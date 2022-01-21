Фантастический рейд фрегата “Конститьюшен”

“Фрегат США “Конститьюшн”, снаряжённый в боевой поход, нёс 48 600 галлонов (~180 тыс. л) пресной воды для экипажа в 475 офицеров и матросов.

Этого было достаточно для шестимесячного плавания в открытом море. Фрегат не имел опреснителей, т. е. должен был полагаться на возимый запас воды.

Согласно журналу фрегата, “27 июля 1798 года фрегат Соединённых Штатов “Конститьюшн” отплыл из Бостона, имея на борту полный экипаж в 475 офицеров и матросов, 48 600 галлонов свежей пресной воды, 7 400 орудийных выстрелов, 11 600 фунтов чёрного пороха и 79 400 (более 300 тыс. л) галлонов рома.

Цель похода: уничтожать и тревожить английские морские перевозки.

Достигнув Ямайки 6 октября, фрегат дополнительно взял на борт 826 фунтов муки и 68 300 галлонов (~250 тыс. л) рома. Затем он направился к Азорским островам, прибыв туда 12 ноября. Там заправился провиантом — 550 фунтами говядины и 64 300 галлонами (~240 тыс. л) португальского вина.

18 ноября фрегат отплыл к Англии. В последующие дни он принудил к сдаче 5 британских боевых кораблей, захватил и пустил ко дну 12 английских торговых судов. Из груза каждого захваченного корабля был взят только ром.

К 26 января порох и снаряды были истрачены без остатка. Тем не менее, даже невооружённый, “Конститьюшн” предпринял ночной налёт на Ферт-оф-Клайд в Шотландии. Десант с фрегата захватил на берегу перегонный завод и на рассвете переправил на борт “Конститьюшена” 40 000 галлонов (~150 тыс. л) шотландского виски.

Потом фрегат направился домой.

Фрегат Соединённых Штатов “Конститьюшн” прибыл в Бостон 20 февраля 1799 г. К этому времени на борту не было ни единого снаряда, не было пороха так же, как не было ни еды, ни рома, ни виски. Зато осталось 38 000 галлонов (~140 тыс. л) застойной пресной воды”.

Конец истории.