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Британская паб-культура: как, с кем и зачем?

Место, где можно пообщаться, отдохнуть и выпить пенного
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Даже не будучи завсегдатаем этого заведения, любой “пивопросвещённый” человек знает: паб – то самое вожделенное место, где можно пообщаться, отдохнуть и выпить отличного пенного. А ещё это пункт, который каждый иностранец при посещении Соединённого Королевства должен внести в свой экскурсионный план. Потому что без визита в паб (даже если вы и не употребляете алкоголь вообще) ваше представление о британской культуре и о британцах в целом будет неполным.

Ходить в такие заведения – это весьма весело и расслабляюще. Однако есть некоторые правила и ограничения, не позволяющие питейному развлечению стать безудержным и антисоциальным. Знать о них будет нелишне.

Британские пабы

Что пьют в пабе?

Если вы не пьёте спиртное или только что вышли из-за руля и собираетесь вновь за него вернуться в ближайшее время, можете без проблем заказать безалкогольный напиток. Если вы «стандартно пьющий», то обычный заказ в пабе состоит из лагера, эля, биттера и более крепких спиртных напитков. При выборе разливного пива обязательно укажите, какой объём вам нужен. Ибо по умолчанию нальют пинту, хотя, может быть, у вас настрой только на её половину.

Модные коктейли в пабе искать не стоит – это удел баров. Зато широчайший выбор пива – это как раз главная добродетель пабов.

Как заказать напитки?

Почти во всех английских пабах вам нужно заказывать напитки у стойки. Поэтому не ждите, когда кто-то подойдёт к вашему столу и примет заказ, пока вы вальяжно отдыхаете на стуле. Единственное исключение из этого правила – когда вы идёте перекусить в «гастропаб», он же «паб уровня люкс». Там вас обслужат непосредственно за столиком.

Пабы загружены в часы пик, то есть после работы и в выходные. Как правило, живой очереди (из дышащих друг другу в затылок людей) в пабе нет. Но есть визуальная: персонал запоминает, кто когда пришёл, и контролирует, чтобы эта последовательность обслуживания клиентов соблюдалась.

Наличность или карточку для расчёта за заказ лучше приготовить сразу – персоналу всё же трудно держать в поле зрения всех сидящих за столами и ловить момент, когда они собираются уходить.

В некоторых пабах вам предложат оставить свою дебетовую или кредитную карту за стойкой. Взамен дадут карточку посетителя с номером. Каждый раз, когда вы будете что-то заказывать, сотрудники спросят номер этой карты, а в конце выставят счёт и вернут кредитку после оплаты.

Паб не похож на ресторан – вам нужно подойти к барной стойке, чтобы озвучить заказ. Сигнал, подтверждающий, что вы готовы сделать выбор – держать ваши деньги в руке, так что они будут видны человеку за стойкой.

Если вы пришли группой, то: а) приветствуется, когда на всю группу заказывает один человек, он же и производит оплату (внутри коллектива кто кому и сколько должен – разбирайтесь сами); б) заказывающий напитки выступает и в качестве официанта для своей группы; в) прежде чем идти к стойке заказывать, составьте полный список – чтобы не бегать потом дополнительно и не отвлекать персонал по мелочам.

Оформить заказ фразой: «Мне пива!» – неправильно. Назовите конкретно марку и объём. (Нам кажется, что эта норма – надуманная, понятно, что каждый гость паба обязательно скажет, “Хайнекена” ему или “Гиннесса”, но у англичан иное мнение и они считают долгом напомнить это.)

Кстати, имейте в виду, что стауты (тот же Guinness, например) наливаются очень медленно, так что не торопите человека за стойкой. В ваших же интересах.

Британские пабы

Как быть с чаевыми?

В это трудно поверить, но обычно в Великобритании не дают чаевые бармену. Если хотите поблагодарить, то предложите ему выпить, советуют знатоки. Он может согласиться. Или отказаться, посчитать денежный эквивалент предлагаемого напитка и после этого выразить готовность принять благодарность деньгами.

Пабов в Британии насчитывается порядка 45 000. Они давно перестали быть просто забегаловками и превратились в «общественно значимое пространство», то есть место, где можно не только общаться со старыми своими друзьями, но и приобрести новых. Завести в пабе разговор с незнакомцем (о футболе, пиве, новостях и даже о политике) – совершенно нормальное явление. Если новый приятель решил вас угостить пивом, не забудьте ему ответить той же любезностью.

На протяжении своей истории пабы развивались, в основном, как уютные точки, где можно купить и выпить пива, и, по большому счету, это то, чем они занимаются и сегодня. За стойкой обычно есть несколько кранов, из которых льют бочковое пиво, хранящееся в погребе. Разливное пиво, как правило, дешевле, чем бутылочное. В пабах, чаще всего, предлагается более 20 различных сортов пива, как разливного, так и бутилированного.

Существуют пабы, которые на протяжении своей истории обрели репутацию клубов по интересам: в какие-то заведения люди буквально набиваются для просмотра футбольных матчей, в другие забредают послушать музыку определённого жанра, в третьи – поучаствовать в викторине, например, или других массово-интеллектуальных упражнениях. Болельщикам лучше заранее выяснить, за какую команду топят фаны в том или ином пабе – чтобы не нарваться на конфликт интересов.

Почему британцы кричат “ура” перед тем, как начать пить?

Поднять свой напиток, чокнуться кружкой с остальными, глядя в глаза, и крикнуть “ура” – это обязательное условие, прежде чем вы начнёте пить. Подобный ритуал – вроде напутственного слова: мы тут все – друзья и собрались, чтобы приятно провести время.

Если в компании есть человек, которому в обязанности вменено развезти всех на машине по домам, он получает напитки (безалкогольные) за счёт остальных членов группы. Так ему компенсируют расстройство, которое он может испытывать, будучи лишённым возможности пропустить пинту-другую эля.

В наши дни в большинстве пабов подают горячие и холодные блюда. Некоторые заведения, известные в народе как гастропабы, готовят еду ресторанного качества. Однако традиционные закуски в пабах – это чипсы и орехи.

Социальный кодекс: если вы пришли компанией, чувствуете себя немного голодным и не прочь покусочничать, то по негласному этикету следует спросить друзей, какие чипсы они предпочитают. Затем вы делитесь этими нехитрыми закусками, разорвав пакет, чтобы чипсы разложились на разорванной фольге – долой тарелку! – и все могли до них дотянуться.

Британские пабы

Зачем бармен звонит в колокольчик?

Последние заказы бармены принимают обычно около 22:30 в будни или в 23:00 в воскресенье. Первый раз работник бара звякнет, чтобы подать сигнал поздним гостям: пора завершать посиделки. Затем он позвонит ещё раз, чтобы предупредить о закрытии бара. После второго звонка уже нельзя размещать заказы.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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