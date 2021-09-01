Cornpipe, Missouri Meershaum или просто — кукурузная трубка

Вы никогда не задумывались, что роднит между собой бравого генерала МакАртура по прозвищу “Бог войны”, Тома Сойера с Гекльберри Финном и Билли Бонса из советского мультфильма “Остров Сокровищ”?
Всё просто — эти персонажи курят трубки. И не просто трубки, а так называемые cornpipes — трубки из кукурузного початка.
“Настоящему индейцу завсегда везде ништяк”
Ночь, прерия, костёр, шаман в боевой раскраске раскуривает трубку мира — такую картину мы рисовали в воображении, когда зачитывались в детстве романами Фенимора Купера. Помните? Не помните? Тогда — вот вам более современное описание: “Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!” — поёт Фёдор Чистяков, лидер группы “Ноль”.
Действительно, образ индейца с трубкой мира — это уже не то что штамп, а устойчивый архетип. История нашей героини — кукурузной трубки — тоже берёт начало именно в суровых американских прериях. Кукуруза (маис) являлась воистину священным растением для “вождей краснокожих”, не в последнюю очередь потому, что из неё можно было смастрячить трубку — достаточно сухого початка и тростинки для чубука.
Конечно же, такую простоту оценили и европереселенцы. Пока в Европе трубочных дел мастера резали корень вереска и месили глину, в Америке любой желающий мог сделать трубку буквально за пару часов. Так однажды поступил и Генри (Хендрик) Тибб, голландский иммигрант-краснодеревщик, когда в 1869 году сосед-фермер притащил ему сломанную трубку-“кукурузку” и попросил сделать такую же, но красивее.
Генри Тибб попадает в историю…
Надо полагать, что работа Тибба фермеру глянулась. Причём настолько, что окрылённый успехом Генри уже на следующий день вырезал ещё несколько “кукурузок”, выставив их в витрине своей лавки. Трубки раскупили. Потом раскупили новую партию, смели с витрины следующую. Вскоре бедолагу Тибба ценители “кукурузок” так завалили заказами, что наш герой забросил своё основное ремесло и сконцентрировался исключительно на трубочном производстве.
Прошло не столь уж и много времени, как кустарная “резьба по початку” Тибба превратилась в респектабельное предприятие “H. Tibbe & Son Co.”. В 1878 году Генри запатентовал фабричный способ изготовления “кукурузок”. Главной “фишкой” Тибба, до сих пор не подлежащей разглашению и считающейся коммерческой тайной, являлся состав специальной обмазки. Её Тибб использовал для полировки початка, служащего заготовкой будущей чашки трубки. За счёт этой обмазки основанное Генри Тиббом предприятие “Missouri Meerschaum Company” “выезжает” до сих пор. В Штатах многие пытались браться за резку корнпайпов, но лучше, чем у предприятия мистера Тибба, это ни у кого не получилось.
Трубка из кукурузы — для души и сердца
Чем же хороша кукурузная трубка?
Во-первых, как мы уже говорили, простотой изготовления и, как следствие, своей дешевизной. Хотя всё относительно. К настоящему времени в США существует целый институт, который занимается селекцией сортов маиса, наиболее подходящих для изготовления трубок. А коллекционные трубки “Миссури Меершаум” стоят вполне приличных денег. Но в массе своей корнпайпы действительно недороги — цена их колеблется в пределах десятка-другого долларов.
Второй плюс cornpipe — тот факт, что, как и трубка из пенки, “кукурузка” даёт очень чистый дым, поэтому её любят трубокуры, знакомящиеся с новыми сортами табака.
Наконец, не следует забывать об эстетике. Кукурузные трубки обладают своим особым обаянием. Кажется, они пропитаны знойным солнцем американского Юга, и, раскуривая корнпайп, можно почувствовать тепло маисовых полей Миссури и Техаса. Харизма кукурузной трубки столь велика, что мы уже не можем представить без неё знаменитого писателя Марка Твена или героя американского мультика, любителя шпината — морячка Попая.
Пройдясь по плюсам, давайте упомянём и минусы. Основной из них прямо вытекает из прочностных характеристик кукурузного початка — корнпайп, увы, недолговечен. Считается, что “кукурузка” приходит в негодность буквально за пару лет. Два года — это результат ещё очень даже: неопытный трубокур может при неосторожном курении прожечь чашу “кукурузки” за считанные месяцы! Впрочем, с той же степенью вероятности неумелый курильщик даже бриар способен угробить за пару недель. Как говорится, плавали — знаем.
Вторым минусом “кукурузки” следует считать хрупкость — действительно, случайное падение корнпайпа может стать для трубки приговором. Однако невысокая стоимость “кукурузки” вполне компенсирует этот недостаток.
Растущая популярность кукурузных трубок, к сожалению, породила массу подделок. В основном, как нетрудно догадаться, это изделия маде ин Чайна, сильно уступающие по своему качеству оригинальным “американкам”. Позвольте совет — не ведитесь на подделки. Лучше чуть переплатить, но получить трубку, которая продержится год, а не 3-4 дня.
Если вы курильщик, то, дочитав до этого места, вы наверняка задумались, а не попробовать ли вам кукурузную трубку? Решать вам, но я бы советовал попробовать. Ведь недаром в среде курильщиков ходит шутливое присловье, что у каждого трубокура бывают дни, когда он, уединившись, набивает любимую “кукурузку” любимым вишнёвым табаком и, зажмурившись от удовольствия, выпускает первый, самый ароматный клуб дыма, чувствуя себя при этом то ли генералом МакАртуром, то ли Билли Бонсом, то Попаем, то ли вождём краснокожих.
А настоящему индейцу, как вы помните, завсегда везде ништяк!..
Борис Гринёв