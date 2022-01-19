Чем закусывать ирландский виски? Часть II

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Пироги — пирогами, но не обходится ирландская кухня и без рыбы. Да и смешно это было бы на небольшом, в сущности, острове. В “рыбном отделе” Ирландии отличий от привычных нам блюд не меньше, чем в “пирожковом”. Традиционный ирландский рыбный суп — чаудер — готовят из свежей и копчёной рыбы, обязательно добавляя моллюсков, креветок и очень часто немного жареного бекона, а ещё — куриный бульон и жирные сливки. Всё вместе дает суп восхитительно нежный, пряный, чуть солоноватый — то, что нужно, чтоб оттенить вкус Hyde no.3 president’s cask. Ну или другие зерновые виски не самой длинной и замысловатой выдержки вроде Teeling или Kilbeggan Single Grain.
С детства, с прочтения прекрасной книги про трёх молодых бездельников, плывущих по Темзе в небольшой лодке в сопровождении фокстерьера, помним мы и про ирландское рагу. На самом деле — ничего сложного, просто мясо не менее двух видов, как правило — баранина и свинина, обжаривается, а затем тушится вместе с картофелем, горохом, морковью и луком. В соус для пущего аромата добавляют веточку розмарина и… рюмочку виски, лучше всего что-то вродеTeeling Irish Whiskey Blend. Подавать блюдо следует вместе с соусом, а запивать тем же “Тилингом” или другими блендовыми виски — Bushmills Black Bush, Jameson Caskmates… Снобы часто воротят нос от блендов, а между тем чем больше у художника разных красок — тем ярче и интереснее будет картина, ну, при наличии таланта, разумеется. Так и с блендед виски — свобода сочетания различных спиртов позволяет талантливым купажистам создать в этой категории действительно прекрасные образцы с богатым и интересным ароматом, сложным вкусом, долгим, постепенно эволюционирующим послевкусием.
Что там у нас далее? Грибы. Их в Ирландии едят. Правда — в основном шампиньоны и вновь не совсем так, как принято в России — ножку у гриба аккуратно извлекают, измельчают, смешивают с мелко нарубленным базиликом и луком. Ирландские повара любят экспериментировать и добавлять к традиционной начинке чеснок, грецкие орехи, тимьян, жареный бекон и прочее. Получившейся массой начиняют шляпку гриба и обжаривают или запекают, посыпая натёртым твёрдым выдержанным сыром. Еда получается изысканной и нежной, а благодаря травам приобретает изумительный вкус и аромат. Вполне подойдёт она и в качестве закуски к виски — например, Tullamore Dew 14 YO.
Ирландский завтрак — это вам не шутка. Человек, собирающийся провести целый день за тяжёлой работой на свежем воздухе, а именно такой была жизнь большинства ирландцев столетиями, должен с утра плотно поесть. По этой причине ирландский завтрак включает традиционное утреннее меню из жареных колбасок, яичницы-глазуньи, запечённых бобов или фасоли и почти всегда — боксти. Это блины из тёртого картофеля с добавлением муки, яиц и кислого молока. С мягким местным сыром и рубленой зеленью они и сами по себе, без всего прочего — объедение. Ну и отличное сопровождение к рюмочке-другой виски пот стилл — самого древнего стиля ирландского виски, создавшего ему некогда мировую славу. Green Spot, Yellow Spot, Glendalough Pot Steill составят боксти превосходную компанию.
Десерты. Неужели ирландская кухня обходится без сладкого? Нет, конечно. Как минимум два прекрасных десерта приходят на память сразу. Это, во-первых, бармбрэк, непременный участник хеллоуиновского застолья — кекс из дрожжевого теста с добавлением винограда, цукатов, яблок и рюмки виски — для аромата. Здесь подойдут любые варианты с длинной и интересной выдержкой, позволяющей виски набрать сложный сильный аромат и мягкий вкус. От бленда Teeling Whiskey Stout casque Small Batch с его сложным ароматом с шоколадными и цитрусовыми нотами и до сингл молт виски типа West Cork Virgin oak Cask c нотами пряностей, ванили, печёных яблок и карамели… А вот сопровождать это будет чёрный, густой чай и… рюмочка традиционного ирландского ликёра из виски, трав и меда — Айриш мист, например — The Dubliner Honeycomb.
Ну а второй десерт из знакомых мне — пряно-сладковатый Гиннесс-торт. На самом деле это обычно не торт, а кекс, небольшой, порционный. Готовится он быстро и просто. Главное — сначала нагреть пиво в одной ёмкости с маслом и добавить в смесь нужное количества какао-порошка. Десерт получается чёрным и “греховным”, как ночь, — это особенно подчёркивает шапка сладкого белоснежного воздушного крема, которым покрывают макушку кекса. Невероятное испытание для тех, кто решил есть поменьше сладкого! Зато как хорош он с кофе и рюмкой-другой “ирландских сливок” — широко известного ирландского ликёра из виски, сливок и специй, иногда, как в случае с Baileys Irish Cream, — с кофе, иногда — Carolans Irish Cream — с мёдом…
И чёрт с ней, с талией!
В заключение хочу поблагодарить Юрия Богоносцева, чья книга “Виски-гид: Ирландия” и многократные интереснейшие дегустации помогли мне сориентироваться хоть немного в мире ирландского виски, пабы “Свинья и Роза” и The Dubliner — за практическое знакомство с ирландской кухней и ценнейшие советы по технике приготовления, мою супругу, поддерживавшую меня в процессе написания сего материала, а также группу Pogues, звучавшую в наушниках всё это время и вдохновлявшую меня жить и работать.
Александр Баркан