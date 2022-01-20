Asahi затевает ребрендинг своего легендарного пива

Asahi Group Holdings Ltd — самая известная японская компания, производящая пиво и безалкогольные напитки — объявила о ребрендинге своей флагманской пивной марки Super Dry. Впервые за всю 35-летнюю историю этого рисового лагера будет пересмотрен его рецепт. По словам представителей компании, пиво, приготовленное по новой формуле, “найдёт положительный отклик у любителей Asahi Super Dry, поскольку оно будет не только вкуснее, но ещё и ароматнее, и к тому же сохранит свою волшебную свежесть весеннего утра”. Придать лагеру привлекательные новые качества и не потерять его прежние достоинства пивоварам удалось добавлением хмеля в финальной стадии приготовления напитка, говорится в заявлении Asahi Breweries.
Изменение формулы включает в себя обновление дизайна и логотипа пивного бренда. Это выглядит вполне логичным продолжением борьбы против сокращения продаж алкоголя, вызванного коронавирусной пандемией. Кроме того, обращают внимание аналитики компании, за прошедшие два последних экстремальных года у биргиков изменились не только объёмы “пивной потребности”, но и вкусы. За время действия медицинских и социальных ограничений сторонники (и пропагандисты) крайностей так называемого здорового образа жизни сумели в достаточной степени накапать на мозг японцам и заставить их стремиться “пить что-то с минимумом калорий”. Кстати, в некоторых странах (США, например) “зожную диету” уже научились обеспечивать, предлагая смешанные коктейли и зельтеры, содержащие изрядный процент воды.
Дебютировавший в 1987 году Super Dry, как утверждают японские эксперты алкогольного сектора, постепенно превратил Asahi “из бизнес-неудачника в крупнейшую пивоваренную компанию Японии”. Свежий вкус и культовый дизайн этикетки изменили вкусы потребителей и положили конец более чем сорокалетнему доминированию на рынке Страны восходящего солнца фирмы Kirin Holdings Co.
Однако пандемия ударила по Asahi, возможно, сильнее, чем по конкурентам. По сведениям, которыми располагает The Japan Times, Asahi до половины объёма доходов получает от реализации своей продукции ресторанам. Никакая другая пивоварня страны и близко не имеет столь ярко выраженного акцента в продажах на какую-то одну категорию, распределяя свои поставки более равномерно между магазинами (опт и розница), ресторанами, барами и т. д. Во время осуществлявшихся антиковидных мер японское правительство сначала призывало к сокращению часов работы общепитовских заведений, а затем просило бары и рестораны вообще прекратить продажу алкоголя.
Выручка не просто уменьшилась, а существенно упала. Кроме того, незадолго до пандемии Asahi инвестировала около $20 млрд в развитие своего зарубежного бизнеса, покупая иностранные бренды (Peroni и Grolsch, например). В условиях пандемии возможности покрытия этих расходов у компании снизились почти до нуля. Надо было искать какую-то палочку-выручалочку.
В ходе этих поисков Asahi часто выпускала альтернативные или премиальные версии пива, в том числе новую разливную версию в прошлом году. Несмотря на то, что опытные образцы и ограниченные партии были быстро распроданы, аналитики не признали, что выход был найден. И тогда было решено пойти на изменение самой формулы Super Dry — марки, успешно выдерживавшей любые катаклизмы рынка на протяжении 35 лет и потому казавшейся гарантированной от любых попыток модификации.
Новая формула пива, естественно, содержится в секрете. Тем больше будет внимания уделяться прессой и конкурентами модифицированному напитку — всего несколько слов, а такая мощная рекламная кампания без вложения в неё средств!
По словам представителя компании, обновление “коснется только Super Dry, продаваемого в Японии”. После такого заявления становится понятно, что компания не рискует перевернуть сразу всё, но настроена сделать это пошагово в течение достаточно короткого времени. Как только будут видны результаты ребрендинга (успешного, разумеется) на внутреннем рынке, так сразу и на внешнем произойдут перемены. Ибо в зарубежных продажах пива от Asahi доля Super Dry составляет 90%.
Ацуши Кацуки, главный исполнительный директор компании, не так давно отметил “глобальные амбиции” предприятия в отношении этого лагера, заявив, что, по его мнению, к 2030 году Super Dry может войти в десятку лучших сортов пива в мире.
Андрей Карат