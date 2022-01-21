Фантастический рейд фрегата “Конститьюшен”

Время на чтение: 3 минуты.
В Интернете можно встретить любопытную байку о знаменитом американском парусном фрегате USS Constitution, он же Old Ironsides (“Железнобокий старина”). Приведём её полностью, благо читается байка легко и залихватски.
Фантастический рейд
“Фрегат США “Конститьюшн”, снаряжённый в боевой поход, нёс 48 600 галлонов (~180 тыс. л) пресной воды для экипажа в 475 офицеров и матросов.
Этого было достаточно для шестимесячного плавания в открытом море. Фрегат не имел опреснителей, т. е. должен был полагаться на возимый запас воды.
Согласно журналу фрегата, “27 июля 1798 года фрегат Соединённых Штатов “Конститьюшн” отплыл из Бостона, имея на борту полный экипаж в 475 офицеров и матросов, 48 600 галлонов свежей пресной воды, 7 400 орудийных выстрелов, 11 600 фунтов чёрного пороха и 79 400 (более 300 тыс. л) галлонов рома.
Цель похода: уничтожать и тревожить английские морские перевозки.
Достигнув Ямайки 6 октября, фрегат дополнительно взял на борт 826 фунтов муки и 68 300 галлонов (~250 тыс. л) рома. Затем он направился к Азорским островам, прибыв туда 12 ноября. Там заправился провиантом — 550 фунтами говядины и 64 300 галлонами (~240 тыс. л) португальского вина.
18 ноября фрегат отплыл к Англии. В последующие дни он принудил к сдаче 5 британских боевых кораблей, захватил и пустил ко дну 12 английских торговых судов. Из груза каждого захваченного корабля был взят только ром.
К 26 января порох и снаряды были истрачены без остатка. Тем не менее, даже невооружённый, “Конститьюшн” предпринял ночной налёт на Ферт-оф-Клайд в Шотландии. Десант с фрегата захватил на берегу перегонный завод и на рассвете переправил на борт “Конститьюшена” 40 000 галлонов (~150 тыс. л) шотландского виски.
Потом фрегат направился домой.
Фрегат Соединённых Штатов “Конститьюшн” прибыл в Бостон 20 февраля 1799 г. К этому времени на борту не было ни единого снаряда, не было пороха так же, как не было ни еды, ни рома, ни виски. Зато осталось 38 000 галлонов (~140 тыс. л) застойной пресной воды”.
Конец истории.
Война была, да не та
Обычно байка про лихой поход USS Constitution, рассказанная за столом в американском флоте молодым салагам, заканчивается тостом: “За флот!” (Go Navy!). Столь же обычно у салаг каких-то сомнений по части правдоподобности услышанной истории не возникает, а напрасно. Поскольку мы с вами не салаги, давайте-ка предметно разберём процитированную байку. Начнём с самого простого.
Соединённые Штаты Америки не воевали с Англией в 1798-1799 годах. В указанное время шла война между США и Францией, известная как “Необъявленная” или “Пиратская” война. Боевые действия разворачивались в бассейне Карибского моря, и Штаты находились в роли обороняющихся. То есть ни малейшей причины совершать рейд к берегам Англии и/или нападать на британские корабли в 1798-1799 годах у командира USS Constitution не было. Ну если он, конечно, не хотел угодить под трибунал.
Однако, это ещё цветочки. Переходим к ягодкам.
На самом деле американский фрегат в 1798 году покинул Бостон не 27 июля, а 22-го. Командир “Железнобокого старины” получил приказ произвести крейсерство между мысом Генри (Вирджиния) и Чарльстоном (Южная Каролина).
6 октября фрегат находился неподалёку от Хэмптон-Роудс, а не у Ямайки, которая, кстати, являлась штаб-квартирой британской Вест-Индской эскадры. Соответственно, даже если предположить, что командир USS Constitution на манер главного героя кинофильма “Тот самый Мюнхгаузен” решил единолично объявить войну Англии, Ямайка стала бы последним местом, куда отправился бы американский рейдер.
12 ноября американский фрегат вернулся на свою базу в Бостон, так и не ввязавшись за время плавания ни в одно боестолкновение. То же самое повторилось во время двух последующих в 1798-м рейдов “Железнобокого старины”.
26 января 1799 года USS Constitution добрался до залива принца Руперта (Доминика), где повредил фок-мачту.
20 февраля фрегат патрулировал близ Гваделупы.
Как нетрудно заметить, во время, указанное в байке, никаких особых подвигов за парусником на самом деле не числилось.
Бочки с виски на мачтах
Но и это ещё не всё.
Займёмся самой скучной частью нашего блиц-расследования, то есть — математикой.
Максимальное количество воды, принимаемое на борт стандартного хамфрисовского* 44-пушечного фрегата, составляло 47 265 галлонов. Максимальное количество алкоголя — 9 546 галлонов. В 1799 году доля алкоголя была уменьшена до 8 650 галлонов. Опираясь на эти цифры, можно смело утверждать, что упомянутый в байке литраж USS Constitution взять на борт никак не мог. Ну просто потому, что нельзя впихнуть невпихуемое.
Даже если с фрегата слить всю воду, то 147 700 галлонов рома, скорее всего, полностью заполнят USS Constitution до верхней палубы и либо начнут перехлёстывать через фальшборт, либо утопят ценную боевую единицу. Куда при этом можно поместить фигурирующий в байке шотландский виски — совершенно непонятно. Разве что бочки с алкоголем к мачтам/реям подвесить?..
Идём дальше. Экипаж 44-пушеного хамфрисовского фрегата составлял не 475 человек, как в байке, а 364. Забудем про трофейный шотландский виски — пусть себе болтается на такелаже. Но возьмём упомянутые в байке 147 700 галлонов рома и разделим их на количество членов экипажа “Железнобокого старины”, а также примем к сведению, что пить ром янки пришлось 180 дней (байка утверждает, что легендарный рейд USS Constitution длился полгода). Получаем 2.25 галлона, или 8.5 литра рома в день на человека!
Между прочим, ром в конце XVIII века был 40- или 50-градусный (80 proof). Читатель уже примерил на себя, сможет ли он выпить 8.5 литра 40-градусного напитка за день? Напомню, что когда концентрация алкоголя в организме человека достигает 0.3 процентов, homo sapiensтеряет сознание, а при 0.4-0.5 процентах наступает смерть. Для человека весом в 63 кг уже 5 унций (150 грамм) в час крепкого алкоголя (свыше 40 градусов) дают 0.25 процента алкоголя в крови.
В конце XVIII века фактический норматив приёма спиртного в сутки составлял 8 унций разбавленного алкоголя или 6.4 унции (189 грамм) алкоголя крепкого. Но это суточный норматив, су-точ-ный! Байка же нам предлагает поверить, что за 24 часа моряки выпивали 8.5 литров крепкого пойла. Как сказал бы Лермонтов: “Богатыри — не вы!”
В реальности “богатыри” склеили бы ласты от алкогольного отравления уже на первом галлоне рома — есть у меня такое подозрение… А ведь, согласно байке, экипаж фрегата уестествил ещё и 40 000 галлонов вискаря!..
Теперь давайте вспомним про упомянутый в байке порох. На выстрел из 24-фунтовой пушки тратилось 5-6 фунтов пороха. Таких пушек на USS Constitution имелось 30 штук, к каждой из которых полагался запас из 50 ядер (выстрелов). Соответственно, штатный запас пороха только для 24-фунтовых длинноствольных пушек должен был составлять 9 000 фунтов. Кроме “длинностволок” артвооружение фрегата включало 16 32-фунтовых карронад с тем же запасом на 50 выстрелов (стандартный заряд составлял 5 фунтов пороха). Это даёт нам ещё 4 000 фунтов. То есть в сумме набегает 13 000 фунтов пороха, которые вообще-то являются минимально необходимым для “Железнобокого старины” запасом. Штатный же запас был много больше, ибо учитывал усушку/утруску пороха, необходимость расхода пороха на прогрев орудий холостыми выстрелами и т. д. и т. п.
Байка же предлагает нам поверить в то, что командир фрегата являлся настоящим вредителем, поскольку, тварь такая, согласился во время войны выйти в море, имея на борту запас всего в 11 600 фунтов пороха.
Вывод? Пусть в байки верят только салаги!
Далее пошло-поехало…
Уверен, что многие хотели бы узнать, откуда же взялась разухабистая байка про американских моряков, выхлеставших галлоны рома и не притронувшихся к воде? Как ни странно, автором красивого сказания стал куратор Национального парка США Гарольд Петерсон. Именно этот известный учёный примерно в 1950 году впервые озвучил историю про фантастический рейд USS Constitution в качестве… тоста.
А далее пошло-поехало.
То, что застольная шутка стараниями легковерных энтузиастов немедленно разлетелась по палубам, кубрикам, каютам, кают-компаниям и кабакам United States Navy, а в наше время угодила в Интернет, Петерсону поставить в вину никак нельзя. Уж он-то точно знал, что рассказывает всего лишь байку!
Такие дела.
*Если вам интересно, кто такой Joshua Humphreys и какое отношение сия личность имела к постройке USS Constitution, укажите это в комментариях к тексту. Поверьте — автору есть, что сказать за господина Хамфриса.
Сергей Махов