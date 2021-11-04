300 бутылок эльзасского кремана ушли под воду

Сколько времени существует виноделие на нашей планете, столько же виноделы занимаются поиском идеальных условий для выдерживания и хранения вина. Очередную идею на днях реализовали французские специалисты. 300 бутылок эльзасского кремана на днях были опущены под воду на глубину 25 метров близ города Кольмара. Экспериментаторы собираются наблюдать за поведением содержимого ёмкостей в течение ближайших 10 лет.

“Мы намерены изучить влияние относительно глубокого погружения на эволюцию и качество игристого вина по сравнению с тем же вином, которое хранится в погребе”, — объяснил Филипп Югенэ, сотрудник исследовательского института Inrae, проводящего эту работу.