Алкострасти в английском парламенте

Ещё в январе 1854 года цена галлона ямайского рома, необходимого для поставок на флот, колебалась в пределах 3 шиллингов и 11 пенсов. Однако с началом комплектования флота в игру вступили лоббисты алкоотрасли, так что уже в марте правительство заключило договор на поставку рома для Royal Navy по цене 5 шиллингов за галлон и любого произведённого в Англии крепкого алкоголя, включая самогон (home-made spirits), по цене на 25% большей, нежели алкоголь колониальный.

Всего было закуплено 8 024 больших бочки (puncheons — бочка объёмом в 80 галлонов или 320 литров) всех видов алкоголя в среднем по 7 шиллингов за галлон. Далее правительство объявило тендер на поставку 100 тысяч галлонов рома уже по 11 шиллингов за галлон. Причина — выросшая из-за угрозы русских десантов стоимость страховки на перевозку рома из Вест-Индии в Англию. При этом ловчилы из числа местных производителей принялись продавать правительству виски из Шотландии и Ирландии по цене в целых 17 шиллингов за галлон.

Не всех такой вариант аксиомы “рыночек порешает” устроил. Возникла склока, по итогам которой английские производители вызвали в парламент Джеймса Грэхэма, Первого лорда Адмиралтейства, и забросали того кучей вопросов. Например, зачем вообще флоту нужен колониальный ром? Почему Royal Navy не поддерживает собственного производителя, ведь есть прекрасные шотландский и ирландский виски! И эти божественные напитки винокуры готовы поставлять морякам по цене “всего”… 20 шиллингов за галлон!