Два российских бара включены в мировой топ-50

В число пятидесяти избранных попали и два российских бара: восьмое место отведено питерскому El Copitas, тринадцатое — московскому Insider Bar.

El Copitas открылся в Санкт-Петербурге в 2015 году. В прессе его любят называть полусекретным баром из-за практически полного отсутствия рекламы и не бросающегося в глаза расположения — в ничем не выделяющемся доме-колодце (традиционном для Питера) на Колокольной улице.

Вообще рождение этого бара может стать основой для киносценария об успехе, достигнутом вопреки всему. Три друга-бартендера — тогда не известные даже в узких питейных кругах: Артём Перук, Игорь Зернов и Николай Киселёв — решили открыть своё заведение. Возможностей у них было куда меньше, чем желания — на всё про всё сумели наскрести один-единственный миллион рублей. Понятно, что на такую сумму в Северной столице не разбежишься. Под бар удалось снять подвальное помещение площадью 100 квадратов. Строительное состояние будущего бара наиболее точно характеризовалось словами “почти убитое”. Ремонт заменили просто уборкой. За сутки до открытия, по словам учредителей, “в баре стоял обыкновенный стол, покрытый самодельной скатертью, и имелся небольшой запас текилы и мескаля”. Стулья отсутствовали. Денег на их покупку тоже не было. Ребята двинулись в путешествие по работавшим барам, объясняя ситуацию.

“Выглядеть попрошайками было стыдно, но коллеги нас понимали практически без слов и стульями выручили”, — вспоминали позднее друзья. Но ведь стулья в баре — не главное, верно? В 2018 году El Copitas уже вошёл в список The World‘s 50 Best Bars, заняв в нём 39 позицию.

Московский Insider Bar, как и El Copitas, тоже начинался как “секретное” заведение. Открывался Insider дважды — сначала в 2017 году в Орликовом переулке, 6. Вывески, как полагается “тайному” месту, там не было. Вход выглядел максимально неброско: серая дверь с кодовым замком, едва проглядывавшая между рестораном Vani и барбершопом. По этому адресу бар проработал до конца лета 2019, после чего организаторы решили, что надо бы перебраться в значимое центральное место.

В январе 2021 года Insider Bar вновь заработал — уже на Сретенке, в районе метро “Красные ворота”. Его бар-менеджер Владимир Маяков и старший бармен Андрей Большаков известны в Европе — за те полтора года, что тянулся переезд и подготовка нового помещения к запуску, они намотали тысячи километров по континенту, выступая с лекциями перед коллегами, рассказывали, как проводить сложные математические подсчёты при создании коктейлей. Ну так ещё ж Пушкин советовал “поверить алгеброй гармонию” (в данном случае вполне уместно говорить о гармонии изящного напитка).

В новом помещении бара создана целая лаборатория — вдоль стен установлено различное оборудование, в котором готовятся самые разнообразные компоненты для будущих смесей (например, настаиваются на алкоголе различные фрукты и травы). Возможно, именно благодаря лаборатории Insider Bar и получил в дополнение к месту в топ-50 ещё и титул “Открытие года”!