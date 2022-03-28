Жириновский: жизнь после жизни

Опыт преждевременной эпитафии

Уход из жизни Владимира Жириновского, анонсированный 25 марта «источниками» в его партии и подтверждённый целым сенатором от ЛДПР Александром Пронюшкиным, в итоге не состоялся. Когда Владимир Вольфович выйдет (надеюсь) из комы, то с полным правом сможет процитировать известное выражение Марка Твена:

«Слухи о моей смерти несколько преувеличены».

Но вот что любопытно: даже сейчас, когда вся страна следит только за событиями в одной бывшей братской республике, известие о мнимой смерти Жириновского на несколько часов перебило военную повестку, попало на первые полосы новостных лент и вызвало широкий общественный резонанс. Шутки про «Жириновского Шредингера» не в счёт. Речь о том, что очень многие — да почти все — эксперты, политологи и политтехнологи согласились с тем, что смерть — или даже просто уход лидера ЛДПР на покой — вызовет кардинальные изменения в политической архитектуре страны. Внезапно выяснилось, что один-единственный человек, как Атлант, держит на себе весь российский парламентаризм.

Произошло и ещё одно чудо. В конце января — начале февраля, до того как Жириновского госпитализировали в ЦКБ с диагнозом «коронавирус», ему, согласно опросам ВЦИОМ, доверяли 28,1% опрошенных.

Но пока он лежал в коме и под ИВЛ, уровень доверия ему вырос почти в два раза и достиг 46%.

До каких высот рейтинг Жириновского поднимется, когда лидер ЛДПР выйдет из комы, предсказать трудно.

Кстати, о предсказаниях: теперь все вспоминают, что в конце прошлого года Вольфович заявил на одном из федеральных каналов: в 2022 г. будет война с Украиной, которая «довела Россию и русских до белого каления». И что это предсказание сбылось. Может быть, сбудется и то, что говорил ВВЖ, разрезая жёлто-голубой торт в виде Украины — Россия должна оставить Украине 1/3 её территории (назовем её Галиция), а Юго-Восток и Малороссию забрать себе?

Восемь лет назад, после присоединения Крыма, я написал о ВВЖ эссе под не слишком комплиментарным названием «Один из невежливых людей». Как ни странно, текст не устарел за эти годы — и я привожу его здесь с небольшими сокращениями.

***

…Четверть века назад я жил в доме, стоявшем на территории издательства «Мир» у Ярославской железной дороги. Место было чудесное — издательство занимало несколько уютных зданий из красного кирпича, прятавшихся в тени могучих раскидистых лип. До революции в этих домиках располагался приют братьев Бахрушиных и знаменитые на всю Москву слесарные и электротехнические мастерские, в которых работали сироты.

Моими соседями по двенадцатиэтажке, возведённой в самом сердце этого осколка дореволюционной Атлантиды, были милые, интеллигентные люди: редакторы, художники, корректоры, переводчики. И все они знали Владимира Жириновского, тогда ещё никакого не политика, а скромного юрисконсульта издательства «Мир».

Относились к нему, конечно, по-разному. Кто-то его недолюбливал, кто-то, напротив, говоря о коллеге, с трудом сдерживал восторг. Но уже тогда было очевидно, что Жириновский — личность яркая и в высшей степени неординарная.

Про него ходили какие-то смутные слухи — говорили, что он работал в КГБ, что он сидел в тюрьме в Турции (сам Жириновский потом признавался, что действительно провёл несколько дней в кутузке городка Искендерун — раздаривал налево и направо значки с изображением Пушкина, а турецкие контрразведчики приняли кудрявое «наше всё» за молодого Маркса и решительно пресекли попытку идеологической диверсии). Ясно было, впрочем, что биография у Жириновского богатая. С такой биографией не юрисконсультом в издательстве прозябать, а вершить великие дела, тем более что Zeitgeist благоприятствовал подъёму пассионариев в верхние слои бушующего житейского моря.

И Жириновский всплыл на поверхность. В 1988 году он примкнул к формировавшемуся на базе разрозненных диссидентских кружков Демократическому союзу (у истоков которого стояли Валерия Новодворская и бывшая жена Александра Дугина Евгения Дебрянская), выступил на первом съезде ДС с блестящей речью, был избран в ЦК… а потом разочаровался в «демократах» и вышел из партии.

Но короткое пребывание в ДС не прошло зря: именно там Жириновский познакомился с Владимиром Богачёвым — композитором-песенником, бывшим худруком ансамбля «Русь», имевшим за плечами опыт борьбы с системой. Именно их политическому альянсу обязан своим появлением бренд либеральной демократии (сначала созданная Богачёвым и Жириновским партия называлась ЛДПСС — Либерально-демократическая партия Советского Союза).

От Богачёва Жириновский избавился быстро, и последние 24 года термин «либерально-демократическая партия» прочно ассоциируется с одним-единственным человеком. Мы говорим ЛДПР — подразумеваем Жириновский. Мы говорим Жириновский — подразумеваем ЛДПР.

Жириновский — неотъемлемая часть российского политического ландшафта. Точнее, той его части, что сформировалась в далекую и уже почти былинную эпоху перестройки и гласности. Странное то было время, малопонятное, если пытаться анализировать его с нынешней рациональной точки зрения.

Разумеется, почти все нынешние политики первого ряда вышли из того времени, только подавляющее большинство необратимо изменилось — tempora mutantur et nos mutantur in illis, как говорил Овидий. Чубайс образца 2014-го — совсем не тот человек, который в 1992 году обещал, что за каждый ваучер можно будет купить две «Волги».

Примечание автора: Написано, напомню, в 2014 г. Чубайс образца марта 2022, стоящий у стамбульского банкомата — далеко не всесильный глава Роснано, каким он был восемь лет назад.

А вот Жириновский остался таким же, каким был 25 лет назад. Как актёр с устоявшимся амплуа, он великолепно играет одни и те же роли — скандалиста, эпатажника, клоуна. Он никогда не боялся показаться смешным, а часто даже стремился к этому. Достаточно пересмотреть старые записи «О. С. П.-студии», где Владимир Вольфович таскает за уши толстого Сынулю (Андрей Бочаров), малюющего на стене «Жирик — козёл». Кто ещё из наших политиков согласился бы сыграть такую роль-камео?

Конечно, время от времени Жириновского заносило. Он обливал апельсиновым соком Немцова и таскал за волосы коллегу по Госдуме Тишковскую. Он дружил с Саддамом Хусейном и называл Буша-младшего «с… ным ковбоем». Он обещал, что русские солдаты будут мыть сапоги в Индийском океане, и предлагал отгородить Северный Кавказ от России колючей проволокой. Скандал с оскорблением беременной журналистки в апреле 2014 г. переполнил чашу терпения и породил целую волну слухов: мол, теперь-то уж точно Жириновского отправят на покой, он всем надоел, от него решено избавиться… Гора, однако, родила мышь: думская комиссия по этике ограничилась тем, что предложила лидеру ЛДПР принести пострадавшим извинения и сообщить об этом в СМИ.

Реликт эпохи крушения СССР, выживший в новой политической реальности, как плезиозавр в озере Лох-Несс, в очередной раз удержался на позиции главного клоуна власти. Чего стоит хотя бы «перформанс» Жириновского на заседании Госсовета, когда он заявил, что обнаружил у себя гены Наполеона и Эйнштейна!..

***

Теперь, когда Россия проходит через самый, возможно, сложный период своей постсоветской истории, у нас появился реальный шанс дать новый импульс развитию экономики, административной и политической системы страны. Надежда на то, что где-то в глубине нашего общественного организма таятся скрытые, не до конца ясные нам самим силы, которые могут вновь вывести Россию на передний край истории, вернуть ей утраченные за последние десятилетия позиции. Но надежда эта реализуется только в том случае, если политическая система окажется способна к эволюции и обновлению. Сможет стряхнуть с себя окаменевшие, реликтовые структуры, которые не дают ей развиваться в соответствии с требованиями времени. И в этом смысле уход Владимира Жириновского с политической сцены во внутреннюю эмиграцию больничной палаты выглядит чрезвычайно своевременным и мудрым шагом в духе конфуцианского «совершенного мужа». Как политик он сделал всё, что было в его силах — и даже ушёл не просто так, а пророком. Я, безусловно, желаю Владимиру Вольфовичу выздоровления и долгих лет жизни — но частной, а не политической. Новая эпоха требует новых игроков.