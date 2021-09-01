Cornpipe, Missouri Meershaum или просто — кукурузная трубка

Чем же хороша кукурузная трубка?

Во-первых, как мы уже говорили, простотой изготовления и, как следствие, своей дешевизной. Хотя всё относительно. К настоящему времени в США существует целый институт, который занимается селекцией сортов маиса, наиболее подходящих для изготовления трубок. А коллекционные трубки “Миссури Меершаум” стоят вполне приличных денег. Но в массе своей корнпайпы действительно недороги — цена их колеблется в пределах десятка-другого долларов.

Второй плюс cornpipe — тот факт, что, как и трубка из пенки, “кукурузка” даёт очень чистый дым, поэтому её любят трубокуры, знакомящиеся с новыми сортами табака.

Наконец, не следует забывать об эстетике. Кукурузные трубки обладают своим особым обаянием. Кажется, они пропитаны знойным солнцем американского Юга, и, раскуривая корнпайп, можно почувствовать тепло маисовых полей Миссури и Техаса. Харизма кукурузной трубки столь велика, что мы уже не можем представить без неё знаменитого писателя Марка Твена или героя американского мультика, любителя шпината — морячка Попая.

Пройдясь по плюсам, давайте упомянём и минусы. Основной из них прямо вытекает из прочностных характеристик кукурузного початка — корнпайп, увы, недолговечен. Считается, что “кукурузка” приходит в негодность буквально за пару лет. Два года — это результат ещё очень даже: неопытный трубокур может при неосторожном курении прожечь чашу “кукурузки” за считанные месяцы! Впрочем, с той же степенью вероятности неумелый курильщик даже бриар способен угробить за пару недель. Как говорится, плавали — знаем.

Вторым минусом “кукурузки” следует считать хрупкость — действительно, случайное падение корнпайпа может стать для трубки приговором. Однако невысокая стоимость “кукурузки” вполне компенсирует этот недостаток.

Растущая популярность кукурузных трубок, к сожалению, породила массу подделок. В основном, как нетрудно догадаться, это изделия маде ин Чайна, сильно уступающие по своему качеству оригинальным “американкам”. Позвольте совет — не ведитесь на подделки. Лучше чуть переплатить, но получить трубку, которая продержится год, а не 3-4 дня.