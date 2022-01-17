Чем закусывать ирландский виски? Часть I

Как и в русской, в ирландской современной кухне большую роль играет картофель. Настолько, что даже национальный крепкий алкогольный напиток — “потин” — теперь нередко гонят именно из него. Кроме того, блюда ирландской кухни, как правило, довольно жирные, сытные и не слишком перегруженные пряностями. Они довольно просты (по крайней мере — на первый взгляд!) в приготовлении. И чрезвычайно вкусны. Понятно, что эти блюда хорошо сочетаются с местными напитками — пивом и виски. Плюс к этому — вот небольшое отличие от России — и пиво, и виски порой используются при готовке, а не только для того, чтоб поддержать силы повара.

С ирландскими виски сейчас всё очень непросто — индустрия переживает второе рождение, новые вискикурни открываются буквально каждый месяц. А ведь есть ещё и негоцианты! Всё это, конечно, не может не радовать. В то же время несколько большая свобода, по сравнению с Шотландией, в плане выбора бочек для выдержки дарит ирландскому виски невероятное разнообразие вкусов и… никакой географической привязки. Практически все дистиллерии выпускают виски всех четырёх допустимых в Ирландии групп — чисто солодовых, чисто зерновых, смешанных и древнюю славу ирландского виски — пот стилл. Так что буду по возможности приводить знакомые мне марки, а не ссылаться на регион или производителя.

Но в первую очередь — кухня!

Первое место тут заслуженно будет занимать одно из самых популярных блюд: ирландский пирог — Гиннесс пай. Вообще “пай” в переводе с английского — просто пирог. Традиционно он занимает важное место в кухне всех территорий, находившихся долгое время под владычеством Британской короны и заселённых потомками выходцев с островов — и везде имеет свои особенности. Усилиями содержателей кофеен мы приучены к американской версии — открытым пирогам с начинкой из яблок, сладкого творога и т. п. Но ирландцы и тут отличились. Так что — забываем про все эти сладкие несуразности и начинаем знакомство заново!

Заказать Гиннесс пай теперь можно в некоторых отечественных пабах, позиционирующих себя как ирландские. Сделав это в первый раз, вы ждёте тарелку с привычным ломтём пирога или в лучшем случае с чем-то вроде пирожка русского, этакого “контейнера” из сдобного, пышного теста с небольшим количеством начинки внутри. А приносят вам нечто вроде керамического горшочка или мисочки, накрытое, как крышкой, слоем теста, источающее невероятный пряный аромат… и ложку. Да-да, традиционный ирландский пирог выглядит именно так — очень тонкое, бездрожжевое тесто, которым выложена изнутри керамическая посудинка, плюс очень много вкусной начинки из говядины или свинины, тушенной в соусе из тёмного пива, сам этот умопомрачительно вкусный соус и тонкая крышка из того же бездрожжевого пресного теста, прикрывающая это великолепие сверху. Теста тут мало, зато много мяса, соуса и тушёных овощей, так что — блюдо вполне диетическое. Иногда соус делают погуще, и пирог можно есть привычным нам образом — ножом и вилкой, но… ложку всё равно попросите — грех давать пропадать такому роскошному соусу!.. Пирог этот неплохо запивать холодным пивом. Впрочем, ирландские виски от Connemara, например Connemara Bog Oak или Dublin Liberties CooperAlley 10 YO, составят ирландскому пирогу отличное сопровождение.