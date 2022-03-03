Соблюдайте меру, господа, и будьте здоровы!
Без преувеличения можно сказать, что это самый знаменитый «ирландец» в мире, и в честь крепкого напитка с многовековой историей учреждён особый день в начале весны — International Irish Whiskey Day (IIWD).
Придуман он был в 2016 году вискиписателем Стюартом Макнамарой. Профессия его обязывает рассказывать на страницах нескольких алкогольных сайтов (IrishWhiskey. Com, Irish Whiskey Trail и Dublin Whisky Trail в том числе) и о скотче, и о бурбоне. Но поскольку Макнамара — ирландец, заметки об ирландском виски (том самом, который пишется как whiskey, а не как в шотландской версии whisky) из-под его пера всегда выходят в первую очередь и по любому мало-мальски обозначившемуся поводу.
Стюарт был обеспокоен тем, что безответственные маркетологи «продают ирландский виски за пределами Ирландии в такой пренебрежительной манере, будто это не высококачественный алкогольный напиток, а обычный шот-дринк или шутер, который втюхивают не разбирающимся». Его волновало, что люди «пили драгоценную жидкость, не осознавая того удивительного сочетания науки, искусства, истории, наследия, природы и культуры, которое составляет основу каждого стакана ирландского виски».
Дату под Международный день ирландского виски Стюарт подогнал символическую — 3 марта обозначают в этой стране как 3/3. «Тройка» — вообще цифра, дружащая с ирландским виски. Фундаментальная, можно сказать.
Во-первых, потому что существует три устоявшихся типа ирландского виски: pure pot still (чистый виски из перегонного куба), single malt (односолодовый), grain whiskey (зерновой). Ну да, знатоки могут сказать, что есть и четвёртый — купажированный blended whiskey — причём некоторые даже утверждают, что он — наиболее массовый в производстве. Но фокус в том, что blended — тип не самостоятельный, он получается путём смешения pot still и/или single malt с grain.
Во-вторых, хорошо известно, что ирландский виски должен выдерживаться в бочке не менее трёх лет — вот вам и вторая тройка магической дроби 3/3.
Для тех, кто считает, что трёхлетняя выдержка — так себе символ, Макнамара предлагает на выбор ещё два варианта: а) традиционный ирландский виски подвергается тройной дистилляции, б) в ирландском флаге сочетаются три цвета: зелёный, белый и оранжевый.
3 марта также является идеальной датой для всех, кто хочет разогреться перед предстоящим празднованием Дня святого Патрика (17 марта) — до него остаётся ровно две недели. А кто празднику рад, тот и за полмесяца до него пьян (ну вы знаете).
С тех пор день 3/3 превратился в праздник виски во всех его формах и возможность для ирландской диаспоры в разных уголках планеты собраться вместе, чтобы выпить и задушевно поболтать.
Каждый год ирландские пабы и виски-клубы по всему миру в этот особенный день проводят дегустации ирландского виски, лекции, беседы, визиты и прочие весёлые и познавательные мероприятия, посвящённые легендарному напитку.
Дегустации, кстати, стали уже обычным явлением, без них — никак, а социальные сети предоставляют энтузиастам удобную платформу для сравнения и сопоставления своих впечатлений под хэштегом #IrishWhiskeyDay. Идеальная возможность насладиться стаканом или двумя вашего любимого алкоголя, а потом честно ответить только на один вопрос: какой из типов (и брендов) ирландского виски вы предпочитаете.
В прошлом году в онлайн-праздновании Международного дня замечательного напитка, о котором мы вам рассказываем, приняло участие более 8 миллионов человек в социальных сетях Instagram, Facebook, LinkedIn и Twitter.
Одна из забавных вещей, которую мы заметили в прошлом году — то, что Irish Whiskey Day на самом деле длится почти двое суток. День официально начинается в Новой Зеландии 2 марта в 11.00 по дублинскому времени и заканчивается через 47 часов, когда солнце опускается в Тихий океан, в полночь в Гонолулу. В Ирландии в этот момент уже 10 часов утра 4 марта.
Присоединиться к веселью и обмену мнениями по ирландскому виски в его законный Международный день совсем несложно. Просто поделитесь фотографией, комментарием или своим любимым воспоминанием об этом напитке в социальных сетях, используя хэштег #irishwhiskeyday или #InternationalIrishWhiskeyDay, и/или подпишитесь на @irishwhiskeyday в Facebook, Instagram и Twitter.
Для полноценного празднования IIWD посоветуем вам выбрать не одну марку ирландского вискаря, а несколько (чтобы сравнить вкус, запах, цвет, послевкусие и т. д.) Например, вот эти:
Tullamore D. E. W. Original
Jameson Irish Whiskey
Bushmills Original
Redbreast 15 year
Teeling Single Grain Irish Whiskey
Knappogue Castle Single Malt 16 Year
P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.
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