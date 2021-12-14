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Bacardi: пять главных коктейльных трендов 2022 года

Cocktail Trends Report — информация к размышлению

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Bacardi коктейль

Компания Bacardi, широко известная как производитель популярных спиртных напитков, обнародовала Cocktail Trends Report — отчёт-прогноз развития коктейльного направления в мире на 2022 год. Исследование охватило всё: от желаемых напитков, вкусовых ожиданий и поводов к употреблению затейливых алкогольных шедевров до этических норм и способов приготовления коктейлей.

По мнению аналитиков, править бал в ближайшие 12 месяцев году будут пять тенденций.

“2022 год приносит новые перспективы, люди объединяются с сильным желанием отметить какие-то важные для них моменты чем-то особенным. Мы в Bacardi также движемся к этой цели — с семьёй брендов спиртных напитков премиум-класса, которые обладают уникальными возможностями вызывать эмоции и катализировать переживания, — сказал, представляя релиз, Тони Лэтэм, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Bacardi. — Сегодня мир нуждается уже не в привыкании к “новой нормальности”, а ищет, как бы “новую” сделать необычной”.

По мнению аналитиков Bacardi, главный тренд ближайшего будущего в сфере коктейлей — “роскошные возлияния”. Потребители обнаруживают явное стремление выбирать высококачественный алкоголь, и это должно вызвать появление на рынке большого количества продукции категории premium, включая консервированные и предварительно смешанные напитки, то есть уже готовые к немедленному употреблению.

Bacardi

“50% барменов во всем мире, — говорится в отчёте, — заметили, что их клиенты сместили свои предпочтения в сторону коктейлей премиум-класса, постепенно отказываясь от напитков более “демократичной” категории”.

Второй тенденцией 2022 года станет “умное питьё”. Под этим термином Лэтэм понимает использование потребителями технологий для создания коктейлей в домашних условиях. Это направление становится всё более популярным, что обусловлено продолжающимся ростом электронной коммерции, особенно в США, где уже 65% потребителей используют онлайн-сервисы для покупки коктейльных ингредиентов для индивидуального творчества в домашнем баре.

Третий тренд наступающего года — экологичность, считают “бакардийцы”. Производители сосредоточатся на процессах изготовления напитков, уделяя всё большее внимание использованию зелёной энергии и материалов, полученных из экологически чистых источников. Ожидается, что любители коктейлей не будут скупиться на продукцию, снабжённую символами “био” и “эко” (повышающими её стоимость).

Четвёртая тенденция — потребители также становятся более гибкими в своём подходе к понятию “трезвость”, и в 2022 году, похоже, ожидается рост “трезво-любопытных” покупателей, которые “снижают градус”, переключаясь с крепких коктейлей на низкоалкогольные или вообще безалкогольные смеси. По данным Bacardi Cocktail Trends Report, 58% потребителей во всем мире в завершающемся году пили коктейли 0,0 или с малой крепостью. Впрочем, есть и движение в другую сторону: “безалкогольщики” начинают пить слабоградусное.

Наконец, пятая тенденция — это “время перемен”: потребители ищут “коктейльные впечатления, которые обеспечивают преобразование”. Старая добрая классика, разумеется, останется, но тон в коктейльной моде будут задавать неожиданные и дерзкие инициативы-рецепты. Двухлетнее ли “осадное сидение” под прессингом пандемии тому виной или просто так звёзды над шейкером сошлись — но любители коктейлей отдадут предпочтение исключительно ярким и смелым напиткам.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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