Америку накрыл бутылочный кризис

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Американское виноделие получило удар, хороший такой апперкот — откуда никто не ждал. Виновата, конечно, как обычно в последние два года, пандемия. Но на этот раз всё получилось по формуле “слишком хорошо — тоже плохо”.
Многочисленные нок локдауны, карантины и перевод большого количества людей на удалённую работу в итоге вызвали сплошные выходные — так что у сидящих по домам граждан появилось слишком много досугового времени, которое нечем было занять. Кроме как дегустацией спиртных напитков, разумеется. Благо за ними ходить не обязательно — закажи и привезут.
Рост спроса на вино, пиво и прочую содержащую алкоголь продукцию привёл к тому, что в США и некоторых других странах по ту сторону Атлантики возникла необходимость увеличить поставки спиртного в торговые сети. Казалось бы, виноделам надо радоваться обозначившейся перспективе роста доходов, но неожиданно выяснилось, что у производителей недостаточно запасов бутылок для розлива напитков.
Опять-таки, поначалу виноделы даже радовались столь неожиданному ажиотажу — если предложение не успевает за спросом, то в соответствии с экономическими законами на товар начинает расти цена. И производители товара должны просто стоя аплодировать складывающейся ситуации. Однако не вся цепочка поставщиков оказалась готовой к наращиванию оборотов. Стеклотарщики, например, продолжают штамповать бутылки в прежнем ритме и тем самым “держат” виноделов.
Как отмечает Фил Лонг из компании Longevity Wines, “невозможность вовремя разлить вино по бутылкам заставляет виноделов дольше необходимого времени держать его в бочках. Вино в итоге перезревает и начинает терять некоторые свои качества”.
“Стеклотара — основной “несущий элемент” в процессе розлива вина, он всегда обязан присутствовать под рукой винодела, чтобы тот смог вовремя откликнуться на конъюнктуру рынка. Или вы рассчитываете удовлетворить спрос покупателей рассказами о своём трудном положении и что вас подвели поставщики?” — признался Лонг корреспонденту Business Insider.
По словам Лонга, виноделам приходится выкарабкиваться из ситуации, прибегая к использованию разных профессиональных хитростей, с помощью которых можно замедлить процесс созревания вина в бочках. Но это лишает напиток некоторых важных вкусовых качеств.
И это проблема не только США. По данным Bloomberg, из-за нехватки бутылок в Аргентине бодега Onofri Wines опаздывает с розливом своих вин на шесть месяцев (!).
“Никогда ещё в истории нашей компании не было подобных задержек”, — подчеркнула одна из руководителей предприятия Мариана Онофри.
Согласно британским изданиям, специализирующимся на алкогольной тематике, в Соединённом Королевстве уже начали поиски новых поставщиков вин из винограда совиньон блан, поскольку традиционные партнёры из Новой Зеландии тоже не могут решить свою “бутылочную проблему” и не укладываются в сроки отгрузок продукта.
В алкогольной прессе вновь на первых полосах тема “других вариантов упаковки” (Right Place рассказывал о разработке специалистами из британской Frugalpac компании бумажной бутылки под вино).
“Можно, конечно, использовать альтернативную упаковку — банки, коробки, — сказала Стефани Хониг из Napa’s Honig Vineyard & Winery в интервью KCBS Radio. — Но вы не можете создать её в мгновение ока, вдруг обнаружив, что достать стекло очень проблематично”. А изменить пристрастия клиентов, привыкших исключительно к стеклянной бутылке, — и вовсе трудноразрешимо.
Андрей Карат