Америку накрыл бутылочный кризис

Американское виноделие получило удар, хороший такой апперкот — откуда никто не ждал. Виновата, конечно, как обычно в последние два года, пандемия. Но на этот раз всё получилось по формуле “слишком хорошо — тоже плохо”.

Многочисленные нок локдауны, карантины и перевод большого количества людей на удалённую работу в итоге вызвали сплошные выходные — так что у сидящих по домам граждан появилось слишком много досугового времени, которое нечем было занять. Кроме как дегустацией спиртных напитков, разумеется. Благо за ними ходить не обязательно — закажи и привезут.

Рост спроса на вино, пиво и прочую содержащую алкоголь продукцию привёл к тому, что в США и некоторых других странах по ту сторону Атлантики возникла необходимость увеличить поставки спиртного в торговые сети. Казалось бы, виноделам надо радоваться обозначившейся перспективе роста доходов, но неожиданно выяснилось, что у производителей недостаточно запасов бутылок для розлива напитков.

Опять-таки, поначалу виноделы даже радовались столь неожиданному ажиотажу — если предложение не успевает за спросом, то в соответствии с экономическими законами на товар начинает расти цена. И производители товара должны просто стоя аплодировать складывающейся ситуации. Однако не вся цепочка поставщиков оказалась готовой к наращиванию оборотов. Стеклотарщики, например, продолжают штамповать бутылки в прежнем ритме и тем самым “держат” виноделов.

Как отмечает Фил Лонг из компании Longevity Wines, “невозможность вовремя разлить вино по бутылкам заставляет виноделов дольше необходимого времени держать его в бочках. Вино в итоге перезревает и начинает терять некоторые свои качества”.