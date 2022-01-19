Чем закусывать ирландский виски? Часть II

Ну а второй десерт из знакомых мне — пряно-сладковатый Гиннесс-торт. На самом деле это обычно не торт, а кекс, небольшой, порционный. Готовится он быстро и просто. Главное — сначала нагреть пиво в одной ёмкости с маслом и добавить в смесь нужное количества какао-порошка. Десерт получается чёрным и “греховным”, как ночь, — это особенно подчёркивает шапка сладкого белоснежного воздушного крема, которым покрывают макушку кекса. Невероятное испытание для тех, кто решил есть поменьше сладкого! Зато как хорош он с кофе и рюмкой-другой “ирландских сливок” — широко известного ирландского ликёра из виски, сливок и специй, иногда, как в случае с Baileys Irish Cream, — с кофе, иногда — Carolans Irish Cream — с мёдом…

И чёрт с ней, с талией!

В заключение хочу поблагодарить Юрия Богоносцева, чья книга “Виски-гид: Ирландия” и многократные интереснейшие дегустации помогли мне сориентироваться хоть немного в мире ирландского виски, пабы “Свинья и Роза” и The Dubliner — за практическое знакомство с ирландской кухней и ценнейшие советы по технике приготовления, мою супругу, поддерживавшую меня в процессе написания сего материала, а также группу Pogues, звучавшую в наушниках всё это время и вдохновлявшую меня жить и работать.