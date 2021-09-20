Выборы-2021. Вот — левый поворот?

Прошедшие выборы многих искушают заявить: вот — левый поворот! “И мотор ревёт, что он нам несёт — пропасть и взлёт, омут или брод? — и не разберёшь, пока не повернёшь за поворот”. Но я алармистских настроений не разделяю: мне кажется, за рулём — опытный водитель, и никакого левого поворота навигатор не показывает. Главный феномен этих выборов — окончательно поехавшая кукушечкой либеральная интеллигенция, которая по призыву Навального и Волкова ринулась голосовать за коммунистов. И это было бы безумно грустно, если бы не было так смешно.

Одно только непонятно: если через четверть века после того, как они стояли грудью против красных и вопили перед выборами: “Не дай Бог!”, те же самые люди голосуют за того же самого несменяемого Зюганова, — это они трусы надевают или крестик снимают? Навальный — великий политтехнологический проект. Совершенно независимо от того, чей он и чьим интересам служит, барыши уже подсчитывают на Старой площади. Гаммельнский крысолов заставил онижедетей дотрахаться до мышей.

Жаль, этого не видят Буковский и Новодворская. То, что коммунисты на треть увеличили свое представительство в Думе, оппозиции — как мертвому припарка, а вот психологический эффект останется незабываемым. В сети предвыборная кампания сопровождалась умопомрачительными дискуссиями. Вот некий блогер с душевной болью пишет Владимиру Милову в твиттере: “Я иду голосовать за КПРФ и заодно наблюдать. Но мне п…ц сложно голосовать за КПРФ, это как сожрать говно с видом, что оно вкусное”. “А мне легко что ли б..ть???” — сочувственно откликается Милов.

Как не посочувствовать этим людям, которые ради идеалов готовы поступиться и брезгливостью, и принципами? Что поделать, цель оправдывает средства. А какая у них цель? Понятно, что сменить власть. Но — чтобы что? “Наши Дон-Кихоты вышли на поле, ничего не приготовив; ни в себе, ни вне себя… Цель их прекрасна — уничтожение тиранства, водворение всеобщего братства, всемирной свободы, но так как эти общие места, без ряда объяснений и развитий расплываются в каком-то приятно окрашенном тумане, то и не удивительно, что практической прилагаемости им не нашлось”. Этот злободневный текст был написан 170 лет назад Александром Герценом, которого разбудили декабристы.

Как говорил В.И. Ленин, повторяя за Наполеоном, “надо ввязаться в драчку, а там посмотрим”. Но если Ленин хорошо знал, чего хотел, то у этой прекраснодушной публики с целеполаганием все традиционно плохо. Ну, то есть, они представляют себе царство свободы и справедливости наподобие святых девяностых, но как это всё должно выглядеть в конкретных исторических условиях, особо не описывают. Сначала люстрация, а потом дискотека — примерно так. Но примерно так и было у нас в девяностых.

Я-то уверен, что гениальная идея заставить либералов голосовать за коммунистов исходит из недр Старой площади. В Думе у нас сидят только давно прирученные партии, ждать от которых неожиданных фортелей не приходится. Хотя, конечно, Геннадий Зюганов накануне выборов изрядно повеселил синхронными призывами свергнуть Зеленского (которые должны были особенно вдохновить его “либеральный” электорат) и заявлениями о том, что на протесты после выборов готов выйти каждый второй гражданин России.

Ещё Явлинский периодически возвышает протестный голос. Правда, коварные иноагенты и его обвиняют в аффилированности с кровавым режимом: