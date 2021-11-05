Алкострасти в английском парламенте

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Война является несчастьем для любой нации, но она же — манна небесная для производителей оружия, поставщиков в армию и на флот, разного рода спекулянтов и контрабандистов. Когда ведётся война — государство часто перестаёт считать деньги, так что на товары появляется повышенный спрос, цены растут и на поставках в войска можно сказочно обогатиться.
Наглядный пример того, в какой атмосфере рождались подобные гешефты, можно отыскать в материалах дебатов 3 марта 1854 года в палате общин Великобритании.
“Русские идут!..”
Сначала — маленькое историческое отступление. В ноябре 1853 года русский Черноморский флот в Синопе разгромил турецкую эскадру, что вызвало нервный тик в Англии и Франции. Страшась того, что Россия быстренько уложит Турцию на лопатки, после чего начнёт кроить оную в соответствии с исключительно своими пожеланиями, Лондон и Париж решили осадить Николая I. Время разговоров было сочтено упущенным, так что Англия и Франция сразу затеяли подготовку к войне с Россией. Свою лепту в охватившую англичан и французов воинственную истерию внесла, как водится, пресса. Особенно тут постарались британские СМИ, которые договорились до того, что обвинили премьер-министра Великобритании Абердина в тайных договорённостях с российским императором. Одновременно английские писаки “уличили” мужа королевы Виктории, принца Альберта Саксен-Кобург-Готского, в том, что он немного русский шпион. “Принц, будучи немцем, не способен относиться к событиям в мире с точки зрения английского либерализма!”, — рубанули с плеча английские газеты.
Покончив с “разоблачениями” врагов внутренних, британские СМИ перешли к “прогнозированию” действий врагов внешних. То есть — русских. На этой стезе английские газеты тоже преуспели, застращав лондонских обывателей множеством высосанных из пальца коварных русских планов. Среди последних присутствовал не только грядущий погром российскими рейдерами англо-французских “купцов” в Северном море весной 1854 года, но и такая экзотика, как “методичка” по десантированию 30-тысячной армии “иванов” в Шотландию. В общей атмосфере предвоенного угара такие газетные “утки” легко многими англичанами воспринимались на веру. “Русские идут!” — страсти накалялись день ото дня. Известие о том, что принято решение бросить Royal Navy против почти уже добравшихся, по мнению СМИ, до Шотландии русских, Великобритания встретила с большим облегчением. Конец исторического отступления.
Божественные напитки
Итак, Англия срочно начала комплектовать свой флот. Но комплектовать — это значит не только вооружать корабли и пополнять их команды, это ещё и снабжать экипажи алкоголем, благо тот входил в довольствие лайми. Вот вокруг этого-то нюанса в палате общин и развернулась баталия почище синопской.
Ещё в январе 1854 года цена галлона ямайского рома, необходимого для поставок на флот, колебалась в пределах 3 шиллингов и 11 пенсов. Однако с началом комплектования флота в игру вступили лоббисты алкоотрасли, так что уже в марте правительство заключило договор на поставку рома для Royal Navy по цене 5 шиллингов за галлон и любого произведённого в Англии крепкого алкоголя, включая самогон (home-made spirits), по цене на 25% большей, нежели алкоголь колониальный.
Всего было закуплено 8 024 больших бочки (puncheons — бочка объёмом в 80 галлонов или 320 литров) всех видов алкоголя в среднем по 7 шиллингов за галлон. Далее правительство объявило тендер на поставку 100 тысяч галлонов рома уже по 11 шиллингов за галлон. Причина — выросшая из-за угрозы русских десантов стоимость страховки на перевозку рома из Вест-Индии в Англию. При этом ловчилы из числа местных производителей принялись продавать правительству виски из Шотландии и Ирландии по цене в целых 17 шиллингов за галлон.
Не всех такой вариант аксиомы “рыночек порешает” устроил. Возникла склока, по итогам которой английские производители вызвали в парламент Джеймса Грэхэма, Первого лорда Адмиралтейства, и забросали того кучей вопросов. Например, зачем вообще флоту нужен колониальный ром? Почему Royal Navy не поддерживает собственного производителя, ведь есть прекрасные шотландский и ирландский виски! И эти божественные напитки винокуры готовы поставлять морякам по цене “всего”… 20 шиллингов за галлон!
Грэхэм отбивался как лев. Постепенно повышая голос, Первый лорд раз двадцать напомнил всем присутствующим, что поставки рома на флот — это давняя традиция, которая, помимо прочего, является мерой поддержки колониальных производителей.
Грэхэм уже почти заткнул рты винокурам, когда в перебранку… пардон, дебаты влезли английские негоцианты, промышлявшие торговлей французскими спиртными напитками. “Минуточку! Зачем вам вообще ром и виски, если во Франции сейчас кризис перепроизводства винограда, и мы можем поставить флоту прекрасный креплёный шамот по цене всего-то 12 шиллингов за бутылку?” — с такими примерно словами обратились новые участники дискуссии к Джеймсу Грэхэму. Ответить Первый лорд не успел — винокуры быстренько освистали радетелей за французский виноград. Ибо не в правилах истинных британцев поддерживать деньгами экономику потенциального противника.
Самогонщик и остальные
Едва закончилась почти библейская сцена “изгнание одних торговцев другими из храма английского парламентаризма”, как в прения вмешались овцеводы из Сассекса. Они буквально припёрли Грэхэма к стенке назойливым вопросом, почему Royal Navy закупает ирландскую говядину, а не расово правильную и чисто английскую баранину? Ещё немного, и Первого лорда, пожалуй, распяли бы. К счастью, тут между Грэхэмом и овцеводами материализовался полковник Данн, напомнивший, что, вообще-то, на флот поставляется не свежее мясо, а солонина. Поскольку солонина из говядины хранится гораздо дольше, то баранину “лучше оставить шотландцам и любителям пабов”. Чем парировать такой аргумент, овцеводы не придумали и притихли. Первый лорд с облегчением вздохнул. Однако в этот момент взял слово лидер лондонской ассоциации самогонщиков (leader of home-made spirits London association) мистер Белью.
Белью был парнем не промах. В своём кратком и эмоциональном спиче он сразу поинтересовался, насколько всё в порядке с головой у присутствующих, предлагающих разорить флот сумасшедшими ценами на алкоголь? Разве этого ожидает Англия от своих сыновей в канун русского нашествия?! Нет, нет и ещё раз нет! Отчизна ждёт, что кто-то, наконец, вспомнит о лондонской ассоциации самогонщиков, готовой поставлять на корабли прекрасный самогон по цене всего-то 4 шиллинга за галлон. Опять же, не далее как вчера представитель вигов уважаемый мистер Фитцстефен Френч во всеуслышание объявил:
Слова Белью вызвали бурное негодование у парламентариев, владевших бизнесом в Вест-Индии, Ирландии или Шотландии. Особенно ерепенились “вест-индийцы”. Один из этих достопочтенных людей — мистер Бернал Осборн сурово отчитал выскочку-самогонщика и добавил: “Хорошо известно, что подавляющее большинство торгового флота использует обычный грог, сделанный исключительно из ямайского рома!” Далее оратор лаконично, но исчерпывающе проинформировал парламентариев о полезных свойствах рома, напомнив, что за всё время существования Royal Navy от моряков не поступило ни одного требования заменить в их довольствии ром на виски или, прости господи, самогон. Наконец, поставки рома на флот — это что?.. “Давняя традиция”, — машинально буркнул Первый лорд Адмиралтейства, за что удостоился рукоплесканий от “вест-индийцев” и гневных взглядов от винокуров.
От дебатов до пьянки
Что было дальше? Пришедший в себя мистер Белью пошёл на второй заход, затем самогонщика освистали тишком вернувшиеся в зал торговцы французскими спиртными напитками, а тех принялись опять выгонять винокуры… И только овцеводы из Сассекса чувствовали себя чужими на этом празднике жизни, потому что всё никак не могли придумать, чем побить доводы полковника Данна. Дебаты в палате общин продолжались ещё долго. Буквально чудом дело не дошло до большой драки — ведь каждому хотелось погреть руки на флотских поставках в военное время.
Конечным результатом вышеописанных трудов английских парламентариев следует считать, по-видимому, эпическую пьянку на кораблях Royal Navy, стартовавшую сразу после выхода эскадры вице-адмирала Чарльза Нейпира из британских портов и не прекратившуюся даже тогда, когда лайми достигли Балтики.
Сергей Махов