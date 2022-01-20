Asahi затевает ребрендинг своего легендарного пива

Изменение формулы включает в себя обновление дизайна и логотипа пивного бренда. Это выглядит вполне логичным продолжением борьбы против сокращения продаж алкоголя, вызванного коронавирусной пандемией. Кроме того, обращают внимание аналитики компании, за прошедшие два последних экстремальных года у биргиков изменились не только объёмы “пивной потребности”, но и вкусы. За время действия медицинских и социальных ограничений сторонники (и пропагандисты) крайностей так называемого здорового образа жизни сумели в достаточной степени накапать на мозг японцам и заставить их стремиться “пить что-то с минимумом калорий”. Кстати, в некоторых странах (США, например) “зожную диету” уже научились обеспечивать, предлагая смешанные коктейли и зельтеры, содержащие изрядный процент воды.

Дебютировавший в 1987 году Super Dry, как утверждают японские эксперты алкогольного сектора, постепенно превратил Asahi “из бизнес-неудачника в крупнейшую пивоваренную компанию Японии”. Свежий вкус и культовый дизайн этикетки изменили вкусы потребителей и положили конец более чем сорокалетнему доминированию на рынке Страны восходящего солнца фирмы Kirin Holdings Co.

Однако пандемия ударила по Asahi, возможно, сильнее, чем по конкурентам. По сведениям, которыми располагает The Japan Times, Asahi до половины объёма доходов получает от реализации своей продукции ресторанам. Никакая другая пивоварня страны и близко не имеет столь ярко выраженного акцента в продажах на какую-то одну категорию, распределяя свои поставки более равномерно между магазинами (опт и розница), ресторанами, барами и т. д. Во время осуществлявшихся антиковидных мер японское правительство сначала призывало к сокращению часов работы общепитовских заведений, а затем просило бары и рестораны вообще прекратить продажу алкоголя.