Алкогольные напитки героев культовых компьютерных игр

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Ваш игровой персонаж бороздил моря и океаны, прошёл километры дорог по радиоактивным пустошам и даже успел побывать на просторах космоса. Предметы найдены, квесты выполнены, а монстры повержены. Чем ещё заняться славному герою, кроме как под рюмку-другую раздобыть новые задания в каком-нибудь питейном заведении? Кстати, а что может выпить видеоигровой путешественник?
TES V: Skyrim
Пятая часть франшизы The Elder Scrolls богата не только бесчисленными заданиями основной и побочных сюжетных кампаний, но и сортами алкоголя. Местные заведения предлагают довольно широкий ассортимент спиртного, пусть и однотипного на первый взгляд. Самым распространённым напитком является вино. Оно встречается везде, так что его можно найти как при зачистке данжей, так и в богатых домах Вайтрана, Рифтена и других городов.
Следующая по популярности — медовуха, и тут есть из чего выбрать. Герой может испробовать “Нордский мёд”, приготовленный по древним рецептам, “мёд Хоннинга” с наименьшими негативными эффектами или “Чёрновересковый мёд” с пряными приправами для особых ценителей, не знающих о том, что предыдущий вариант дешевле и полезнее. В таверне “Гарцующая кобыла” можно отведать эль, в том числе и аргонианский.
Существует также напиток покрепче, но встречается он гораздо реже — “Строс М’кайский ром”. Он даёт исключительно положительный эффект, не отбирая ни одной единицы показателей персонажа. Этот факт делает ром на удивление полезным напитком, который мало того что не мешает убегать от великанов, так ещё и не сбивает прицела довакина при обстреле незадачливых прохожих молниями.
Mass Effect
Героям будущего, особенно космического, тоже не чуждо употребить бокальчик-другой какого-либо напитка. Серия игр Mass Effect весьма щедра на разновидности алкоголя, земного или не очень. Так, персонажам предлагается на пробу “Иласа” — это крепкий алкогольный напиток, производящийся в Тессии. Данная жидкость бледно-зелёного цвета подаётся холодной и часто зовётся “спутником печали” из-за меланхолии, отражённой на лицах употребляющих.
Но не стоит расстраиваться, ведь в заведениях можно испить азарийский бренди из ледяных вин, называемый “Серрайс Айс”. Доступен он как во второй, так и в третьей частях Mass Effect. Винный нектар, используемый при производстве напитка, тщательно очищается, что наделяет итоговый продукт мягким букетом сладких ароматов.
Если же хочется чего покрепче, то “Ринкол” — это ваш выбор. Чрезвычайно мощный кроганский ликёр выбьет землю из-под ног героя, а его мятная разновидность запросто уложит лошадь. “Ринкол” способен согреть не только изнутри, но и снаружи, так как является крайне огнеопасной смесью реагентов, о чём свидетельствует его пригодность к использованию в качестве “коктейля Молотова”.
Следующий на очереди — перуанский виски “ТМ88”. Мягкий вкус и аромат сделали его первым среди экспортируемых земных видов алкоголя. Известен тем, что одновременно успокаивает нервы и стимулирует кровоток, посему одобрен медицинскими организациями. До настойки боярышника ему далеко, но для поддержания сердечного ритма и хорошего настроения сойдёт.
Есть в барах Mass Effect и коктейли. Так, “Вкусная кружка” состоит из сливочного ликёра, кокосового рома, ледяного шоколада и ирисового шнапса, а “Полный биотический залп” включает в себя бурбон, сухое вино, апельсиновую цедру и имбирное пиво. Но не все напитки столь приятны. Например, особо нахальным клиентам бармен нальёт смесь, скопившуюся в поддоне с прошлых заказов, элегантно подав сие творение в стакане для мартини. Немного льда — и вуаля, напиток богов, наказание которых вы заслужили, готов!
S.T.A.L.K.E.R.
Радиоактивные земли Припяти ждут тебя, сталкер! Однако перед тем как отправиться исследовать бесчисленные аномалии, проверять количество зубов различных тварей и искать хабар, можно провести время у костра в приятной компании. Досуг исследователей опасной зоны сопровождается гитарным аккомпанементом и, конечно же, алкоголем. Разнообразием в плане напитков S.T.A.L.K.E.R. похвастаться не может, но местное спиртное способно удивить неожиданно приятным эффектом — снижением радиации. Да-да, по сравнению со всеми остальными побочками от окружающей среды стопарик водки или крепкого рома производит чудотворное воздействие, положительно сказывающееся на здоровье персонажа. Лидером по защите как раз будет ром, а вот более крепкая водка уступит ему в чудодейственных свойствах. Пиво практически совсем не снимает негативные эффекты Припяти. Зато оно вызывает самое слабое опьянение.
Последний напиток оптимален для сталкера, точнее для его выживания, ибо шанс узнать, что слово “карусель” имеет больше одного значения для перебравшего накануне путника, резко возрастает.
Red Dead Redemption
Чуть не забыли про Дикий Запад! В Red Dead Redemption пользователи могут найти множество алкогольных напитков, каждый из которых приводит к различному уровню опьянения. Спиртное сопровождает даже некоторые сюжетные миссии, так что ковбоем-трезвенником стать не получится. Чтобы достичь опьянения разной степени тяжести, герой может попробовать теннессийский, ирландский или шотландский виски. В барах доступна и “Зелёная фея”, или же абсент, если крепость прошлых напитков не устроила путника, а белый свет уже не мил.
В целом, добиться дневной “ковбойской нормы” можно и с помощью нескольких кружек пива. Впрочем, есть и иные варианты. В Red Dead Redemption 2 игрокам доступны ром “Гуарма” и “Ром Пирата”, “Кентукки Бурбон”, бренди и джин. Вторая часть франшизы отличается “математичностью” при опьянении персонажа — каждая единица алкоголя имеет свой коэффициент крепости. Такая система способствует пониманию и расчётливому подходу к скорости потери трезвости, которая необходима как для прохождения заданий, так и просто для увеселения пользователей состоянием подконтрольных персонажей.
Fallout
Постапокалиптические просторы не обделили игроков в выборе алкогольных и не очень напитков. Большую часть из них нельзя воспроизвести в реальном мире из-за отсутствия мутировавших растений, зато в мире виртуальном героям игр серии Fallout скучать не придётся. Начать стоит с того, что в постъядерной вселенной доступны классические алкогольные напитки — скотч, водка, вино и виски. Они снижают интеллект и вызывают физическую зависимость. Печально для персонажа, зато реалистично для игрока.
Любимым же напитком жителей убежищ стала “Нюка-Кола”, которую из-за отсутствия холодильников приходится пить тёплой. Может вызвать зависимость, но скорее психологическую, чем физическую. На её основе производится Quantum — энергетический напиток с изотопом стронция, в комплекте с которым идёт живительная радиация. Не путать с губительной радиацией!
Непременным атрибутом баров Пустошей стало пиво местного производства, нередко изготавливаемое на основе этанола. Если с нестерпимой горечью удастся смириться, то хмельное немного замутнит разум, повышая уверенность в себе. Можно найти пиво с дополнительным эффектом свечения в темноте, популярное среди гулей (мертвяков) — “Гамма Гульп”. Теперь ваш персонаж точно не потеряется из виду, но сможете ли вы его скрыть от врагов — загадка.
Есть в Fallout напитки покрепче: ликёры Booze и “Ротгут”, а также “Рентгеновский ром”. Первые два ликёра неплохо опьяняют и мало того что снижают интеллект и внимание, вдобавок могут быть использованы как чистящее средство. Последнее заставляет задуматься об их безопасности, но игрокам решать, как распорядиться данными жидкостями. “Рентгеновский ром” тоже является крепким напитком и, подобно пиву “Гамма Гульп”, светится в темноте. Возможно, это из-за радиации, но в Пустошах редко встретишь кого-то, кто способен ответить на данный вопрос. Если же герою удалось попасть в Город-Убежище, то тут настоящее спиртное заменяется на “Алкоголь Z”, обладающий псевдомикропивным вкусом. Такой “алкоголь” вообще не пьянит персонажа, но при обильном употреблении эффект будет пожизненным — произойдёт понижение или повышение максимального уровня здоровья. Такой вот замечательный синтетический заменитель из мира после ядерной катастрофы.
В качестве P. S.
Насладившись приятной компанией, набрав новых квестов и испробовав весь ассортимент местной таверны, ваш запьяневший герой отправляется в новые странствия. Так что теперь, когда будете путешествовать по исхоженным вдоль и поперёк локациям, встречать знакомых персонажей и в очередной раз бороться с чудовищами, помните — в видеоигровых заведениях всегда найдётся выпивка для доброго путника.
Виктория Колесникова