развозились купцами в самые разные уголки старушки-Европы.

Случись кому из нынешних трубокуров оказаться в описанном выше времени, вряд ли наш современник остался бы доволен увиденной картиной воскурений по-европейски.

Вот, например, как “баловалась табачным зельем” беднота. В дымной таверне посетитель за гроши покупал порцию табака, после чего садился за стол. На оном из пивной кружки торчали пять-десять “общественных” глиняных трубок, воспользоваться которыми мог любой желающий. В целях соблюдения хоть какой-то гигиены у такой б/у трубки, прежде чем её набить и раскурить, обламывали или обкусывали край мундштука. Докурили? Бросайте опустевшую трубку в очаг — пусть она там прокалится, тем самым пройдя “дезинфекцию” перед следующей покуркой. Когда мундштук “кончался”, отработавшую своё трубку выбрасывали, меняя её в таверне на новую.

Более-менее состоятельные европейские курильщики носили в карманах собственные трубочки, да и табак покупали в лавках. К слову, в Российской империи времён Петра Первого монополия на продажу трубок и табака принадлежала английскому маркизу Кармартену Перегрину и его соратнику Карлу Гутфелю. Однако этот колосс воистину был на глиняных ногах — право на монопольную торговлю иностранцам было выдано всего на шесть лет.