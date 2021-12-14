Bacardi: пять главных коктейльных трендов 2022 года

Компания Bacardi, широко известная как производитель популярных спиртных напитков, обнародовала Cocktail Trends Report — отчёт-прогноз развития коктейльного направления в мире на 2022 год. Исследование охватило всё: от желаемых напитков, вкусовых ожиданий и поводов к употреблению затейливых алкогольных шедевров до этических норм и способов приготовления коктейлей.

По мнению аналитиков, править бал в ближайшие 12 месяцев году будут пять тенденций.

“2022 год приносит новые перспективы, люди объединяются с сильным желанием отметить какие-то важные для них моменты чем-то особенным. Мы в Bacardi также движемся к этой цели — с семьёй брендов спиртных напитков премиум-класса, которые обладают уникальными возможностями вызывать эмоции и катализировать переживания, — сказал, представляя релиз, Тони Лэтэм, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Bacardi. — Сегодня мир нуждается уже не в привыкании к “новой нормальности”, а ищет, как бы “новую” сделать необычной”.

По мнению аналитиков Bacardi, главный тренд ближайшего будущего в сфере коктейлей — “роскошные возлияния”. Потребители обнаруживают явное стремление выбирать высококачественный алкоголь, и это должно вызвать появление на рынке большого количества продукции категории premium, включая консервированные и предварительно смешанные напитки, то есть уже готовые к немедленному употреблению.