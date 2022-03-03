«Ирландец» приглашает наполнить бокалы

3 марта — Международный день ирландского виски

Без преувеличения можно сказать, что это самый знаменитый «ирландец» в мире, и в честь крепкого напитка с многовековой историей учреждён особый день в начале весны — International Irish Whiskey Day (IIWD).

Придуман он был в 2016 году вискиписателем Стюартом Макнамарой. Профессия его обязывает рассказывать на страницах нескольких алкогольных сайтов (IrishWhiskey. Com, Irish Whiskey Trail и Dublin Whisky Trail в том числе) и о скотче, и о бурбоне. Но поскольку Макнамара — ирландец, заметки об ирландском виски (том самом, который пишется как whiskey, а не как в шотландской версии whisky) из-под его пера всегда выходят в первую очередь и по любому мало-мальски обозначившемуся поводу.

Стюарт был обеспокоен тем, что безответственные маркетологи «продают ирландский виски за пределами Ирландии в такой пренебрежительной манере, будто это не высококачественный алкогольный напиток, а обычный шот-дринк или шутер, который втюхивают не разбирающимся». Его волновало, что люди «пили драгоценную жидкость, не осознавая того удивительного сочетания науки, искусства, истории, наследия, природы и культуры, которое составляет основу каждого стакана ирландского виски».

Дату под Международный день ирландского виски Стюарт подогнал символическую — 3 марта обозначают в этой стране как 3/3. «Тройка» — вообще цифра, дружащая с ирландским виски. Фундаментальная, можно сказать.

Во-первых, потому что существует три устоявшихся типа ирландского виски: pure pot still (чистый виски из перегонного куба), single malt (односолодовый), grain whiskey (зерновой). Ну да, знатоки могут сказать, что есть и четвёртый — купажированный blended whiskey — причём некоторые даже утверждают, что он — наиболее массовый в производстве. Но фокус в том, что blended — тип не самостоятельный, он получается путём смешения pot still и/или single malt с grain.

Во-вторых, хорошо известно, что ирландский виски должен выдерживаться в бочке не менее трёх лет — вот вам и вторая тройка магической дроби 3/3.

Для тех, кто считает, что трёхлетняя выдержка — так себе символ, Макнамара предлагает на выбор ещё два варианта: а) традиционный ирландский виски подвергается тройной дистилляции, б) в ирландском флаге сочетаются три цвета: зелёный, белый и оранжевый.

3 марта также является идеальной датой для всех, кто хочет разогреться перед предстоящим празднованием Дня святого Патрика (17 марта) — до него остаётся ровно две недели. А кто празднику рад, тот и за полмесяца до него пьян (ну вы знаете).

С тех пор день 3/3 превратился в праздник виски во всех его формах и возможность для ирландской диаспоры в разных уголках планеты собраться вместе, чтобы выпить и задушевно поболтать.

Каждый год ирландские пабы и виски-клубы по всему миру в этот особенный день проводят дегустации ирландского виски, лекции, беседы, визиты и прочие весёлые и познавательные мероприятия, посвящённые легендарному напитку.

Дегустации, кстати, стали уже обычным явлением, без них — никак, а социальные сети предоставляют энтузиастам удобную платформу для сравнения и сопоставления своих впечатлений под хэштегом #IrishWhiskeyDay. Идеальная возможность насладиться стаканом или двумя вашего любимого алкоголя, а потом честно ответить только на один вопрос: какой из типов (и брендов) ирландского виски вы предпочитаете.

В прошлом году в онлайн-праздновании Международного дня замечательного напитка, о котором мы вам рассказываем, приняло участие более 8 миллионов человек в социальных сетях Instagram, Facebook, LinkedIn и Twitter.

Одна из забавных вещей, которую мы заметили в прошлом году — то, что Irish Whiskey Day на самом деле длится почти двое суток. День официально начинается в Новой Зеландии 2 марта в 11.00 по дублинскому времени и заканчивается через 47 часов, когда солнце опускается в Тихий океан, в полночь в Гонолулу. В Ирландии в этот момент уже 10 часов утра 4 марта.

Присоединиться к веселью и обмену мнениями по ирландскому виски в его законный Международный день совсем несложно. Просто поделитесь фотографией, комментарием или своим любимым воспоминанием об этом напитке в социальных сетях, используя хэштег #irishwhiskeyday или #InternationalIrishWhiskeyDay, и/или подпишитесь на @irishwhiskeyday в Facebook, Instagram и Twitter.

Для полноценного празднования IIWD посоветуем вам выбрать не одну марку ирландского вискаря, а несколько (чтобы сравнить вкус, запах, цвет, послевкусие и т. д.) Например, вот эти:

Tullamore D. E. W. Original

Jameson Irish Whiskey

Bushmills Original

Redbreast 15 year

Teeling Single Grain Irish Whiskey

Knappogue Castle Single Malt 16 Year