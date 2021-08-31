Европейский парадокс: меньше винограда — больше вина

В южных европейских странах начинается виноградная страда. Лоза за лето налилась щедрым солнцем, и грозди заметно-тяжело потянулись к земле. Средиземноморские виноградники на протяжении веков совсем не меняют свой живописный имидж. Если сравнить “Красные виноградники в Арле” Ван Гога с тем пейзажем, что попадает на селфи сейчас — разница в местности невеликая. И нынешние низкорослые виноградники, и горизонт долины, и закатная пора — всё осталось таким же, каким было запечатлено кистью художника.

Но это — лирика.

За “фасадом” имиджа сегодня бегают вокруг плантаций с калькулятором и подсчитывают будущий гешефт специалисты: виноградари взялись собирать то, что созрело, а виноделы с напряжением смотрят, сколько этого вызревшего можно будет превратить в вино. До окончания основного сезона сбора винограда — ещё месяц, но экспертам ситуация уже ясна: объём урожая окажется меньше, чем в среднем за последнее пятилетие, производство вина снизится (что совершенно естественно), а продажи его вырастут. По крайней мере, именно в таком раскладе уверены испанцы и французы.

Согласно прогнозам испанских сельскохозяйственных ассоциаций Asaja и COAG, урожай винодельческой кампании 2021/2022 будет на 15% ниже, чем предыдущей. Вина из него будет выработано от 39 до 40 миллионов гектолитров. Но это ещё пока неточно, поскольку “не всё ясно с погодными условиями”, утверждают представители названных выше организаций, предпочитая не детализировать, какие конкретные неясности и в какую сторону могут повлиять на объёмы и сроки собираемого винограда.

Предполагаемое падение производства ожидается в районах с наибольшей площадью виноградников — Кастилия-Ла-Манча (с приблизительным сокращением на 15%) и Эстремадура (20%). Лозу в этих местах в начале нынешнего года сильно подпортил обрушившийся на Испанию ураган “Филомена”, весной свою лепту в ухудшение ситуации внесли сильные заморозки, а летом часть того, что всё-таки выжило, побил град.

Фермеры уверены, что продажи вина улучшатся после неудачного прошлого года, отмеченного пандемией. Предполагается, что росту потребления вин будет способствовать снятие ограничений на приём Испанией зарубежных туристов, приостановка США введения в действие повышенных таможенных тарифов на ввозимый алкоголь, а также ожидаемое снижение производства вин во Франции, Италии, Португалии и Греции — странах-конкурентах, которые пострадали от весенних заморозков и летних пожаров даже больше, чем пиренейское королевство.

“Ситуация на рынке изменится: уменьшение объёмов урожая сократит производство вина, но это, в свою очередь, поспособствует росту цен на продукт. Сегодня ещё рано говорить, насколько вина станут дороже — пока мы не убрали последнюю ягодку с плантации, не стоит волновать потребителя”, — подчёркивает Фернандо Виллена, глава винного сектора Asaja.

По мнению специалистов французского министерства сельского хозяйства, урожай винограда в этой стране в 2021 году будет самым низким за последнее пятидесятилетие. Набор факторов, отрицательно влияющих на объёмы выросшей и дошедшей до кондиции ягоды, во Франции шире, чем у испанских соседей — в некоторых частях страны то, что не успели сгубить заморозки, добила обильно распространившаяся плесень.

Производство будет варьироваться в зависимости от сорта винограда и региона, но, вероятно, упадет от 24% до 30% по сравнению с прошлым годом, говорится в прогнозе Agreste, статистического подразделения министерства сельского хозяйства Франции. Это означает, что будет выработано в общей сложности от 32,6 до 35,6 млн гектолитров, что даёт право называть 2021-й “годом самого маленького винного урожая” (отсчитывая с 1970-го).

Рассказывая о состоянии винодельческой отрасли Франции в 2021 году, аграрное министерство также подчеркнуло, что “сегодня в стране виноградом занято меньше земель, чем в 70-х годах прошлого столетия”.

Наиболее пострадавшим сектором винного производства сегодня выглядит изготовление игристых напитков. В Шампани весенний мороз уничтожил до 30% виноградных бутонов, главным образом сорта Шардоне. Производство шампанского, таким образом, снизится, но удовлетворения спроса на рынке виноделам всё же удастся достигнуть, используя резервы прошлых лет. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло — зависшая продукция легко уйдет на волне ажиотажа и разговоров об упавших урожаях. Если бы заморозков и плесени не было, их следовало бы придумать — для чистки складов и реализации залежалого товара.