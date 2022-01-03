Англоязычный флот, еда и сленг

Собственно, по-английски еда это просто meal — слово понятное и общеупотребительное. При этом на королевском флоте моряки еду называли скрэн (Scran). Почему так получилось?

Среди лайми ходит байка о том, что скрэном называли смесь сухофруктов — изюма, сушёных персиков и т. п., которую выдавали морякам. Однако это не более чем легенда. Scran — слово шотландское. Изначально оно означало счёт, чек или долговую расписку, которые бармен в забегаловке выставлял посетителю.

Как известно, шотландцы в деле возлияний далеко не дураки. Посему скрэн чаще всего забирал у участника попойки все наличные деньги. После этого несчастный обнаруживал, что ему в буквальном смысле слова не на что купить еды. Меж тем заесть хоть чем-то ранее “принятое на грудь” порой хотелось отчаянно — алкоголь провоцирует аппетит. Выпрашивать в столь заковыристой ситуации у прохожих монеты шотландцы считали для себя слишком уж унизительным. Поэтому они предпочитали сразу выпрашивать еду!.. Бедолаги стояли возле входа в бар, размахивая скрэном, как сигналом бедствия, и держа наготове небольшой мешочек. В последний сердобольные мимохожие время от времени подбрасывали то кусок хлеба, то недоеденный бутерброд.