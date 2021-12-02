Алкогольные напитки героев культовых компьютерных игр

Пятая часть франшизы The Elder Scrolls богата не только бесчисленными заданиями основной и побочных сюжетных кампаний, но и сортами алкоголя. Местные заведения предлагают довольно широкий ассортимент спиртного, пусть и однотипного на первый взгляд. Самым распространённым напитком является вино. Оно встречается везде, так что его можно найти как при зачистке данжей, так и в богатых домах Вайтрана, Рифтена и других городов.

Следующая по популярности — медовуха, и тут есть из чего выбрать. Герой может испробовать “Нордский мёд”, приготовленный по древним рецептам, “мёд Хоннинга” с наименьшими негативными эффектами или “Чёрновересковый мёд” с пряными приправами для особых ценителей, не знающих о том, что предыдущий вариант дешевле и полезнее. В таверне “Гарцующая кобыла” можно отведать эль, в том числе и аргонианский.

Существует также напиток покрепче, но встречается он гораздо реже — “Строс М’кайский ром”. Он даёт исключительно положительный эффект, не отбирая ни одной единицы показателей персонажа. Этот факт делает ром на удивление полезным напитком, который мало того что не мешает убегать от великанов, так ещё и не сбивает прицела довакина при обстреле незадачливых прохожих молниями.