Британская паб-культура: как, с кем и зачем?

Почти во всех английских пабах вам нужно заказывать напитки у стойки. Поэтому не ждите, когда кто-то подойдёт к вашему столу и примет заказ, пока вы вальяжно отдыхаете на стуле. Единственное исключение из этого правила – когда вы идёте перекусить в «гастропаб», он же «паб уровня люкс». Там вас обслужат непосредственно за столиком.

Пабы загружены в часы пик, то есть после работы и в выходные. Как правило, живой очереди (из дышащих друг другу в затылок людей) в пабе нет. Но есть визуальная: персонал запоминает, кто когда пришёл, и контролирует, чтобы эта последовательность обслуживания клиентов соблюдалась.

Наличность или карточку для расчёта за заказ лучше приготовить сразу – персоналу всё же трудно держать в поле зрения всех сидящих за столами и ловить момент, когда они собираются уходить.

В некоторых пабах вам предложат оставить свою дебетовую или кредитную карту за стойкой. Взамен дадут карточку посетителя с номером. Каждый раз, когда вы будете что-то заказывать, сотрудники спросят номер этой карты, а в конце выставят счёт и вернут кредитку после оплаты.

Паб не похож на ресторан – вам нужно подойти к барной стойке, чтобы озвучить заказ. Сигнал, подтверждающий, что вы готовы сделать выбор – держать ваши деньги в руке, так что они будут видны человеку за стойкой.

Если вы пришли группой, то: а) приветствуется, когда на всю группу заказывает один человек, он же и производит оплату (внутри коллектива кто кому и сколько должен – разбирайтесь сами); б) заказывающий напитки выступает и в качестве официанта для своей группы; в) прежде чем идти к стойке заказывать, составьте полный список – чтобы не бегать потом дополнительно и не отвлекать персонал по мелочам.

Оформить заказ фразой: «Мне пива!» – неправильно. Назовите конкретно марку и объём. (Нам кажется, что эта норма – надуманная, понятно, что каждый гость паба обязательно скажет, “Хайнекена” ему или “Гиннесса”, но у англичан иное мнение и они считают долгом напомнить это.)

Кстати, имейте в виду, что стауты (тот же Guinness, например) наливаются очень медленно, так что не торопите человека за стойкой. В ваших же интересах.