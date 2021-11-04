300 бутылок эльзасского кремана ушли под воду

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Сколько времени существует виноделие на нашей планете, столько же виноделы занимаются поиском идеальных условий для выдерживания и хранения вина. Очередную идею на днях реализовали французские специалисты. 300 бутылок эльзасского кремана на днях были опущены под воду на глубину 25 метров близ города Кольмара. Экспериментаторы собираются наблюдать за поведением содержимого ёмкостей в течение ближайших 10 лет.
“Мы намерены изучить влияние относительно глубокого погружения на эволюцию и качество игристого вина по сравнению с тем же вином, которое хранится в погребе”, — объяснил Филипп Югенэ, сотрудник исследовательского института Inrae, проводящего эту работу.
“Опущено под воду близ военно-морской базы”
Для “подводной жизни” Сержем Дубсом, лучшим сомелье мира 1989 года, было отобрано кюве Crémant Prestigeиз поместья Clos Saint-Landelin (Muré). Как пояснил Жерар Лижэ-Белэр, физик Inrae и одновременно эксперт в области шипучести игристых вин, каждые два года специалисты будут извлекать из хранилища некоторое количество бутылок, чтобы проводить эксперименты с вином, тем самым определяя, существует ли разница между ним и аналогами, выстаивающимися в обычных “сухопутных” условиях.
Исследователи позаботились не только о научной стороне вопроса, но и криминальной. Не исключено, что после того, как новости о подводном хранении такого количества игристого распространятся по СМИ, найдутся и дайверы-пираты, желающие поживиться приличным вином. Специально для таких “джентльменов удачи” в сообщениях прессы поместили информацию, что “вино опущено под воду близ военно-морской базы”. С оглядкой на данный пассаж, французы уже сочиняют анекдоты о “подводном” кремане, охраняемом боевыми пловцами. Смех смехом, но не исключено, что эти шутки не совсем шутки!..
Впрочем, вернёмся к креману.
Выбор “пузырькового” вина для эксперимента был не случаен. После того как на дне морей-океанов среди сокровищ затонувших кораблей ныряльщики нередко находили бутылки с разными сортами шампанского, стало ясно, что именно у игристых вин наилучшим образом сохраняются их свойства, благодаря почти идеальным условиям выдержки на холодном и тёмном морском дне.
От морских глубин до космических высот
Ну а теперь — информация к размышлению о главном “герое” нашей новости.
Креман д’Эльзас (Cremant d’Alsace) — апелласьон для белых и розовых игристых вин винодельческого региона Эльзас на северо-востоке Франции.
Эта марка была зарегистрирована в 1976 году. В настоящее время на территории Эльзаса производится до 45 млн бутылок игристого, что составляет примерно четверть от общего количества выпускаемого вина в регионе.
Креман делают из разных сортов винограда, произрастающих на территории Эльзаса — Рислинг, Пино Гри, Пино Блан, Пино Нуар, Осерруа, а также Шардоне.
При производстве креманов Эльзаса применяют традиционный шампанский метод. Для достижения сложности букета вино должно провести как минимум 9 месяцев на дрожжевом осадке. Такая выдержка придаёт вину вкусовые нотки поджаренного белого хлеба, орехов, а иногда — и лёгкого дымка.
Эльзасский эксперимент — не первое погружение алкоголесодержащего напитка под воду в производственных целях. Right Place писал не так давно об аргентинских пивоварах, отправивших на дно морское близ Мар-дель-Платы 700 литров крафтового тёмного эля для дозревания. Пиво долго на месте хранения не задержалось — какие-то расторопные аквалангисты украли всё подчистую.
Где ещё производители вин пробуют выдерживать свой продукт, чтобы добиться более быстрого его созревания, а заодно и придания каких-то особых свойств, включая и хороший пиар вроде “наше вино побывало”? Тут всё зависит от того, насколько богатая фантазия у виноделов — некоторые вообще запускали продукт в космос, на орбиту.
Метеорит, амфоры и прочие хитрости
Кстати, не обязательно подниматься так высоко. Астрогеология, например, вполне находит себе адептов-виноделов на земле. Один из них — британец Ян Хатчон, выпустивший в 2012 году “метеоритное” Cabernet sauvignon. Хатчон заявил, что специально “для придания особых свойств напитку” положил на несколько месяцев рядом с бочкой, где вызревало вино, “кусок метеорита возрастом 4,5 млрд лет, прилетевшего со стороны Марса”. По словам винодела, его каберне после этого “приобрело живой и насыщенный вкус”.
Чилийская бодега Emiliana была одним из пионеров в применении процедуры старения вина в бетонных ваннах овальной формы. Такая конфигурация, по мнению южноамериканских виноделов, идеально подходит для лучшего удаления непредусмотренных “лишних” ароматических запахов, при этом очень хорошо влияя и на кислотность. Вина в итоге становятся более “гладкими” и нежными, чем их аналоги в традиционных бочках.
Древние виноделы, как мы знаем, доводили продукт до ума в амфорах — глиняных сосудах характерной формы, использовавшихся для перевозки как жидкостей, так и сухих припасов. Кое-где и сейчас выдерживают вина в амфорах, утверждая, что обожжённая глина сосуда не вступает в химическую реакцию с напитком и фруктовые нюансы в таком вине лучше и заметнее выражаются.
Норвежский бренд Linie Aquavit использует самый оригинальный, пожалуй, метод старения. Производители отправляют бочковые дистилляты (особенно — аквавит и виски) морем на корабле из Норвегии в Австралию и обратно. Считается, что постоянное покачивание бочек, а также изменение влажности и температур (поэтому обязательно пересечение экватора и тропических зон) ускоряют процесс созревания, благодаря чему напиток приобретает более ароматный вкус.
А канадский бизнесмен Джоэл Пальоне утверждает, что с помощью дубовых бутылок Oak Bottle можно подгонять аромат вина, выстаивавшегося в общей бочке, под вкусы каждого конкретного клиента. Надо просто налить требуемое количество напитка в Oak Bottle и подождать несколько дней. Чем дольше ждёшь — тем больше запах дуба. Точно так же можно поступать для усиления аромата дистиллятов — текилы, виски, водки, джина, коньяка.
Андрей Карат