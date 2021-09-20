Выборы-2021. Вот — левый поворот?

Прошедшие выборы многих искушают заявить: вот — левый поворот! “И мотор ревёт, что он нам несёт — пропасть и взлёт, омут или брод? — и не разберёшь, пока не повернёшь за поворот”. Но я алармистских настроений не разделяю: мне кажется, за рулём — опытный водитель, и никакого левого поворота навигатор не показывает. Главный феномен этих выборов — окончательно поехавшая кукушечкой либеральная интеллигенция, которая по призыву Навального и Волкова ринулась голосовать за коммунистов. И это было бы безумно грустно, если бы не было так смешно.
Одно только непонятно: если через четверть века после того, как они стояли грудью против красных и вопили перед выборами: “Не дай Бог!”, те же самые люди голосуют за того же самого несменяемого Зюганова, — это они трусы надевают или крестик снимают? Навальный — великий политтехнологический проект. Совершенно независимо от того, чей он и чьим интересам служит, барыши уже подсчитывают на Старой площади. Гаммельнский крысолов заставил онижедетей дотрахаться до мышей.
Жаль, этого не видят Буковский и Новодворская. То, что коммунисты на треть увеличили свое представительство в Думе, оппозиции — как мертвому припарка, а вот психологический эффект останется незабываемым. В сети предвыборная кампания сопровождалась умопомрачительными дискуссиями. Вот некий блогер с душевной болью пишет Владимиру Милову в твиттере: “Я иду голосовать за КПРФ и заодно наблюдать. Но мне п…ц сложно голосовать за КПРФ, это как сожрать говно с видом, что оно вкусное”. “А мне легко что ли б..ть???” — сочувственно откликается Милов.
Как не посочувствовать этим людям, которые ради идеалов готовы поступиться и брезгливостью, и принципами? Что поделать, цель оправдывает средства. А какая у них цель? Понятно, что сменить власть. Но — чтобы что? “Наши Дон-Кихоты вышли на поле, ничего не приготовив; ни в себе, ни вне себя… Цель их прекрасна — уничтожение тиранства, водворение всеобщего братства, всемирной свободы, но так как эти общие места, без ряда объяснений и развитий расплываются в каком-то приятно окрашенном тумане, то и не удивительно, что практической прилагаемости им не нашлось”. Этот злободневный текст был написан 170 лет назад Александром Герценом, которого разбудили декабристы.
Как говорил В.И. Ленин, повторяя за Наполеоном, “надо ввязаться в драчку, а там посмотрим”. Но если Ленин хорошо знал, чего хотел, то у этой прекраснодушной публики с целеполаганием все традиционно плохо. Ну, то есть, они представляют себе царство свободы и справедливости наподобие святых девяностых, но как это всё должно выглядеть в конкретных исторических условиях, особо не описывают. Сначала люстрация, а потом дискотека — примерно так. Но примерно так и было у нас в девяностых.
Я-то уверен, что гениальная идея заставить либералов голосовать за коммунистов исходит из недр Старой площади. В Думе у нас сидят только давно прирученные партии, ждать от которых неожиданных фортелей не приходится. Хотя, конечно, Геннадий Зюганов накануне выборов изрядно повеселил синхронными призывами свергнуть Зеленского (которые должны были особенно вдохновить его “либеральный” электорат) и заявлениями о том, что на протесты после выборов готов выйти каждый второй гражданин России.
Ещё Явлинский периодически возвышает протестный голос. Правда, коварные иноагенты и его обвиняют в аффилированности с кровавым режимом:
“The Insider установил источник высокого дохода Явлинского, это адвокатское бюро “Инфралекс”. В 2018 году, во время президентских выборов, основатель “Яблока” получил от “Инфралекса” 30 млн. Среди клиентов этого адвокатского бюро — Минтранспорта, Минпросвещения и госкомпании. …Судя по данным The Insider о гонорарах Явлинского, его экономические советы ценятся очень высоко: он зарабатывает примерно столько же, сколько и глава Европейского банка реконструкции и развития”.
Если Навальный и разрушил чьи-то надежды, то только “Яблока”, рейтинг которого уже традиционно болтается где-то ниже плинтуса. На мой взгляд, Кремль последовательно выстраивает устойчивую политическую конструкцию, исходя из задач легитимности и стабильности. И в ней можно разглядеть контуры двухпартийной системы по американскому образцу. Станут ли коммунисты нашими красными “ослами”? Теоретически — почему бы и нет, если с морковкой перебоев не будет. У ЛДПР без Жириновского перспективы довольно печальные, что констатировал и Путин. Впрочем, и с ним они уже потеряли едва ли не половину мест. Но партии, завязанные не на лидерах, а на идеях — куда живучее. И “левая” идея живее всех живых.
“В связи с беспрецедентным падением рейтинга правящей партии, “красное” движение вскинуло голову. Стряхнуло вековую пыль, напялив на плечи ленинский музейный пиджачок. Левая повестка, за неимением реальной оппозиции, постепенно наполняет экраны ТВ, СМИ, Интернет”, — пишет Игорь Фунт, предрекая скорый конец партии власти. Мне же кажется, что хоронить партию власти рано — особенно учитывая, что все представленные в Думе партии ею и являются. А левая повестка неизбежно сопутствует гримасам капитализма (которые у нас, правда, пытаются сглаживать). Тем более, для России левая повестка — часть, так сказать, генокода.
Коммунистическое наследие из нашей песни не выкинешь. Это не хорошо и не плохо: все мы вышли из этого великого и ужасного социального эксперимента, которым волей-неволей поверяем своё отношение к сегодняшнему дню. И дело не только в том, что на одном полюсе тут ГУЛАГ, а на другом — великие победы. По сравнению с реалиями постсоветского пространства, СССР для очень многих выглядит раем на земле. А что является критерием объективной оценки? Статистика и социология, которыми можно манипулировать как угодно, вряд ли могут сказать что-то тому, чей личный опыт расходится с их показателями. Человек — существо индивидуальное, а не усреднённое, хоть и норовит присоединиться к тому или иному стаду.
Объективно — сытые и голодные друг друга не разумеют. Эффективность невидимой руки рынка давно уже стала очевидно мифической. Разные ситуации требуют разных подходов. То же самое и с демократией: чтобы свобода существовала, её надо ограничивать. Как говорится, не всё так однозначно. Оглядываться на прошлое свойственно и “патриотам”, и “либералам”. Для одних “конфетки-бараночки” — в 1937 году, для других — в 1993-м. Гений Навального (или тех, кто его сочинил) в том, что он заставил “потомков жертв” солидаризироваться с “потомками палачей”. Безумное голосование не могло привести к власти коммунистов — разве что окончательно деморализовать и угробить демократическое движение. “По плодам их узнаете их”.
Алексей Алешковский