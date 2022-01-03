Англоязычный флот, еда и сленг

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Мало кто более изобретателен в придумывании сленговых названий для позиций собственного меню, чем люди военные. Тема эта воистину бездонная — достаточно вспомнить такие отечественные милитари-жаргонизмы, как “Второй фронт” (тушёнка) и “шрапнель” (перловая каша). Зарубежные вояки от своих российских коллег в благородном деле сочинения витиеватых прозвищ для продуктов питания не отставали. Особенно это касалось личного состава Royal Navy, а также United States Navy периодов Первой и Второй мировых войн.
Давайте сегодня об англоязычно-флотско-пищевом сленге и поговорим.
Пожалуй, начнём мы с еды
Собственно, по-английски еда это просто meal — слово понятное и общеупотребительное. При этом на королевском флоте моряки еду называли скрэн (Scran). Почему так получилось?
Среди лайми ходит байка о том, что скрэном называли смесь сухофруктов — изюма, сушёных персиков и т. п., которую выдавали морякам. Однако это не более чем легенда. Scran — слово шотландское. Изначально оно означало счёт, чек или долговую расписку, которые бармен в забегаловке выставлял посетителю.
Как известно, шотландцы в деле возлияний далеко не дураки. Посему скрэн чаще всего забирал у участника попойки все наличные деньги. После этого несчастный обнаруживал, что ему в буквальном смысле слова не на что купить еды. Меж тем заесть хоть чем-то ранее “принятое на грудь” порой хотелось отчаянно — алкоголь провоцирует аппетит. Выпрашивать в столь заковыристой ситуации у прохожих монеты шотландцы считали для себя слишком уж унизительным. Поэтому они предпочитали сразу выпрашивать еду!.. Бедолаги стояли возле входа в бар, размахивая скрэном, как сигналом бедствия, и держа наготове небольшой мешочек. В последний сердобольные мимохожие время от времени подбрасывали то кусок хлеба, то недоеденный бутерброд.
Со временем данную пантомиму прозвали скрэннингом (Scranning), а под скрэном стали понимать уже не чек в баре, а подаваемые оголодавшим алкашам объедки. Именно это значение словечка и приглянулось английским матросам, после чего скрэн стал восприниматься в Royal Navy как сленговое обозначение еды.
Как ни странно, в американском флоте случилась похожая история. В U.S. Navy 1914-1945 годов еду на сленге называли чау (chow). Слово это имеет китайско-калифорнийское происхождение.
Всё началось с того, что в 1856 году в Калифорнии случилась золотая лихорадка, а также строительство Трансконтинентальной железной дороги. На обе эти движухи быстренько понаехало множество китайцев. Жилось при этом обитателям импровизированных калифорнийских чайнатаунов очень не очень. Питаться при этом китайцам приходилось такой дребеденью, что её и едой-то назвать было трудно. Приготовленное чуть ли не из отбросов стандартное блюдо китайских разнорабочих и слуг на пиджине называлось chow-chow, от китайского — cha, “мешанина”. Выглядело блюдо устрашающе, пахло — соответствующе. Чау настолько потряс моряков Соединённых Штатов, что они немедленно позаимствовали это слово для обозначения флотских рационов.
Любопытно, что сейчас в Штатах чау обозначает ещё и сухой кошачий или собачий корм. Возможно, этот феномен объясняется тем фактом, что в военное время значительную часть рациона американских моряков составлял сухпай.
“Мягкий галс” и “неряшливый придурок”
Что там у нас дальше? Хлеб и сухари.
В королевском флоте хлеб фигурировал под прозвищем “мягкий галс” (Soft Tack), а сухари, естественно, — “твёрдый галс” (Hard Tack). “Мягкий галс” пользовался среди лайми куда большей популярностью, чем “твёрдый”. В конце концов, даже зачерствевший хлеб разжевать было куда проще, чем флотские сухари, обладавшие столь феноменальной твёрдостью, что корабельные умельцы из них даже вырезали разнообразные безделушки.
Американские моряки прозвали хлеб dowry of parny, то есть — “порция воды”, поскольку хлеб часто бывал слишком мягким и не пропечённым в сердцевине. Затем часть фразы потерялась, и хлеб стали называть просто пэрни (parny). Перчинки жаргонизму добавляло то обстоятельство, что parny в английском — это ещё и сленговое значение мужского возбуждения (horny). Т. е. налицо была ещё и пикантная игра слов.
Корни другого прозвища хлеба у моряков-янки — соддик (Soddick) — тянутся аж в конец XVIII века. Тогда самый нижний дек (т. е. палуба) парусника обычно использовался для хранения провизии. Нижнюю палубу (lower deck) ещё английские матросы перекрестили в “неряшливого придурка” (sloventy soddack), благо первое словосочетание оказалось созвучно второму, более сочному и забавному. Впрочем, на этом этимологическая эпопея не закончилась. Помимо прочих припасов, на неряшливом придурке, пардон, нижней палубе у англичан хранился и мягкий галс, т. е. — хлеб. Скрестив sloventy soddack с Soft Tack, а затем отбросив лишнее, американские моряки получили вышеупомянутое слово Soddick.
Что касается сухарей, то в американском флоте их называли бэннок (Bannock). Слово сие имеет гэльские корни. В Ирландии и Шотландии XIV–XVII веков так называлась лепёшка из пресного ячменного или овсяного теста, пожаренная на огне. В Америке поселенцы привычным словом бэннок стали называть лепёшки, которые пекли индейцы. Отсюда прозвище перекочевало на американский флот и стало означать сухари, которые для моряков-янки выпускались как раз в форме лепёшки.
Чи — это вам не ти, понимать надо!
У нас впереди по курсу — чай.
На англо-американском военно-морском сленге он имел несколько названий. Одним из самых распространенных являлся плю (plew). Слово plew — это испорченное французское poil, что значит “волосатый, обросший щетиной”. Своим происхождением прозвище обязано необузданной фантазии моряков-французов, которым чаинки напоминали… сбритую щетину.
Ещё одно прозвище чая — чар (char) — “обугленный”. Жаргонизм родился в конце XIX века, когда англичане научились прокаливать чайные листья, что, кстати, привело к появлению так хорошо нам знакомого чёрного байхового чая.
Всё? Нет конечно! Третье прозвище чая, заимствованное то ли от китайцев, то ли от русских, это… чи (chai). Дело в том, что в китайском языке в зависимости от местности чай называют по-разному. В Южном Китае — ти (tea), а в Северном — чи. В европейских языках название этого напитка соответствовало тому, где чай покупали — на севере или юге Поднебесной. Поэтому обычные англичане пили ти, а русские — чи, чай. Но английские моряки себя обычными англичанами не считали. Чтобы подчеркнуть этот факт перед “сухопутными крысами”, лайми именовали напиток так, как это делали на севере Китая и в России — чи (chai)! Американские моряки тоже любили кидать понты. Поэтому матросы-янки оперативно переняли у своих английских коллег жаргонное наименование чая.
“Скалы”, “двуглазый стейк”, “грузила”
Далее — бегло.
Молоко. Ну тут всё просто. Что в английском, что в американском флоте молоко на сленге называли “коровьим соком” (cow-juce) или просто “коровой” (cow).
Сыр. Опять всё просто — “западня” (Trap) или “мышеловка” (Mouse-trap), тоже особого объяснения не требуется.
Масло — “маргариновая смазка” (Margarine Grease).
Сырный суп с гренками — “фланель” (Flannel), наверное, из-за консистенции, напоминавшей фактуру ткани.
Кейк, пирожное — “пыж” (Wad).
Булочка — “скалы” (rocks).
Овсянка — бургу (burgoo), от персидского “булгур”, пшенная разваренная каша.
Яичница с беконом — “три — шестьдесят пять”. Считается, что отправной точкой для появления прозвища стала цитата Марка Твена. Путешествуя по Америке, писатель в одном из городков как-то заказал на завтрак яичницу с беконом, зафиксировав данный факт лаконичной фразой: “Смотрю, как лист медленно кружится на ветру. 3-65”. Фраза в Штатах стала среди американских моряков такой расхожей, что привязалась к блюду намертво. Кроме того, яичницу с беконом подавали в U.S. Navy постоянно — чуть ли не все 365 дней в году.
Копчёная рыба (чаще всего — селёдка) — “двуглазый стейк” (Two-eyed Steaks).
Копчёная салака или анчоусы — “спитхэдский фазан” (Spithead Pheasant).
Сардины в масле — “киты” (Whales).
Джем — поззи (Pozzie), т. е. “наслаждение”, “удовольствие”.
Солонина — “солёная лошадь” (salt horse).
Рис — почему-то “глубинные бомбы” (Depth Charges).
Заварной крем — “жёлтая опасность” (Yellow Peril).
Горох — либо “пули” (Bullets), либо “шрапнель” (Shrapnel).
Соус — джиппо, презрительная кличка румын или цыган (Gippo, Gypsy).
Клёцки — “грузила” (Sinkers).
Продолжать можно бесконечно, но, пожалуй, притормозим. Думается, и так уже понятно, что отнюдь не все словечки англоязычно-флотско-пищевого сленга имели длинную историческую родословную. Большинство жаргонизмов основывалось на ехидстве, длинном матросском языке и сиюминутных ассоциациях!
Сергей Махов